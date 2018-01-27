做对了美甲 天天都是情人节

导读：1月已经悄悄地接近尾声，大家都在翘首期待2月过大年，过年前还有一个大节日就是情人节。想过一个不一样的情人节么-一份不一样的情人节美甲，助你一臂之力！（来源：爱丽时尚网）

亮片几盒图案

去年几何图案席卷美甲圈，各种几何图案的叠加让你的指尖简约又不简单。想要更时尚一点，不如将纯色的几何图案换成闪亮的贴片。带有一点未来感，酷酷的。

白色绘图

白色的绘图甲无论是什么图案，都会让指甲整体带有一种浪漫的感觉。如果你喜欢这样的浪漫，不如趁这个情人节把你心中美好的童话故事画在指尖。

白色立体雕花

平日弄个“婚礼美甲”好像有些公主病，但是应了情人节的景就不会显得突兀了。奶白色底加上白色花卉图案，贴上立体的雕花。

和风花彩绘

如果你有一个技艺深厚的美甲师，可以试试这个颇具挑战的款式，闪粉法式点亮指尖叠加精美细致的花卉图案。小公主的你满分！

小香风立体图案

纵横交错的金属色直线，加上立体的雪花图案，经典的小香风款式，流露出时尚又暖暖的冬日感。

闪片线条

追求极简美甲的女生必须要尝试这款闪亮的美甲，极简的线条，搭配blingbling的甲油，任何美甲师都可以画出你想要的效果。

指尖立体心形

玩性大发的你，可以尝试这个立体心形美甲。心心形状与指尖吻合，不会觉得突兀。五颜六色的搭配带有一丝小小的叛逆感，如果怕搭不好颜色，可以选择粉红色表达你的心咯~