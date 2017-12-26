马思纯双眼皮更新 李小璐的“镰刀教”又壮大

导读：在微整越来越风靡的今天，开个眼角割个双眼皮四舍五入后基本不算整容，但是也防不住有些妹子微调上瘾，最后越来越不自然。其实看似颜值无可挑剔的明星们也会通过微调让自己的颜值达到最佳状态。但是微调太过还是会露出痕迹哦，最近在机场出镜的马思纯就因为“更新”后如镰刀般的双眼皮上了热搜，看来割双眼皮真的需要见好就收！（来源：瑞丽网）

马思纯凭借着自己清新的外表还有泥石流般的小黄人气质一直都是吸粉大户，而颜值也一直是娱乐圈中珍贵的“天然派”，但是最近马思纯的双眼皮真的看起来很不一样哦！之前马思纯的双眼皮宽度刚好，配合裸眼妆电眼魅力十足，但是最近的硬照中不仅宽度加粗，而且还略带肿胀感。看来女星们对自己的双眼皮真的是很严格！

“镰刀教”的双眼皮 娱乐圈有点普及？

抱着让双眼更大更亮的态度，更新自己双眼皮的女星不在少数，但是一不小心就走歪成“镰刀教”的也不少，演技颜值兼具的郝蕾就是其中一位。之前的郝蕾虽然也是双眼皮，但是宽度比较窄，有时候妆浓一点就会将双眼皮遮住，这两年郝蕾的双眼皮也是越变越宽，眼型也有所加长，只不过浓妆也遮不住的眼皮肿胀感真的有些减分哦。

不过说起来女生对自己外表的要求是真的高，本来就有混血血统的李小璐这两年也走起了超夸张的欧美大双眼皮风。以前的李小璐最多只是妆容夸张了一些，但是最近每次亮相最抢镜的都是她的超宽加长版镰刀双眼皮。其实这样的双眼皮风格本身需要很大的眼型才能撑起来，所以宝宝们真的不用强求！

伊能静虽然本来也是双眼皮比较宽的类型，但是抵不住浪潮还是把双眼皮加宽了很多。从前的自然双眼皮在浓妆的遮盖下看上去甚至还像是单眼皮，现在的双眼皮加宽幅度虽然不大，但是不加遮挡还是看上去有些不自然，而且也有些肿胀感。

范冰冰杨幂 双眼皮太美 蒋欣教你贴出“模范”双眼皮

不过除去“镰刀教”女星，娱乐圈中还是有不少拥有完美双眼皮的女星。美冰的双眼皮不仅宽度长度都合适自然，而且天生的双眼皮最大的特点就是从眼头开始就出现褶皱，如果是后期割的双眼皮都偏向于突然出现褶皱，这样裸妆浓妆都能很好地契合。

杨幂也是娱乐圈中优质双眼皮的代表女星。虽然杨幂的双眼皮和眼型没有范冰冰长，但是胜在宽度自然，而且形状比较立体，所以即便是非常简单的眼妆也会看上去有神采奕奕的感觉。所以大家不管是医美化妆还是贴双眼皮，都可以追求自然天然的妆效，一定要根据自己的眼型来才行。

蒋欣的双眼皮相信也是很多妹子想要的模范版本。不过蒋欣的双眼皮也不是百分之百纯天然的哦，而是靠高超技术贴出来的！想要完善自己双眼皮的小仙女们真的要认真学习啦。

蒋欣的眼睛虽然很大，但是双眼皮的自然痕迹却比较弱。所以蒋欣经常会用隐形的双眼皮贴为自己的双眼皮加持。蒋欣的双眼皮贴不仅颜色透明，而且修剪得非常精细，所以在眼影的覆盖下完全是零痕迹哦！所以各位习惯贴双眼皮的妹子们也要注意修剪自己双眼皮的形状哦。

不管是双眼皮贴还是双眼皮胶水，在贴双眼皮贴前都需要确定一下自己的双眼皮位置。可以用双眼皮定型工具确定一下自己想要贴的双眼皮位置，记住位置不要选得太宽，否则双眼皮贴很容易撑不住哦。

接下来就是上双眼皮贴啦，记住一定要手疾眼快！如果是双眼皮贴纸的话一定不要用指腹抓揉，否则很可能会让双眼皮贴失去黏性。

如果是液体双眼皮贴的话就要更加小心一点，因为液体变成透明，也就是在这个变黏的过程需要一定时间，所以在等待液体双眼皮贴变黏的过程中还是要用定型工具支撑。同时液体双眼皮贴不要涂抹太多，否则很容易毁掉双眼皮的形状。

最后就是不要忘记在双眼皮贴干燥后用眼影覆盖哦。不过在晕染眼影的时候一定要小心，不要太大力，否则很容易让眼影粉跑进双眼皮贴，让双眼皮贴失去粘性哦。

想一次成型“剌”个双眼皮 必须了解这5点

韩胜 副主任医师，副教授，中国整形美容协会医美与艺术分会常务理事

1。 双眼皮什么样比例才最美？

这个是没有绝对的。双眼皮宽窄，我们东方人的双眼皮设计专一般都在6mm-8mm之间，还要考察瞳孔的暴露比例，这是现在考量一个眼睛是否看着炯炯有神的很大指标。

有的人双眼皮很漂亮，但是眼睛睁不开瞳孔暴露不够，看着就没精神。那黑眼球暴露多少是最美的呢，我们现在就有一个指标就是就暴露出90%以上是最好看的，但是不能完全暴露出来。整个露出来，看起来不自然而且很凶。

