娜扎AB都用这招变可爱 桃花腮红显白又减龄

导读：如果说着急出门只能抓一样美妆单品，那么腮红绝对是首选之一哦！看似不起眼的腮红可以瞬间起到提亮肤色，带来好气色的效果，而有了健康的肤色自然也会有减龄的效果。看看十年如一日地保持少女感的AB就知道啦，苹果肌上淡淡懂得桃花色腮红真的很神奇。（来源：瑞丽网）

有时候化妆一不小心就会下重手，看起来瞬间就会从人畜无害的软妹子变成恶毒后妈，而桃花色腮红就可以迅速帮你还原可爱感。其实baby的眼妆眉妆部分从来都不缺棱角，但是整体妆效看上去却可以依然甜美可爱，很大程度上都是桃花色腮红缓冲的功劳。而且桃花色腮红的跟种发色唇色都是百搭，性价比不要太高哦。

通常出镜的娜扎也选择了同款桃花色腮红。其实想要让腮红发挥最大作用，并不是像给火腿撒盐一样抹起来不要钱，而是要着重打造腮红若隐若现的效果，让腮红呈现自然晕开的红晕感，这样的肌肤颜色才最迷人哦，搭配稍微深一点的同色系唇妆也是美到不行，学会娜扎的这个妆面可能真的会让你变仙女哦。

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贝玲妃全新加利“粉”尼亚 金粉色腮红，从太阳上抖落的光，还有自带光芒的你呀！亮粉色加闪闪的金色相融，把加利福尼亚的暖阳装在身上。

苹果肌上淡淡的一点桃花色瞬间也可以让肌肤变得无敌白亮哦。跟单纯地用粉底抹白不同，借用桃花色腮红可以带出肌肤自然光彩，同时也会有健康的红润感。你也可以像娜扎一样用水盈质地的红调唇釉配合桃花色腮红一起使用，再配上简单的大地色眼妆，精致的妆容就可以轻松打造完成啦。

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触感柔滑，轻盈上妆，打造如梦似幻的深邃眼妆

想要get娜扎还有AB同款腮红效果，还是有很多细节需要注意的。首先就是颜色的搭配啦。在用腮红改善肤色的同时也要记住修饰脸型哦。所以大家平时应该常备两块腮红，粉橘混合的用来做腮红，和裸棕混色的就可以当作修容啦。先扫上修容再用腮红色柔和修容边缘，就可以把自然阴影感和红晕感都带出来哦。

芭比波朗盈亮颜彩盘优雅蔓莓 · 灵活多用的腮红修容盘。轻扫于苹果肌，立即带来元气满满好气色。深色系腮红修饰脸型，色泽柔和自然。亮色块可单独用于T区提亮。一盘打造明暗光影的立体妆容效果。

如果担心自己画修容手残，也可以用深浅度有些差别的桃花色腮红同时上脸哦。深浅度不同混合使用可以帮助打造立体妆效，所以即便没有修容也依然可以起到修饰脸型的效果。不过一次用量一定要小，这样才能避免腮红越画越丑的尴尬场面哦。

丝芙兰黑色专业腮红刷 51

精确涂覆腮红，并为颧骨提亮。

学会正确挑选刷具还有选取画腮红的位置也是同样重要的。与其单独购置腮红刷还不知道到手合不合适，不如直接用最蓬松的散粉刷，腮红上色会更加均匀哦。在扫腮红的时候可以稍微靠上一点，这样等腮红自然晕染下来之后就不会因为位置太靠下所以看着有脸垮的感觉。

最后的修饰整理工作也不能忽视哦！因为我们的目的是要打造若隐若现的红晕感，所以大家可以在画完腮红后用干净的海绵粉扑按压一下，这样可以带走多余腮红颜色，或者也可以轻扫一层透明散粉，还有柔焦功能哦！赶快试试吧。