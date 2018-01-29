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用牛奶洗脸会让你的痘痘变严重

2018年01月29日 06:32 新浪时尚
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　　导语：很多人说牛奶洗脸能让皮肤变得嫩嫩滑滑的，这是真的吗？脸上痘痘能不能用牛奶洗脸，用来去除痘痘呢？（来源：pclady）

　　脸上有痘痘可以用牛奶洗脸吗？会让你的痘痘变严重

　　很多人说牛奶洗脸能让皮肤变得嫩嫩滑滑的，这是真的吗？脸上痘痘能不能用牛奶洗脸，用来去除痘痘呢？牛奶洗脸是一种特别的洗脸方式，算是民间洗脸偏方的一种，牛奶洗脸在刺激性皮炎的治疗中还起到分厂好的作用。那么脸上有痘痘可以用牛奶洗脸吗？

　　最好不要用牛奶洗脸。

　　尽管皮肤科医生表示，牛奶洗脸被运用到刺激性皮炎的治疗当中。但是一些脸上有痘痘的人皮肤是敏感性肌肤或者潜在性敏感肌肤，脸上长痘痘后贸然用牛奶洗脸，极有可能会导致过敏，或者脸肿起来，形成奶癣（又名胎癣、胎疮）。

　　脸上有痘痘用牛奶洗脸会加重痘痘

　　脸上长痘痘还用牛奶洗脸，很容易堵塞毛孔形成新的痘痘或脂肪粒。因为牛奶含有大分子蛋白质成分。经常用牛奶洗脸就会让长痘痘的脸部皮肤不耐受，对外源蛋白质过敏，让脸上本来的痘痘变得更严重。

　　脸上有痘痘用牛奶洗脸会过敏脸肿

　　脸上有痘痘可以用牛奶洗脸吗？答案是不能。因为牛奶的营养非常丰富，如果残留在本来就痘痘的脸上，很容易滋生各种细菌，引起多种脸部问题，比如过敏，脸肿，发炎等。有知乎用户用过牛奶洗脸三天之后，脸部出现了头皮，红肿的现象。因此，脸上有痘痘不能用牛奶洗脸，牛奶洗脸不会促进脸上痘痘的回复。

　　脸上有痘痘可以用氨基酸洁面乳洗脸

　　氨基酸洁面乳比较适合脸上有痘痘的妹纸洗脸，原因是以氨基酸为表面活性剂的洗面奶的PH值呈弱酸性，非常贴近脸部肌肤的酸碱度。用氨基酸洗面奶能温和去除长痘痘的皮肤上的脏污东西。好用的氨基酸洁面乳，有：芙丽芳丝就洁面乳、旁氏米粹洁面乳。如果不想买氨基酸洁面乳清洁脸上的痘痘，用清水洗脸也是可以的。

标签: 洁面乳牛奶痘痘

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