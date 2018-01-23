移动客户端

素颜不好看 那就画个好看的素颜妆一妆吧

2018年01月23日 17:58 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导读：谁都愿意被称为素颜美女，但是素颜不好看怎么办？那就画个好看的素颜装一装吧~（来源：YOKA时尚网）

　　素颜妆不仅夏天流行，冬天也是非常主流的一款妆容。不仅看似干净透亮，气质也是大力提升。明星不仅平时愿意素颜，就来拿出席活动都开始画出素颜无妆感觉。

　　素颜妆不仅在娱乐圈流行，时尚圈更是成为炙手可热的妆容之一。

　　以前T台的妆容都夸张浓厚，现在则是素净清雅，干净的脸蛋把模特的五官呈的精致完美。

　　如何画出无妆感的底妆？

　　Step 1 ： 首先将粉底液滴入手中，注意不要太多！

　　Step 2：将粉底液用粉底刷or彩妆蛋从里向外推开。 脸颊，额头，下巴。注意粉底无需涂抹太厚，脸部如果留有小瑕疵会更加自然。

　　Step 3： 用少量散粉定妆，以防脱妆！

　　纪梵希恒颜清透粉底液 RMB 480/30ml

　　突破性革新底妆力作，纪梵希第1款“磨皮粉底液”， 自带“磨皮”柔焦美颜功能，将底妆变得如钻石般无瑕透亮。更将粉底变得如面霜般柔润，将上妆变得如护肤般轻松。自然底妆，打造清新“少女肌”。

　　Sisley法国希思黎植物轻柔粉底液 RMB 830/30ml

　　一款真正持久无油的粉底液。多角度反光剂，帮助降低肌肤表面细纹及瑕疵，为肌肤打上丝柔光彩。不堵塞毛孔的水脂配方，具有高度延展性，适合任何肤质，尤其适合油性肤质使用，打造清新、自然、明亮的妆效。秉承希思黎 “植物保养彩妆” 的理念，融入栀子花、菩提花精华，保持完美妆效的同时，充分滋润、舒缓肌肤，带来无微不至的呵护。

　　香奈儿臻白防晒粉底液 SPF 30 / PA+++ RMB 600/30ml

　　细腻轻盈的液态质地，能修饰色斑，隐匿肌肤瑕疵，打造匀净透亮的妆容效果。妆效：陶瓷色素成分使肌肤清新、柔嫩、亮白。以指尖或粉底刷取适量‘臻白防晒粉底液’，从脸部中央向四周延展。

标签: 素颜素颜妆伪素颜画法

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

美女摔跤急眼了，什么都不管了，裤子都让对手扒了

[详细]
2018年01月14日 03:21
美女 不管 对手 裤子 摔跤

美女最爱的蜈蚣辫编发，学会之后回头率保证高，快来学学吧！

[详细]
2018年01月13日 22:48
最爱 学会 美女 回头率 蜈蚣

2017意大利ImmagineItalia时尚睡衣秀，迷人得很啊！

[详细]
2018年01月15日 21:15
睡衣 时尚 意大利 迷人

新娘卸妆之后，新郎被吓跑了

[详细]
2018年01月05日 10:21
新娘 新郎

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​[详细]
2018年01月19日 20:50
美女 衣服 教会 不难 腰带