年终回顾 2017比你瘦的这些明星都在努力减肥

导语：作为一个专注减肥的小编，回顾2017年，很多明星都经历了减肥的过程，不少人都有了收获，发现一个问题，真的是比你瘦的人都比你努力的在减肥呢！

热巴也要减肥？

前两天迪丽热巴在微博上发了两张美照，称“今天也是需要努力工作的一天。”随后，她的经纪公司嘉行传媒转发了微博，配文：“今天也是需要努力减肥的一天。”What？身材这么好的热巴也被嫌弃胖了？

看照片热巴的脸确实比之前略有圆润，可能是冬天容易发福的缘故。才胖了一点点就被点名要减肥，当明星真是不容易呢！

作为一个专注减肥的小编，回顾2017年，很多明星都经历了减肥的过程，不少人都有了收获，发现一个问题，真的是比你瘦的人都比你努力的在减肥呢！

林允

林允

林允的少女身材整体看起来并不胖，但可能是手臂比较粗的缘故，穿无袖的裙子时看上去确实有点壮实。

林允宣布减肥

所以在刚进入冬天时，林允就发了条“晒体重”的微博宣布要减肥了！

林允 吃水果减肥

隔天，林允就去了超市直奔水果货架，放弃面包的林允看来是要吃水果代餐了。红心蜜柚糖分少、热量低，可以调节新陈代谢，很有助于减肥；菠萝也是含水量高、热量低的减肥水果。

每天多吃含维生素丰富的水果，可以提高体质，让肌肤变更好。但减肥的人要特别注意选择低糖分的水果，也不要过量。偶尔可以用水果代餐，但不要顿顿只吃水果，过量了也会伤身体。

被“伤害”的袁姗姗宣布减肥

袁姗姗

很多人的减肥动力往往来自于自己受到的“刺激”，袁姗姗就是其中之一。曾经在活动现场，马甲线女王居然被小岳岳嘲笑“胖了”，感受到一万点伤害后决心要！减！肥！

袁姗姗活动照

从照片上来看，那时的袁姗姗确实有点“肿”，看来马甲线女王是稍不留神就容易发福的水肿体质。这种体质胖起来容易，想减下去也不难。

袁姗姗的减肥餐

要说减肥七分靠吃，三分靠锻炼，袁姗姗减肥餐走起，高蛋白的水煮虾清淡有营养，配上三个青菜热量低，有助于排毒减肥。

健身对于本来就爱运动的袁姗姗来说并不难，还换着花样运动，光看微博就知道她有多爱运动了。

来看看袁姗姗私底下都喜欢哪些运动吧：

袁姗姗微博

大量出汗的有氧运动，这是燃脂的关键。

袁姗姗跳绳

简单的跳绳也可以让身体消耗大量的热量。

袁姗姗Zumba

Zumba是现在比较流行的时尚健身，它将音乐与动感易学的动作还有间歇有氧运动融合在了一起。不仅可以燃脂甩肉，做起来也比较有乐趣，有利于放松、愉悦心情。

袁姗姗 拳击

有氧拳击也是时下很流行的运动，可以增强肌肉，同时还能锻炼到腹肌，袁姗姗的马甲线也许就是这样练出来的呢。

袁姗姗练瑜伽

除了有氧运动外，也少不了拉伸塑形的瑜伽练习，会让形体变得更好，姿态更加优美。也能让身体得到更好的放松。

袁姗姗就是一本行走的健身教科书啊！

杨紫励志要减肥

杨紫

杨紫这几年一直在减肥之路上狂奔，每年都能看到她励志减肥的微博，今年初也一样，“我要瘦”成了她的座右铭。

杨紫微博截图

然而，几个月的努力没有白费，杨紫终于减肥成功了！10月时杨紫发了条微博自曝瘦了14斤！还晒出开机第一天和杀青时的对比照，发文称：“开机第一天的我跟马上杀青的我……14斤肉~拜拜咯~”

对比照的反差确实很强烈，之前的杨紫脸颊两边肉嘟嘟的，脖子也比较粗，然而现在的杨紫不仅脸变尖了，连锁骨都清晰可见，小蚯蚓终于瘦了！

杨紫

拍部戏就能瘦14斤其实并不夸张，因为演员在片场经常面临着高强度的工作，很多体力方面的消耗，本来就容易让人瘦下来。再加上杨紫在饮食方面也是非常注意，吃个水煮青菜都担心会发胖。高强度工作+清淡饮食+适当的锻炼，人很快就会瘦下来。

小编之前写过一篇杨紫的减肥血泪史，感兴趣的MM戳进来！>>杨紫获“执念瘦身奖” 这部减肥血泪史好感人

伊能静自曝减肥成功

伊能静

今年夏天，48岁的伊能静在微博上自曝自己成功减肥26斤，并晒出自己的减肥“成果”。照片中，伊能静穿着镂空小红裙，确实比之前瘦了很多，双腿也又直又细，身体线条看上去很好。

伊能静

成功甩肉的伊能静并没有停下减肥的脚步，10月份又曝出了炫腹健身照，看这小腰分明就是一位少女啊！

伊能静的减肥餐

伊能静的减肥饮食秘诀

伊能静产后的减肥经历可以出一部“减肥圣经”了。好在她一边晒自己的减肥过程还不忘分享自己的减肥经验，大段大段的文字可以看出伊能静对减肥是多么的认真。

伊能静分享减肥经验

从文字中看出，伊能静的减肥方法还是非常科学的，首先她提倡低醣饮食，少摄入糖分和碳水化合物，吃优质蛋白和粗粮，用椰子油，低脂肪、低热量、少油少盐。

其次，伊能静的健身也是有规律的，每周三到五次高强度的重量训练+有氧运动，配合拉伸舒展，可以达到很好的燃脂塑型目的。

伊能静瘦身成功

如今的伊能静越活越少女，编辑很喜欢看伊能静分享的各种减肥经验，不仅有针对性，很真诚，还能看到满满的正能量，有着一颗少女心，这就是辣妈年轻的秘密。

关于伊能静的饮食减肥方法，详细请戳>>伊能静找到了吃得饱还不胖的方法

柳岩全身照

柳岩

一说起柳岩，你一定能想到她傲人的双峰，不过胸大也有胸大的烦恼，那就是大胸的MM一般身材也比较丰腴。看柳岩的照片，感觉她的四肢也是比较壮实的，所以很容易显胖。

柳岩健身照

所以柳岩也在努力的健身减肥，让自己的身材更苗条。

柳岩的减肥成果

看柳岩晒出的健身成果感觉还是很成功的。有针对性的健身，加上能锻炼到全身的游泳，减脂塑形的效果会比较明显。虽然体重没有减，但身体却更紧实了，这就达到了健康减肥的目的。

看了这一年明星们为了减肥所做的努力和成果，你是不是也心动了呢，赶紧制定新一年的减肥计划吧，继续关注我们的稿子，18年一起帮你瘦！瘦！瘦！