好莱坞女星被统一着装上红毯 唯有钻石彩宝搏出位

导语：第75届金球奖颁奖礼在北京时间 1 月 8 日上午正式拉开序幕，本以为红毯又该是群星争奇斗艳，各色礼服花枝招展，然而明星们竟然都集体穿上了黑色礼服亮相红毯。编辑@YumengCheung[微博]

原来，这是大家为了响应WhyWeWearBlack以及TimesUp活动，对好莱坞性侵事件说“不”，所以在这届金球奖红毯上才呈现出了这样一场前所未有的“全黑”红毯造型。

这种清一色黑色礼服集体亮相红毯的盛况绝对少于，没有了花样百出的色彩，想要红毯上出彩只能靠珠宝配饰了。因此我们在红毯上有幸见到了无数收藏级高级珠宝臻品，上百克拉的钻石比比皆是，毕竟在全黑礼服的映衬下，闪耀的钻石和耀眼的彩色宝石才是最佳选择。让我们一起看看身着“黑衣的”女星、男星们都选择了哪些珠宝配饰为自己的红毯造型锦上添花。

著名演员Emma Stone身着路易威登特别定制黑色蕾丝点缀有黑色珍珠、水晶及亮片不对称露肩晚礼服，佩戴路易威登高级珠宝系列耳环及白金镶钻戒指出席第75届金球奖。Emma Stone此次因影片《性别之战》被提名为电影类 音乐/喜剧片最佳女主角，共同踏上红毯的Billie Jean King则为该片的原型人物，历史上最伟大的网球运动员及女权主义拥护者。

Emma Stone与Billie Jean King

路易威登Majestic钻石耳环

路易威登Blossom Les Ardentes 白金镶钻戒指

Michelle Wiilliams身着路易威登特别定制缀以珍珠以及金属丝线的黑色紧身胸衣礼服，搭配黑色缎面鞋履，佩戴路易威登高级珠宝系列白金镶钻链坠及戒指出席第75届金球奖。

Michelle Williams

路易威登Blossom白金镶钻吊坠项链

路易威登Blossom白金镶钻戒指

Angelina Jolie凭借由她执导的电影《他们先杀了我父亲》（First They Killed My Father）入围本届金球奖最佳外语片。红毯上她以一席黑色羽毛长裙搭配Forevermark美钻耳饰，同时与指间的Forevermark美钻戒指相互呼应，呈现只属于Angelina Jolie的低调奢华。

Angelina Jolie

Angelina Jolie

orevermark红毯系列美钻耳环18K白金镶12.5克拉钻石

Forevermark Integré Opulence美钻戒指18K白金，钻石3.65克拉

Elisabeth Moss凭借在《使女的故事》的出色表现，荣获剧情类剧集最佳女主角。此次她佩戴Rahaminov品牌耳环出席典礼，搭配一席黑裙显得庄重典雅，仿佛又回到了她在剧中的使女形象。

Elisabeth Moss

Elisabeth Moss

Rahaminov品牌圆形、梨型耳坠，18K白金 2.69克拉钻石

Shailene Woodley凭借《大小谎言》（Big Little Lies）入围本届金球奖电视剧类最佳女配角，颇具现代感的礼服与古典大方的Forevermark美钻戒指与钻石耳钉相映成辉，帅气中流露出优雅。

Shailene Woodley

Forevermark白金钻石戒指2.97克拉

Forevermark Millemoi拥幻系列钻石戒指18K白金总重1.24克拉

Forevermark公主切割18K白金耳钉总重 9.41克拉

Allison Williams参演的《逃出绝命镇》（Get Out）今年入围了最佳音乐/喜剧类最佳电影的争夺，颇具艺术拼贴感的橙黑长裙，搭配Forevermark全钻Choker及Rahaminov 品牌钻戒，尽显简洁个性而干练气质，同时又是风情万种。

Allison Williams

Allison Williams

Forevermark Choker18K白金镶钻，总重43.15克拉

Rahaminov品牌铂金钻石戒指，总重9.35克拉

Alexis Bledel参演的《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）今年荣获了最佳剧情类剧集。一身黑白裤装亮相的她佩戴Natalie K手链和Forevermark戒指，惊艳红毯，出奇制胜。

Alexis Bledel

Alexis Bledel

Natalie K18K白金钻石手链，总重 6.46克拉

Forevermark18K白金镶钻戒指总重3.4克拉

E！TV名人Giuliana Rancic以一席亮片黑裙亮相红毯，闪光灯下Natalie K长耳环、戒指及Forevermark手镯的光彩和礼服相互增辉，性感夺目。

