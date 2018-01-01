吸睛不吸惊的年会派对妆怎么画 玩转3个关键还怕不美

导读：每到年底这段时间，到处都充斥着欢乐、愉悦的节庆气氛，年会、聚会、跨年等活动也特别多，这时候总想能有别于日常的平淡彩妆，画上亮丽抢眼又特别的妆容，参加各种party或年会，但派对妆到底该怎么画才能有欢乐感，而无惊吓感-！（来源：爱丽时尚网）

金色红色已是基本款，银色更美腻

对很多人来说，平常总是习惯用大地色、清淡的粉色、裸色，光是第一关要选什么颜色来画派对妆，可能就尴尬了。

针对适合party的色彩，推荐可用适合拿来勾勒、加重份量，经典不败的黑色；或是很有华丽感、节庆欢乐气氛，又有隆重感的红色，也很适合；还有，说到派对就会想到的发亮色-金色和银色，而银色又比金色更流行。因为金色已算是一般人满能接受的基本色，且以这一季来说，银色算是新的流行色，抢眼度更高、也更特别。

简单get节庆感，掌握眼眉唇关键部位

说到派对妆容，除了要与平日的清淡妆不同，重点就是妆容要有呈现出节庆的欢乐气息，对于比较不敢尝试可是又想有点变化的人来说，掌握好这3个位置：以五官来说，比较看得出彩妆主题的部位就是眼睛、嘴巴，还有眉毛。最简单的作法就是，将你习惯的平常妆容的这叁个部分，把颜色加重、面积加深、范围加大，立刻就会有跟平常不一样的效果，而且又不会太难。

可以把眉毛画得更明显，像是有点古典的弧度，长度拉得更长一点，脸部比例就会跟平常不一样了。眼妆的部分，则可以改成比平常更深的颜色，晕的面积再多、再大，把眼型拉得再长一点。像这样，不用另外学很难、很高深的画法，但就能跟平常的妆容不一样。最后，再帮自己选一个有别于平常，很跳的唇色，像是红色、近来很流行的暗红色等；又或者很亮的颜色，像霓光桃红或是带有塑胶感的亮橘，只要把嘴唇涂满，虽然很简单，但因为颜色的关系，立刻就能变得很不同。

Gigi Hadid & Kendall Jenner，2种风格范本直接学

如果你还是有点没头绪，或想要直接看些妆容来画，推荐大家可以参考Gigi Hadid或Kendall Jenner这两位欧美潮人的妆容。

Gigi Hadid比较常用一些渐层的眼影、一些金属光泽，让眼睛看起来迷人但又很性感，颜色也不会那么黑，像这种深邃的眼妆就很漂亮。

而Kendall Jenner则是喜欢用眼线勾勒眼神，把眼睛拉得很长、很灵动，看起来很有神，眼妆的颜色比较黑、比较重一点。

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