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梦幻嘴唇爆红的开端一切由我主宰

2018年01月23日 17:59 新浪时尚
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　　导读：农历新年让人联想到充满节庆感的红色调，当然过年口红也要买新的啦！我们不会放过任何一个节日去买买买！梦幻嘴唇爆红的开端一切由我主宰。（来源：爱丽时尚网）

　　希望每个女人都能找到属于自己的命定色口红，新的一年开门红！一定要带着红唇过大年！肯定要操心你们在过年天天都在聚爬梯上能不能红的最耀眼！这些口红新年带你发发发！

　　口红怎么选更能发发发

　　粉色的口红适合冷色调的肌肤，让肌肤更显红润。

　　玫红色的口红适合暖色调的肌肤，看上去气场足。

　　正红色的口红也是时下最流行的颜色之一，能hold住不同色调的肌肤，涂抹后瞬间让面部充满光泽。

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　　推荐理由：唇膏质地丰润幼滑，特别添加多肽成分，令唇部盈润饱满而富有弹性，有效淡化唇纹，令唇部肌肤顺滑柔软。一抹上色，显色浓郁，轻松打造珠光亮泽的唇色。

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　　推荐理由：拥有惊艳质地与触感的NARS敢耀唇膏，让双唇极尽挑逗，大胆性感！如丝绸般的顺滑触感，一抹上色，奢华诱人！简单一抹，全唇润泽亮丽，质感奢华，内含滋润成分，令双唇鲜嫩动人，长效持久。

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　　价格：RMB480/4g

　　推荐理由：集纯正色彩、光耀显色和滋润质地于一体的奢华养护唇膏，赋予双唇丝缎般柔润与浓郁的色泽质感。

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　　推荐理由：丝滑滋润的铅笔式唇膏，雾面妆效，同时拥有护唇，染色，唇膏笔三种特质。

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　　推荐理由：丝绒半哑光质地，轻轻一抹，令唇部仿佛亲吻奶油般的感觉，色泽饱满，高度显色。

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　　推荐理由：强润感X强哑光！润感爆发的哑光唇膏，奶霜质地，高饱和色彩，添加多种植物精华。

标签: 由我嘴唇开端梦幻

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