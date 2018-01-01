美成陈乔恩这样的肌肤是自带滤镜的

导语：我们永远的女神陈乔恩，又发起了自己最近的美美照，除了美到炸裂之外我们还不难发现，光影滤镜下的她都快美成仙儿了！（来源：pclady）

很久不见的乔恩妹又来了！这次携手新晋单身百万塘主张翰的新剧又回归了！79年的她依旧宛如少女，真是闹哪样！

最近在忙飞行主题的剧也不忘po一下自体发光的拍照时光，好啦好啦，我们知道你美得自带光环了~

看着镜头中美成仙乔恩~才发现这才是拍照的正确打开方式啊！

不要发愁你没有遇到一个会拍照的男票，你难道还不知道肌肤自己就能自带水光滤镜？（看看乔恩就是啊）

水光底妆完胜滤镜100回合

宛若天生自带滤镜的小姐姐陈乔恩来也！才赞叹完她的美睫大法好，又忍不住来舔一下她写真的屏！

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斯人如彩虹大体就是这般感受！氤氲朦胧的镜头下乔恩宛如女少年一般眼神澄净，跪求摄影师蜀黍分享滤镜！！

不过其实镜头下的乔恩一直都辣么美，你还没发现咩！东方教主是自带滤镜的，水光透亮的底妆让她何时看起来都是blingbling的，肌肤通透而又有质感~

虽说颜值决定了大部分，但底妆打得好还是real加分的！为何你的底妆看起来就像糊墙，一点都不清透~除了上妆手法要少量轻推涂抹以外，在五官凸起处适当用高光提亮，是其中一个提升底妆质感的好技巧！

另外呢，像乔恩这样不管何时看上去都不会卡粉、崩妆的完美底妆，当然少不了一个好的基底咯，选择一款既能平滑肌肤，又能在第一步校正跑偏肤色的妆前乳，真是太重要！

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化妆师打造健康气色的秘密法宝。光滑柔细的粉红增采霜，能使各种肤色飘逸动人。一般用在额头，眉骨，C区，鼻梁和下巴上，可以使脸部看起来立体感十足，并且有种水灵灵的感觉，健康清新！

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水感哑光质地，为肌肤穿上薄纱的防护罩，12h持久防护涂抹后哑光不油腻，帮助后续底妆服帖。一方面有效阻隔空气中有害污染PM2.5等碳粒子吸附在皮肤表面；另一方面在肌肤为抵抗碳粒子侵袭释放自由基时有效抗氧化清除自由基，防止肌肤老化。

艳羡值爆灯的抛光肌

自带滤镜的还有WULI好久都木有发自拍的GEM妹妹，众网友说幸亏宝宝终于想起IPHONE是有前摄的！

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在相机调皮而不那么清晰朦胧下产生柔焦的化学反应，让整个画面乃至邓紫棋的气质都跟着柔和起来~

不对不对，我们的GEM如此可爱肯定是因为热心公益，打从心底就美美哒~GEMGEM现身去探望需要帮助的小朋友并和宝宝们一样笑成大小孩~

本来就娃娃脸的她在姣好肌肤下像小天使一样可人~~肌肤胶原蛋白满满，拍起照来即便是不用滤镜也彷如自带滤镜！完爆一切照骗！！

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别以为只靠后期滤镜才能拥有磨皮水光肌肤的效果，NONONO，用保养术同样可以~像啊GEM这样的年轻肌肤因为作息紊乱、工作忙碌，很容易就发生暗沉，让本来满满的胶原蛋白不见踪影呢！

在保养得时候要记住给肌肤加入自带磨皮效果的成分，像是酸类产品就能获得抛光一样的神器效果~！记得刷完酸要给肌肤做好保湿~才能获得满分的抛光肌哦~（P.S 不论你是不是敏感肌，刷酸的频次不要太高，而且要注意用量~）

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