2。 现在整形业很发达，各种做双眼皮的方式，但现在时下最流行的双眼皮做法是什么？

就是现在流行的双眼皮做法仍然是切开双眼皮。因为它解决的问题比较多。但现在，这种切开的双眼皮也跟以前发生很大的改变了，更多于微创就是手术的微创。然后现在最流行的方法叫PARK法，是韩国的PARK教授发明的，其实就是最符合我们正常人眼睛睁眼皮的一个动力，动力学的一个原理。他就是说把睁眼皮的所有力量都都落在了上睑板和里面的提上睑肌，而不是像以前传统的切开双眼皮。把睁眼的力量都用在眼皮上这样传统的双眼皮就会疤痕就会明显。现在睁眼闭眼更符合我们生理的一个特点，同时伤口疤痕不明显也很自然。

3。 一般去医院都说要做双眼皮就得开眼角，有这个必要么？

是这样的，开眼角这东西不是死的。现在人们对眼睛的审美更加西方化了，特别崇尚西方人那种眼睛双眼皮平平的，眼角打开的，看着特别有神。现在审美主流审美的观念以及东方人的解剖特点，大部分的人还需要开眼角的。开眼角有两个好处，第一个好处就是有效的解决内眦赘皮就那内眦那块有个褶，让双眼皮变成稍微平行型的双眼皮，主流审美就是开扇形和平行型之间。还有一个好处就是解决里边眼轮匝肌和内眦韧带之间的连接，可以松解这个部位达到眼睛会更好看。

4。 双眼皮做了以后要注意什么？康复周期是多少天呢？

双眼皮手术以后要注意在3天之内不要碰水，然一般都是5-7天拆线，拆线之前最好不要碰水。刚做完手术不要吃辛辣刺激性的食物，不要喝酒，不要抽烟。眼睛尽可能往自己头顶方向看，不要做手术就是闭着眼睡觉。一般是拆完线以后就消肿80%了，要彻底康复恢复自然的话，一般双眼皮切开的双眼皮应该在三个月左右。

四、 只要会化妆 单眼皮的周冬雨 刘雯不是挺美的么！

自从“网红脸”流行以后，一夜之间想拥有了整容复刻机，所有人都是宽宽的双眼皮和V字脸，一是让人傻傻分不清。不够自然的微调也可以说是非常尬了，突如其来的双眼皮可以说是一场视觉冲击！

保留纯真和自然的外貌是一个明星的基本素养，像周冬雨这样十年如一日的清纯感就是要分外珍惜的，在这个全是欧式眼的时代，依旧保留天真的单眼皮也可以说是十分可爱了，如果强行换成了双眼皮，这个也许就不是你认识的《山楂树之恋》里的周冬雨了！

周冬雨式眼妆技巧：

小眼迷人应该是为周冬雨专门准备的词语，仔细看起来周冬雨可不是真正的单眼皮而是小小的内双呢！想要小眼依旧电力十足就要靠这一根细细贴近睫毛根部的眼线，就会让你看起来神采奕奕，要记得“细”和“贴合”这两点一定不能忘，可以在眼尾处稍稍延展出2mm，更加妩媚噢！

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走上国际道路的超模们几乎是人人单眼皮，也是外国人最爱的亚洲风情，如果大表姐换上了巨大欧式双眼皮真心是看起来怪怪的 ，虽然看起来眼睛更加深邃但少了原本的灵气，把整体五官大打折扣。

刘雯式眼妆技巧：

大表姐除了要细细的眼线以外还很喜欢眼影的叠加，虽然是单眼皮但眼影这一步一定不会少，首先选择一款香槟色眼影在上眼皮一厘米处涂抹，在选择一款稍深一个色号的眼影涂抹在眼尾，最重要的是要记得下眼睑也要涂抹上眼影，高光千万不要忘，会让你的小眼睛看起来更加灵动！

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同样是超模的雎晓雯单眼皮可以说单出一股清流，虽然是单眼皮却不像大表姐那样的肿眼泡而是有点欧式的凹陷，不过在强行加入一个双眼皮以后看起来虽然和深眼窝还算协调，但明显少了一些单眼皮的魅力，也变得不够独特更加大众化。

雎晓雯式眼妆技巧：

这位比周冬雨眼睛还小一圈的女生能在维密中脱颖而出除了绝佳的身材以外，妆容也是巧有心思的，虽然是小眼睛但眼影，眼线一个都不能少，而且眼影上更喜欢大面积的涂抹，并且选择深色作为眼尾叠加，呈现微微烟熏妆的效果，而眼线除了上眼线上的细细一条以外，下眼线也是不容忽视，要说单眼皮的下眼线比双眼皮的下眼线画出来更有神。

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