导读：农历新年让人联想到充满节庆感的红色调，当然过年口红也要买新的啦！我们不会放过任何一个节日去买买买！梦幻嘴唇爆红的开端一切由我主宰。（来源：爱丽时尚网）

希望每个女人都能找到属于自己的命定色口红，新的一年开门红！一定要带着红唇过大年！肯定要操心你们在过年天天都在聚爬梯上能不能红的最耀眼！这些口红新年带你发发发！

口红怎么选更能发发发

粉色的口红适合冷色调的肌肤，让肌肤更显红润。

玫红色的口红适合暖色调的肌肤，看上去气场足。

正红色的口红也是时下最流行的颜色之一，能hold住不同色调的肌肤，涂抹后瞬间让面部充满光泽。

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