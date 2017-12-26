章子怡的造型和她的演技一样精彩

导语：都说《演员的诞生》是“戏精的诞生”，但是我们觉得它还有另一种打开方式——章子怡衣品大赏。没错，今天我们不聊演技，专门来聊衣品。从《演员的诞生》开播起，章子怡就凭借耿直的性格和对表演的认真开启了她的圈粉之路， 当然，几期节目下来那一套还比一套美的造型也是让观众忍不住一次次为她爆灯。（内容来源：ELLE中文网）

章子怡的造型杀之一：用鲜亮的颜色凸显有趣的灵魂

天生的高级脸和十足的气场让章子怡对于服装造型有着超强的掌控能力，你根本不用去担心她会失手，什么难穿的颜色、不好驾驭的配色等，在章子怡面前那都不是事儿。

开场的第一套造型就用鲜艳的正红色夺人眼球，相当惊艳，再搭配一对夸张的绿色耳环镇场，是霸气的国际章没错了。

这套MiuMiu 2017秋冬系列的针织衫很有质感，复古的祖母绿十分独特，让人眼前一亮，精细的剪裁和典雅的刺绣也显得相当隆重。由于这件衣服本身就很繁复了，所以在配饰上章子怡只简单搭配了一副低调的环状拼接耳坠，更显低调的奢华。

要说所有造型里哪一套最圈粉，我肯定要给这条粉色连衣裙投上一票！没想到生了醒醒之后的章子怡穿上MiuMiu这款粉色亮片连衣裙，还是满满的少女感，像是从花丛里走出来的少女一样！满身的亮片花瓣搭配华丽的钻石项链，自带光效，很会给后期省事儿啊~

暗红色印花刺绣上衣搭配别致的大耳环，衬得皮肤更加白皙，红唇的色调也随着衣服的色调暗了几号，章子怡的造型里每一个细节都很讲究，让人挑不出毛病。

章子怡的造型杀之二：用黑白灰塑造高级感

虽然鲜艳的颜色没少穿，但是作为导师的章子怡还是更多的选择沉稳的黑白灰三种颜色，以凸显导师的专业性。

身着白色镂空连衣裙的章子怡素雅清新，亮闪闪的Bvlgari红宝石戒指和祖母绿指甲油的“红配绿”给这身look增色不少。

灰色针织衫上别致的胸针给这件衣服增色不少，霸气的国际章难得露出温婉的一面。

拉链衫轻松休闲，青春活力。

黑色西装总给人一种严肃又死板的感觉，章子怡用明艳的大红唇把黑西装的沉闷感给拧回来，既不失气场又多一分女人味。

冬天必备的高领衫在章子怡的造型里也是时髦得很，黑色翻领大衣内搭亮面高领衫，一明一暗，相得益彰，温暖又显格调。

黑白配很经典，但有时候会过于平淡，选择一件蝴蝶结系带衬衫就能完美解决这个问题，少女的蝴蝶结褪去平淡，更显摩登，章子怡在这些小细节上显然是花了心思的。

章子怡的造型杀之三：用有趣的私服穿出年轻的时髦感

在《演员的诞生》里章子怡除了有一套比一套惊艳的华服，出现在镜头里的几套休闲款私服也同样很有个性。

舞台下的章子怡将休闲进行到底，颇有质感的一身丝绒运动装由内到外都透着满满的活力和干劲。

金属色外套与黑色内搭塑造出一个温柔沉静的章子怡，搭配干净的妆容和设计简约的耳坠，整个人看上去高级又显气质，真的很“国际”了。

章子怡的造型杀之四：配饰要够夸张才能美出新高度

《演员的诞生》这档综艺不仅是章子怡的衣品大赏，更是她的个人珠宝秀，无论是华丽还是低调的造型，国际章总能选到最完美的配饰作为点缀。

Bling Bling的金色耳饰搭配别致的盘发，很想问问章子怡，你是来自西域的公主吗？

用超长的耳环来转移视线，简约的造型一下子就有了重点，整个look也因为这个细节灵动了不少，时髦感up。