Giuliana Rancic

Natalie K 18k白金镶钻长耳环，总重1.48克拉

Natalie K 18K白金镶钻戒指，总重1.36克拉

Forevermark18k白金镶钻手镯，总重8.30克拉

Penelope Cruz佩内洛普·克鲁兹佩戴Atelier Swarovski高级珠宝系列亮相第75届金球奖颁奖典礼。

Penelope Cruz佩内洛普·克鲁兹

Penelope Cruz佩内洛普·克鲁兹

Atelier Swarovski高级珠宝系列镶嵌有施华洛世奇原创钻石、人造祖母绿和仿水晶。施华洛世奇原创钻石于最前沿的实验室环境中研制而成，与天然钻石有着相同的光学、化学和物理特性。两者皆由100%碳元素组成，拥有相同的硬度和亮度。每一颗宝石皆由施华洛世奇宝石切割大师雕琢出璀璨闪耀的切割面，并由巴黎手工艺大师精心镶嵌于18K金上。

Atelier Swarovski高级珠宝系列Mosaic耳坠

Atelier Swarovski高级珠宝系列

美国著名影星、制片人Kate Hudson佩戴矜贵的1969年古董海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石耳钉，搭配精致繁复的绮隐Secret Wonder高级珠宝系列坠链，以颁奖嘉宾身份亮相。品牌标志性的Cluster锦簇镶嵌设计尽致呈现钻石本真而纯粹的绚丽光芒，与凯特交相辉映，尽绽摄人魅力。

Kate Hudson

海瑞温斯顿绮隐Secret Wonder高级珠宝系列钻石、蓝宝石与海蓝宝石坠链（正面）

海瑞温斯顿绮隐Secret Wonder高级珠宝系列钻石、蓝宝石与海蓝宝石坠链（反面）

总重约30.01克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石耳环

总重约23.12克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿雷德恩切工黄钻钻戒

黄钻重约20.80克拉，悉心镶嵌于铂金与黄18K金底座。

同为颁奖嘉宾的著名墨西哥影星Salma Hayek佩戴价值过500万美元海瑞温斯顿彩宝与钻石臻品闪耀现身，以总重逾81.95克拉的凝世风华The Incredibles高级珠宝系列黄钻项链搭配同系列黄钻钻滴耳环，与经典祖母绿型切工钻戒。复古典雅的设计与萨尔玛低调奢华的气质不谋而合，彰显奢华瞩目的卓绝风姿。

Salma Hayek

海瑞温斯顿凝世风华The Incredibles高级珠宝系列黄钻项链

总重约81.95克拉，悉心镶嵌于铂金与黄18K金底座。

海瑞温斯顿凝世风华The Incredibles高级珠宝系列黄钻钻滴耳环

总重约11.92克拉，悉心镶嵌于铂金与黄18K金底座

海瑞温斯顿祖母绿型切工钻戒

重约11.52克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

凭借《王冠》（The Crown）提名剧情类剧集最佳女主角的Claire Foy以率性黑色裤装亮相，耳际的绚漪锦簇Sparkling Cluster系列钻石耳环为此盛典时刻增添奢华点缀，两枚经典海瑞温斯顿钻石线戒在指间粲然生辉，举手投足间利落而不失优雅风范。

Claire Foy

海瑞温斯顿雷德恩式切工钻石线戒

总重约7.7克拉，悉心镶嵌于铂金底座

海瑞温斯顿绚漪锦簇Sparkling Cluster系列钻石耳环

总重约4.25克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿椭圆形切工钻石线戒

总重约8.97克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

以《权力的游戏》 “龙母”一角成名的Emilia Clarke担任颁奖嘉宾出席红毯，佩戴总重逾 29 克拉海瑞温斯顿珠宝作品。V型钻石项链巧妙呼应黑色抹胸礼服的V领设计，搭配光彩跃动的钻石耳环与戒指，熠熠辉映艾米莉亚的灵动风采。

Emilia Clarke

海瑞温斯顿V型钻石项链。总重约18.91克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿祖母绿型切工钻石耳钉，总重约6.32克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿极细微密钉镶嵌钻石线戒。总重约0.73克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿V型钻石线戒。总重约1.54克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

Viola Davis作为颁奖嘉宾佩戴120克拉的海瑞温斯顿钻石珠宝亮相，绮隐Secret Combination高级珠宝系列钻石项链，通过可互相衔接的花式切工造型美钻呈现丰富多变的不同项链设计，与耳畔、指间的精美珠宝交相辉映，盛放耀目光芒。

Viola Davis

海瑞温斯顿绮隐Secret Combination高级珠宝系列钻石项链

总重约111.48克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿圆形明亮式切工钻石耳钉；总重约8克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿Traffic系列钻石戒指；总重约1.49克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

著名演员Helen Mirren凭借《求闲者》（The Leisure Seeker）提名音乐/喜剧类电影最佳女主角，佩戴品牌标志性的锦簇花环Wreath钻石项链，彰显隽永优雅魅力，搭配绮隐Secret Cluster高级珠宝系列钻石耳环，优雅诠释卓越非凡的经典温斯顿风格。

Helen Mirren

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列Wreath锦簇花环钻石项链

总重约46.94克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿绮隐Secret Cluster高级珠宝系列钻石耳环

总重约8.25克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿凝世风华The Incredibles高级珠宝系列红宝石钻石戒指

