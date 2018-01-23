素颜不好看 那就画个好看的素颜妆一妆吧

导读：谁都愿意被称为素颜美女，但是素颜不好看怎么办？那就画个好看的素颜装一装吧~（来源：YOKA时尚网）

素颜妆不仅夏天流行，冬天也是非常主流的一款妆容。不仅看似干净透亮，气质也是大力提升。明星不仅平时愿意素颜，就来拿出席活动都开始画出素颜无妆感觉。

素颜妆不仅在娱乐圈流行，时尚圈更是成为炙手可热的妆容之一。

以前T台的妆容都夸张浓厚，现在则是素净清雅，干净的脸蛋把模特的五官呈的精致完美。

如何画出无妆感的底妆？

Step 1 ： 首先将粉底液滴入手中，注意不要太多！

Step 2：将粉底液用粉底刷or彩妆蛋从里向外推开。 脸颊，额头，下巴。注意粉底无需涂抹太厚，脸部如果留有小瑕疵会更加自然。

Step 3： 用少量散粉定妆，以防脱妆！

纪梵希恒颜清透粉底液 RMB 480/30ml

突破性革新底妆力作，纪梵希第1款“磨皮粉底液”， 自带“磨皮”柔焦美颜功能，将底妆变得如钻石般无瑕透亮。更将粉底变得如面霜般柔润，将上妆变得如护肤般轻松。自然底妆，打造清新“少女肌”。

Sisley法国希思黎植物轻柔粉底液 RMB 830/30ml

一款真正持久无油的粉底液。多角度反光剂，帮助降低肌肤表面细纹及瑕疵，为肌肤打上丝柔光彩。不堵塞毛孔的水脂配方，具有高度延展性，适合任何肤质，尤其适合油性肤质使用，打造清新、自然、明亮的妆效。秉承希思黎 “植物保养彩妆” 的理念，融入栀子花、菩提花精华，保持完美妆效的同时，充分滋润、舒缓肌肤，带来无微不至的呵护。

香奈儿臻白防晒粉底液 SPF 30 / PA+++ RMB 600/30ml

细腻轻盈的液态质地，能修饰色斑，隐匿肌肤瑕疵，打造匀净透亮的妆容效果。妆效：陶瓷色素成分使肌肤清新、柔嫩、亮白。以指尖或粉底刷取适量‘臻白防晒粉底液’，从脸部中央向四周延展。