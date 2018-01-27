2018染上难搭流行色 白到夏天不防晒

导读：Pantone在去年年底公布了2018的流行色Ultra Violet， Pantone的画风就变成了这样。（来源：爱丽时尚网）

这个富有强烈视觉冲击的有红色和蓝色混合的紫色，让不少时尚达人犯了难。这么难搭的配色怎么才能毫无违和感的轻松驾驭-？

不少机智的blogger已经独领风骚的悄悄地换上了紫色发色，既追赶流行又吸引眼球。

紫色是红色和蓝色双色调和而成，在染发师如果蓝色偏多就会变成蓝紫色，反之如果红色偏多就会变成紫红色。一个“摇摆不定”的配色特别能展现出个性。

Pantone紫色+直发

染这种另类发色，并不一定需要你有一个另类的造型。最简单的直发，染上Ultra Violet后，无论长短都立刻展现特色。

Pantone紫色+卷发

渐层的Pantone紫加上长卷发十分性感迷人，有着无与伦比的梦幻氛围。

Pantone紫色+柔美粉色

冷色调的紫色混合浪漫柔美的粉色，带出女性慵懒的自信。犹如星河般美丽，另一方面冷色系特别显白，最求亮白肌肤的女孩儿可以考虑。

Pantone紫色+烟雾灰色

蓝紫、灰紫、烟雾灰结合有种神秘、高级的感觉，一样是紫色但是却搭配出完全不同的感觉。

这有可能是你的开运色哦，新的一年不大胆的尝试一下嘛！