总重约10.36克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

莉莉·詹姆斯（Lily James）佩戴经典锦簇Winston Cluster系列钻石耳环，搭配向阳花卉Sunflower系列Twin钻石戒指，以钻石描摹自然花卉造型，绽放钻影流转般的轻盈美态，为莉莉的长裙造型增添飘逸灵动光彩。

Lily James

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石耳环

总重约8.19克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿向阳花卉Sunflower系列Twin钻石戒指

总重约1.81克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

Saoirse Ronan身着黑色不对称礼服搭配卡地亚高级珠宝系列耳环与手镯，凭借在《伯德小姐》中的精彩演绎，斩获音乐喜剧类电影最佳女主角。

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan

卡地亚高级珠宝耳环

卡地亚高级珠宝手镯

佩戴Santos de Cartier系列袖扣亮相的詹姆斯·弗兰科（James Franco）凭借在《灾难艺术家》中的卓越表现，荣获音乐喜剧类电影最佳男主角。

James Franco

卡地亚Santos de Cartier系列袖扣

《星运里的错》男星Ansel Elgort佩戴卡地亚双C袖扣以及卡地亚LOVE系列戒指。

Ansel Elgort

卡地亚LOVE系列戒指

卡地亚双C袖扣

词曲作者Justin Paul凭借《This is me》喜获最佳电影原创歌曲奖，佩戴Santos de Cartier系列袖扣。

Justin Paul

Santos de Cartier系列袖扣

Samara Weaving佩戴C de Cartier系列耳环，卡地亚Maillon Panthère系列手镯，Etincelle de Cartier系列戒指及卡地亚Trinity Ruban系列婚戒。

Samara Weaving

Etincelle de Cartier系列戒指

Etincelle de Cartier系列戒指2

Trinity Ruban系列婚戒

卡地亚C de Cartier系列钻石耳环

卡地亚Maillon Panthère手镯

Jessica Chastain作为《莫莉的牌局》的主演亮相第75届金球奖颁奖典礼的现场，腕间佩戴黑色绢丝表带的Piaget伯爵Limelight Gala腕表，白金表盘与璀璨钻石交相辉映。耳畔摇曳的伯爵Limelight Rose Passion系列耳环绽放瞩目光彩，尽显她的优雅迷人气质。

Jessica Chastain

Piaget伯爵Limelight Rose Passion耳环

Piaget伯爵Limelight Gala腕表

凭借神奇女侠一角成为2017年度最卖座女明星的Gal Gadot选择佩戴Tiffany & Co。 蒂芙尼铂金镶钻耳坠和铂金镶钻手镯作为造型的闪耀点睛之笔。钻石的璀璨光芒将Gal Gadot映衬得明艳动人。

Gal Gadot

颁奖嘉宾金球奖和奥斯卡双料影后娜塔莉·波特曼（Natalie Portman）佩戴Tiffany & Co。 蒂芙尼钻石耳钉和铂金镶嵌蓝宝石戒指，端庄优雅的气质一时抹杀菲林无数。

Natalie Portman

Tiffany & Co。蒂芙尼铂金镶嵌蓝宝石和钻石戒指

（相似款）Tiffany & Co。 蒂芙尼18K玫瑰金镶钻耳钉

由Greta Gerwig指导并编剧的影片《伯德小姐》荣获最佳音乐/喜剧片奖项。红毯现场，优雅的Victoria系列耳钉点缀于葛韦格耳畔，散发优雅知性魅力， Schlunberger系列黄金钻戒和黄金镶钻古董项链蕴藏的艺术美韵和黄金的璀璨耀眼光泽将Greta Gerwig打造的光彩夺目，美丽迷人。

Greta Gerwig

（相似款）Tiffany & Co。 蒂芙尼Victoria系列铂金镶钻耳钉

Tiffany & Co。 蒂芙尼Schlumberger系列18K黄金镶钻戒指

Margot Robbie凭借在影片《我，花样女王！》中的精彩表现提名金球奖音乐/喜剧类最佳女主角。她佩戴Tiffany & Co。 蒂芙尼铂金镶钻耳环和白金镶嵌珍珠戒指。大气典雅的珍珠和雅致细腻钻石巧妙融合搭配，尽显Margot Robbie的娇媚明丽气质。

Margot Robbie

Tiffany & Co。蒂芙尼铂金镶嵌珍珠和钻石戒指

（相似款）Tiffany & Co。蒂芙尼18K玫瑰金镶钻耳钉

颁奖嘉宾美国著名女星Sarah Paulson佩戴Tiffany & Co。 蒂芙尼HardWear系列耳坠出席金球奖颁奖典礼。HardWear前卫大胆的线条设计使莎拉·保罗森的香肩曲线更加性感迷人。

Sarah Paulson

Tiffany & Co。 蒂芙尼HardWear系列18K黄金渐变链环耳坠

美国著名说唱歌手Common作为颁奖嘉宾佩戴Tiffany & Co。 蒂芙尼铂金镶嵌红宝石蜻蜓造型胸针，增添优雅明朗的绅士品味。

Common

Tiffany & Co。 蒂芙尼Enchant系列铂金镶嵌红宝石和钻石中号蜻蜓胸针

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