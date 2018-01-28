林允钟楚曦的真素颜美时代来了

导语：人人喊素颜美，有几个敢真·素颜出街？女明星的真·素颜照被本芭一一揭开，谁才是真素颜美女？（来源：时尚芭莎）

林允是被演艺事业耽误的美妆Kol是真的，自己不仅懂化妆，更热爱护肤，怪不得素颜嫩得有点犯法↓

全素颜，就是眉毛不画，也不打底，100%纯裸肌！有人说P图是个好东西？没错，但是脸上的自然光泽和肌肤通透度，这有点太考验林允的修图技术了！鉴定是真·素颜美人一枚了。

被大家喜爱的“高级脸”钟楚曦也是很擅长画淡妆，但是这次，她是纯素颜在吃饭的↓

这种连滤镜都不加一下的素颜照，凭心而论，是真的很美，脸上自然粉嘟嘟的，连润唇膏都不擦的，这就是素颜的钟楚曦，美得让别人无话可说！

不不不，这张不能算昆凌的素颜照，加了滤镜不说，还涂了粉色唇膏，腮红也有打，还画了卧蚕！

而这张就不一样了，昆凌和刘畊宏夫妇的合照，这个才是她的真·素颜。因为有孕在身，私下聚会就尽量素颜打扮，也是能看出昆凌的底子其实真不错！

真·素颜美有点苛刻？

No~ 做到以下四点你也可以

1。 肌肤不在于白皙

更在于无瑕

肌肤的无瑕感非常重要，没有斑点和痘印的肌肤看起来会白很多！所以有时候觉得自己不够白，可能是因为一些深层的斑点使肌肤看起来灰暗很多~

解决方法：有美白功效的精华液或精华乳一般都有祛斑、祛黄气的功效，所谓美白，不是漂白，而是祛除或减轻肌肤“杂质”。所以即使是天生的白皮，也可以使用美白产品，还能减轻长期面对电脑、手机的辐射斑。

2。 肌肤的通透感

让你由内而外拥有好气色

很多女生追求瓷白肌肤，其实更应该注重肌肤的光泽度。有光泽的肌肤拥有良好的肌肤平整度，这就是为什么有人夸你最近好像变白了，其实是因为你最近的肌肤状态稳定，才显得面部很有光泽。

解决方法：增强肌肤自身的抵御能力，让你的肌肤有能力高效自我修复。所以使用有抗老化功效的产品是很有必要的，对抗自由基的产生，肌肤当然更有弹性和光泽啦~

3。 眼周问题

没有黑眼圈和眼袋的人，素颜状态一定不会太差。因为太多妹子每天化妆第一步都是遮掉黑眼圈眼袋，眼部问题可能是不敢素颜的你最大的敌人了。

解决方法：当然是用眼霜，再也不要犯懒不涂眼霜了好吗！涂不涂眼霜一天两天看不出来差别，人啊，就怕“坚持”二字！

4。 人手必备一支素颜霜

市场上的素颜霜有两类，一类是有修正肤色的，也就是有点像粉底的美容霜；另一类是具有防晒系数但没有粉底成分的隔离。没有太多瑕疵的人可以使用有防晒系数的隔离即可，抵御紫外线才是必修课！