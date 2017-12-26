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热巴欧阳娜娜到底胖不胖？！现在给你答案

2017年12月26日 06:30 新浪时尚
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　　导语：近日，有两位女星因为“被嫌胖”而冲上了热搜，一位是吃货担当迪丽热巴，另一位是甜美少女欧阳娜娜。可是平日里看着两位女神都是又仙又美又瘦，怎么可能被嫌胖？！

迪丽热巴和欧阳娜娜迪丽热巴和欧阳娜娜

　　近日，两位当红小花旦因为体重的问题，抢下了各大头条。让编辑怎么也没想到的是，这两位被嫌胖的小花竟然是迪丽热巴和欧阳娜娜。这两位女神都是时尚圈中的长腿女神，平日里也是又仙又美又瘦，难道她们真的发福了？！

公司喊热巴减肥公司喊热巴减肥

　　令人意外的是嫌弃热巴体重的竟然是热巴所在的经纪公司。热巴活力满满的晒了张自拍，公司官微转评“今天也是需要努力减肥的一天”来督促小花旦减重。不少网友都评论“真是亲公司”！

热巴自拍热巴自拍
看看同公司张彬彬的反应看看同公司张彬彬的反应
看把男主角难为的看把男主角难为的

　　讲真，迪丽热巴其实不是第一次被嫌重了。当初跟同公司的男艺人张彬彬一起拍摄《秦时明月丽人心》时，就曾被张彬彬吐槽“怎么那么重”。而在《奔跑吧》中几位男星也是一直惊叹于热巴的食量！再加上热巴本来就是相对丰满的体型，还拥有傲人的长腿身材，比一般纤瘦的女星稍微重一些，也是情理之中。

娜娜还期待了一下表情包娜娜还期待了一下表情包
第一次没抱起来第一次没抱起来
使出洪荒之力！使出洪荒之力！

　　而另一位小花欧阳娜娜的体重则是被小鲜肉曾舜晞暴露的！再次登上《演员的诞生》舞台的欧阳娜娜，怎么也想不到这次的表情包不是来自于她的表演，而是来自于她的体重。

目测两人体重应该差不太多目测两人体重应该差不太多
曾舜晞可是抱起过170斤主人公的人哦曾舜晞可是抱起过170斤主人公的人哦

　　那么问题来了，到底是欧阳娜娜变重了，还是曾舜晞太弱呢？！嗯......这可能也是个谜题。因为毕竟曾舜晞是公主抱过170斤主人公的大眼仔。而从彩排照上其实可以看出，欧阳娜娜跟曾舜晞不管是身高还是体型，都相差不多。一边表演还要一边抱起“另一个自己”可能确实不太容易。

你清醒一点！你清醒一点！

　　看到这里，你可千万别想象热巴跟欧阳娜娜是有多胖！说句实话，跟普通人比，两人绝对不胖，只不过在追求镜头中骨感美的女演员中，两人肯定不算瘦。而很关键的一点在于迪丽热巴和欧阳娜娜都是长腿女神，再加上都很会遮肉！所以，不到公主抱的环节，根本不会被发现。

腰带真心重要腰带真心重要
热巴红毯造型热巴红毯造型
欧阳娜娜红毯造型欧阳娜娜红毯造型
欧阳娜娜发布会造型欧阳娜娜发布会造型

　　为什么小花旦双双被男艺人嫌胖，你却从来没看出她们并不是骨感美？！因为这两位小花会遮肉啊！不管是热巴还是娜娜，每次到红毯或是发布会都十分偏爱带腰带的造型。原因就在于腰带不仅能拉高腰线，还能重塑腰部曲线，瞬间让你瘦十斤。

热巴机场造型热巴机场造型
热巴穿oversize外套热巴穿oversize外套
欧阳娜娜机场造型欧阳娜娜机场造型
斗篷效果更好！斗篷效果更好！

　　再看看两人的私服，在遮肉技能上也是不分伯仲。近些年流行的oversize外套，加上修身的黑色长裤，就组成了时下最时髦、显瘦的搭配。而这款组合正是热巴和欧阳娜娜私底下最爱的搭配，不仅遮肉，还能尽显长腿优势。而娜娜选择的斗篷搭配无疑是升级版，遮肉效果更佳！

搞怪的热巴搞怪的热巴
热巴的全黑搭配热巴的全黑搭配
欧阳娜娜穿一身黑欧阳娜娜穿一身黑
娜娜也没少穿一身黑娜娜也没少穿一身黑

　　两人还有一项杀手锏，就是穿一身黑！不管多少人为白色单品平反，在显瘦这件事上，黑色也仍然占据这绝对的优势。两位小花旦平时没少靠全黑造型显瘦、扮酷。其实何必要求女星全都骨瘦如柴呢，像热巴和娜娜一样就很完美了！

标签: 欧阳娜娜热巴

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