杨幂杨颖刘诗诗倪妮世纪同框谁最美

导读：微博之夜隆重举行，众多明星悉数到场，场面好不热闹！而四小花旦刘诗诗杨幂杨颖倪妮同框比美则引发网友“年度大争论”，“谁最美”真的很难定论，但要说她们在比美上耍了哪些心机都知道！（来源：太平洋时尚）

近日，微博之夜星光熠熠，各路小花、鲜肉们都前来打卡，让网友们大饱眼福！而杨幂、angelababy、倪妮、刘诗诗这四位当年被《南都娱乐周刊》评为“四小花旦”更是世纪大同框！微博热搜可是热闹了好久！

网友们也是自发地当起“评委”，纷纷选出心中最美的女神。BUT要我说“谁最美”真的很难定论，四个当家小花都很美，而且各有特色！关键是谁叫我四个都爱呢！

但要说她们在“比美”上耍了哪些心机，我尽收眼底！在这个遍布整容脸的世界，保持着自己独有的特色实属不易，而她们也和我们普通人一样总有缺陷~所以她们在妆容打扮方面一定会遵循的“扬长避短”的原则，打造出自己重点！

[杨幂] ——卖萌减龄 清爽可人

大幂幂在这次的合照中离镜头的原因，略有吃亏，整个人略微暗淡！不过她抓眼球点在于她那亮眼又显白的枚红色唇妆！其实一直对这种颜色的唇膏带有偏见（其实是自己皮肤黄黑，不上很白的底妆根本就上不了嘴），现在看到大幂幂的“试色”妥妥种草了。

大幂幂在发型上选择了丸子头，和诗诗干净利落的不同，大幂幂的丸子是卖萌减龄的。

由于自身发际线高，大幂幂一般都会选择在额头两边留下毛茸茸的刘海遮盖。发际线高的妹子选发型可以参考大幂幂的发型哦！

[杨颖]——甜美温婉 楚楚动人

Baby在其他三个年龄相仿的花旦中，看起来是最有少女感的，减龄功力非常深厚。这归结于她的三大法宝：半眼角猫眼妆、橙色系唇妆和慵懒半扎丸子头。

在找妆容的重点方面，发现baby更倾向于将眼睛打造出圆润的感觉，稚龄感更强！加粗的眼线放大眼睛不是一点点，拉长眼线并描绘出猫眼效果。带来少女般的活泼与性感。

而baby本身肤质并不算白，应该属于黄皮，所以她特别喜欢暖调的橙色系唇妆，显白又元气，坐在合照杀手倪妮的旁边都没被“黑”下来。

她对橙色系唇妆的喜爱在以往的活动中暴露无遗了。

充满动感的大卷发用打造出不规整的半丸子头，完全融进baby年轻朝气的形象中，同样地类似的发型baby也是很爱~

[刘诗诗]——与世无争，清新脱俗

刘诗诗人如其名，气质充满诗意，清新脱俗，在妆容的选择上，在其他三位的对比之下，可以说是最素雅、清淡的了！（我特别想称她的妆容为“与世无争必赢妆”）但依旧很抓眼球。

其他三位花旦要么重眼妆要么重唇妆，而她的妆容在于整体的协调、和谐。温柔的豆沙色，搭配上香槟色的眼影，眼线也是轻轻的填充睫毛根部而已，睫毛自然卷翘就行~完全是less is more的完美体现。

不过我们的诗诗女神也并非没有“心机”，走红毯的时候选择的一套露背装，被她的天鹅颈和美背秒了！！自带的大大大优势，不露出来怎么行呢！

[倪妮]——自带高级脸，气场十足

天生鲶鱼脸，自带高级感和气场，加上精致立体的五官，倪妮想要不显眼都不行！

在她的鲶鱼脸上，最有特色的就是她的眼睛，特别得能抓眼球，而倪妮这次的妆容上也着重打造眼影上，选择偏棕色调的眼影，晕染至眼尾和下眼部，优雅高贵。

看完四大花旦的盛世美颜，其他到场的明星们也格外耀眼！

[娜扎]

其实娜扎坐在刘诗诗旁边，在另外的合照中也来了场比美大赛，不过似乎被秒了，气场也略显不足。

单看还是很美的！

皮肤白到发光，和刘诗诗有得一拼，谁都不输给谁。

[李宇春]

在这次微博之夜中，发型还是保留了很久的中性三七分短发，不过下半身突破新尺度，穿着黑丝秀着美腿就来了，越来越有女人味儿了~

[蔡依林]

蔡依林这次走的路线依旧是暗黑系列~高开叉黑色礼服，性感迷人；唇妆偏爱深色系，带棕调的深紫色唇膏衬得她气场2米8。

到场的明星几乎都很美，但是也有采坑的~

[关晓彤]

关晓彤已经不是在发型上被发型师坑了，大波浪的刘海，服帖到不行的发型，也并不是很丑但显老~

[袁泉]

气质女神袁泉这次估计同时被发型师和化妆师坑了。眼角的细纹和两颊处的毛孔清晰可见，女神的保养要加油了！

[刘涛]

从相片上看，涛姐的状态似乎并不好，法令纹也特别明显。

好啦~看了这么看女明星的照片，告诉我你心中最美的女神是哪个？