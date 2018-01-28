想大眼没门路 先来get唐嫣同款轻晕染阔眼妆

导读：虽然最近美糖一直各种新闻缠身，但是美颜依然是铁打的挡不住。虽然很多人觉得唐嫣的颜没有让人过目不忘的特点，但是要说到妆容的精致度唐嫣还是不会认输的哦。除了整体高质感的妆效，唐嫣的轻晕染眼妆也是非常有效果的大眼利器，感觉来学习一下吧！（来源：瑞丽网）

其实想要打造出和美糖一样的眼妆效果也不复杂，只要确保两点就可以了。首先就是要选择颜色中性的眼影，用于眼尾向外拉长晕染。接下去就是要选择颜色深一点的眼线或者眼影，进行深邃度的打造。

其实这已经不是唐嫣第一次选择这样晕染式的大眼妆画法了，不管是平常出席活动还是美美的自拍，美糖都喜欢用同样的眼妆法把自己的眼型再拉长一点哦。用眼影晕染的方法拉长眼型不仅可以提升眼妆质感，更有调整眼眉比例的神奇效果哦，爱化妆的小姐姐们一定要试一下。

三熹玉纤细眼线笔

高弹性极细眼线刷展现无晕染的干净眼妆。

眼型被拉长以后，剩余部位妆容的打造其实也会变得简单很多，只要保证底妆干净细腻，再配上自然的唇色就可以了哦。不过眉毛部分的打造还是有一些细节要注意的。因为眼型被拉长了，所以要保持正常的眉眼比例，就一定要保证眉尾也被适当拉长才可以哦。

植村秀眉笔

可以打造独特的日式砍刀造型。

接下来就来看看晕染式阔眼妆具体画法。因为整体拉长的部分都集中在靠近睫毛根部的眼尾部分，所以眼影的大面积晕染照常就好啦，不过千万不要用力过猛哦。接下来就是要用精细一点的眼影刷蘸取自己喜欢的眼影颜色贴近睫毛根部向外晕染，在晕染的时候也可以将刷子的方向向上挑一点。

娇兰金璨单色眼影

细腻柔滑粉质持久不脱妆，色泽艳丽鲜明，妆效精致迷人。

不过要照顾到地方不只有上眼睑哦，下眼睑也要从外眼角开始向内晕染，但是晕染到三分之一的位置就要停啦，全包的眼影眼线对于大多数亚洲妹子都是不友好的哦。如果担心眼影晕染不好会比较脏，也可以用棕色系的眼线笔代替。

玫珂菲全新防水眼线笔

持妆、色泽力、舒适力

眼影晕染完成后就可以拿出眼线产品了。如果想让自己的眼妆深邃效果加倍，可以用质地比较柔润的眼线笔或者眼线胶笔，趁没有完全干的时候用眼影刷晕染开，记住同样要向外向上晕染，这样才能有效拉长眼型。不过这样的眼线效果持久度会比较低，所以一定要记得提前用上眼部打底产品。

如果想要更加精细的眼线效果，也可以把眼线笔换成眼线液笔，持久度更高，眼妆整体也会看上去更加精致。不过因为眼线液干得比较快，所以在眼尾拉长的时候一定要把线条画得细一点，这样调整起来也会更加简单，只要多加练习，轻松拉长眼型你也可以哦。