瑜你一起从头焕新 潘婷携手黄景瑜打造净焕新年

2017年底， “佛系青年”正当道，不料总有一些大事件让大家再返红尘！新年伊始，潘婷携首位男性品牌大使黄景瑜，带来首款”排浊能量水”。 护肤界的排浊概念首次被引入护发，连男神都说这是能被他“摸头杀”的神器，各位心动了吗！一净一焕，排走浊质，赋活能量。告别油腻感，秀发自带光。2018，就从清透净焕开始吧~

这位实力宠粉的主角抛出这款神器，还要从2018年1月11日那天说起！新一年，潘婷迎来了她的首位男性品牌大使黄景瑜，在北京怡亨酒店举行了首支排浊能量水发布会，带领大家一起从头开始排浊焕新，新的一年加满能量。

发布会现场，一直能量满满的潘婷女神带来了全新单品 – 排浊能量水。也让实力宠粉的景瑜给了它一个有趣的名字“摸头杀必备神器”，试问谁不想被男神宠爱，获得摸头的机会呢！看来还真要好好研究下这瓶排浊能量水的奥秘了！

潘婷携手黄景瑜，步入秀发净焕新净界

工作压力，环境恶化是如今每一位小伙伴要面临的头疼事。就像发布会现场景瑜的分享，拍戏的时候压力很大，环境也很恶劣，为了调整自己的状态，用运动为身体排浊，好好卸妆护肤为皮肤排浊，而秀发也需要好好排浊赋能，才能告别油腻，从“头”开始有一个完美的状态！ 相信这也是景瑜此次与潘婷携手，将秀发排浊能量水带给大家的初衷！

高颜值科学论大揭秘，开启秀发净焕新能量

男神的颜值和暖心推荐秒杀一切，高颜值的科学论更是不能错过！排浊能量水有哪些奥秘？眼见为实，宝洁首席科学家再次携奇迹实验抵达现场，千万不要眨眼睛哦！

其实我们的头皮发丝每天暴露在外面，会附着很多污染物质，再加上很多洗发水只是表面清洁头发甚至带走发丝营养，久而久之发丝越来越“沉重”且没有光泽，再多的营养 也不补进去，令人难过！

而潘婷排浊能量水蕴含排浊因子，不仅能够能够深层洗净头皮发丝，还能深入排浊，清除头皮发丝浊质，让能量真正补进去，实现“浊质排光光，秀发自带光”的效果！实验结果中，潘婷排浊能量水在洗发过程中不知不觉的将发丝中的重金属清除干净。而很多人都怕秀发扁塌不轻盈，有了潘婷排浊能量水完全不用担心，浊质排出，吹干后的发丝都能被气球带起飞向空中，看上去更是光泽感十足！怪不得景瑜和在场的伙伴们都发出惊讶的赞叹！

将宠粉进行到底，潘婷携手黄景瑜引爆净焕时刻

（从左至右：宝洁美尚事业传播与公关总经理 刘玲女士，黄景瑜，宝洁美发部首席科学家 张超老师）

活动进行到这里，为了回馈现场和天猫直播前粉丝的支持，潘婷携手黄景瑜为活动现场和直播前的粉丝带来了一波又一波亲密互动的福利！送拥抱、摸头杀、合影留念，每一个环节都引发粉丝阵阵呐喊！

活动的前一天，潘婷还首次与KEEP能量携手，推出净焕能量操，并由黄景瑜亲身示范激励大家无论身体还是秀发，每一天都要排浊焕新能量满满！

随着粉丝互动，活动也到达高潮阶段，引爆净焕时刻！当潘婷排浊能量水缓缓注入，水逐渐变得清澈透亮，净焕一新，新一年和潘婷一起排浊焕新，拥有满满能量！

最后！能被黄景瑜“摸头杀”的秘籍在此↓↓↓ 聪明的你一定Get到咯~

潘婷的排浊净焕时刻

潘婷排浊能量水（潘婷排浊赋能头皮洗发露） [第一支护发界排浊能量水]浊质排光光，秀发自带光

身体在排毒，皮肤在排浊，而头顶却依旧油腻扁塌，毫无生机？从“头”开始就down机，如何美美哒？其实头皮、发丝也如身体和肌肤一般，需要深层排浊，不然再丰富的营养也只能是沉重负担。

潘婷推出全新产品——排浊能量水，第1次将护肤界的“排浊”理念引入

护发

排浊黑科技，头皮、发丝双重减负，从“头”开始零负担

采用进阶版Micellar超微米科技，让特有的排浊小磁吸（排浊因子）深入头皮毛孔和发芯深处，如“磁铁”般吸附头皮发丝中残留的重金属、氧化物等浊质。头皮、发丝双重排浊减负，为营养吸收做足准备！ 62.8 RMB/530ml