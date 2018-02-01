景甜沈月周冬雨 “养生小仙女”都上线啦

导语：最近大家可能都发只要风度不要温度的明星们怎么都开始养生了呢？有的在晚礼服下面穿秋裤，有的向老干部看齐用起保温杯这好像在提醒我，你是不是应该脱掉大衣，穿上羽绒服才对？！（来源：YOKA）

景甜

景甜穿上了毛衣，保温杯不离手，“养生小仙女”上线。

王俊凯

王俊凯喝热水也可爱。

张梓琳

张梓琳进酒店前，也要喝杯热水暖暖胃。

江疏影

江疏影的红色水杯好应景，春节要不要给爸妈来一个？

张译

张译这个就是真的“老干部”了！

张碧晨

除了保温杯，明星已经抛弃星爸爸，张碧晨手拿鲜榨果汁很养生。

沈月

沈月小小年纪也开始养生，手捧有机水果表情呆萌可爱。

李宇春

除了吃，大家也很注意保暖。最近全国各地气温早就降到零下，魔法攻击和物理攻击并进的冬日不得不让众人穿起了羽绒服。

刘浩然

明星为了御寒保暖，裹条被子就能出门了！当然，被子很贵，也很潮。

王鸥

另外一个冬天最温暖最实用的就是雪地靴了，这几年一直背负了“丑”名，小仙女们宁可挨冻也不要穿它。

周冬雨

今年小仙女们都开始要起温度，周冬雨之前穿过一双黑色雪地靴，搭配同色羽绒服就很时髦。

你还没有开始养生？

从“梦day”一路游弋挣扎终于等到“福来day”，5个通勤日努力工作，顶着巨大的工作压力，时不时加个班陪着自己的只有垃圾食品。寄生在四季如春的办公室里，封闭的空间毫无新鲜空气的痕迹，空调努力的送风却让眼睛干涸到不行；昏昏欲睡的下午，几杯咖啡都救不回来的精力，难道在这么恶劣的情况下，你还没有开始养生？

咽喉炎

冬季气温低，空气湿度低，空气污染PM2.5指数高，很容易就导致咽喉粘膜涩痒难耐。因为呼吸中不断吸入干燥空气，咽喉粘膜就会发干，排除灰尘和病毒的机能也随之降低，就好比汽车发动机缺少了润滑油，若是不注意做好咽喉保湿工作，很容易产生咽喉炎。

泡水喝

应对招数：可以用金银花，菊花，胖大海，枸杞子等泡水喝对咽喉进行滋养。

金银花、菊花能起到清热解毒的作用，而胖大海和枸杞子则可以滋阴生津，预防咽喉干燥。

带好口罩

对抗雾霾天气外在请记得带好口罩，研究表明汽车尾气以及空气污染是肺癌以及呼吸道疾病的罪魁祸首，对抗重度污染的时候可以选择带滤芯的过滤型的口罩，安全更放心。

眼睛干涩

由于工作的关系，我们几乎每天超过10小时要和电脑手机自言自语，各种微博、微信不停的刷屏，晚上还有偶巴剧集集不漏，时不时的视线模糊、眼睛干涩、老眼昏花你有没有？

用蒸汽来熏眼部

应对招数：菊花泡茶，然后用蒸汽来熏眼部，蒸汽可以促进眼睛局部的血液循环，增加眼周保湿，而菊花中有明目效果的成份会随热气缓缓进入眼部，熏眼时闭目养神，对眼睛本身就是一种休息，然后用手按摩放松眼部周围的肌肉，可以起到很好的效果。

带隐形眼镜跟要注意

带隐形眼镜建议不要超过12个小时，选择含水量较高的隐形眼镜就如同保养品更换到秋冬滋润型一样，人工泪液要比眼药水的依赖性和刺激性低很多，不是眼病或者医生嘱咐，建议还是选择人工泪液会比较安全，经常化妆并且佩戴隐形的朋友，可以定期使用一下洗眼液，对眼睛进行护理和滋润的保养。

肌肤沙漠化

冬季干冷空气导致肌肤中的水分不断流失，体内正常的新陈代谢缓慢。或是长时间待在这种干燥、不通风的环境，以及电脑的辐射，就会造成了肌肤角质层水分不足，在得不到及时补充时，就会出现肌肤沙漠化，产生粗糙，脱皮，老化等问题。

加湿器

应对招数：越来越多的USB加湿器成为职场人士办公室标准。小小一只插在电脑USB端口上，造型可爱的它们就很努力的吞云吐雾。（PS：别忘了机器处于潮湿温暖的状态下可是最佳的细菌和霉菌培育，因此定时的清洗加湿器也一项非常重要的工作。）

重点是补油

另外，补水就要时不时用保湿喷雾吗？其实重点是补油，我们的皮脂腺是由水份和油份组成的，补水没有油份来锁住，等于白搭，因为水份会被蒸发掉，然后肌肤就变得越来越干，再搭配保湿喷雾不停喷，这样的恶性死循环就没完没了咯。

高保湿精油晚霜

晚间面霜尽量选择长效保湿的，质感不要过于薄的，并且加入几滴保湿精油。之后用按压的方式把这款自制的“高保湿精油晚霜”涂抹到面部与颈部。待肌肤吸收比较彻底后再入睡，可以让你的肌肤在这个冬天的早上，拥有一片绿洲。

手指倒刺

手指的倒刺其实是肌肤太干燥，角质层有裂纹所致。精神压力大的时候有的人特别喜欢扣手扣倒刺，直到鲜血淋漓也不放过。说到倒刺，一方面是完美主义者会想尽办法清除，一方面是精神压力大的时候为了转移注意力会除倒刺。

热水使倒刺软化

应对招数：可以先把手放在热水里使倒刺软化，然后剪掉倒刺，用含维生素、滋润效果好的护手霜，可以将护手霜泡在热水里加热，然后涂在双手上，尤其是指尖的地方，进行按摩，温度会让护手霜更好的被双手吸收，从而减少倒刺的形成。

泡脚也很重要

泡手之外呢，还可以泡脚，足部也称为第二心脏，对于循环不好冬天容易手脚冰冷的朋友来，更是养生必备功课，加速循环，驱逐寒冷，在泡脚的同时就可以用来做手部的护理，小小的按摩促进末梢神经，最后将脚上也抹上厚厚乳霜，穿上袜子，钻进被窝美美的睡上一觉，第二天醒来会变得水水嫩嫩，滋润度满分。

Tips：冬季人体水分和维生素流失量大，所以一定要多喝水来补充身体水分以及多吃蔬菜水果帮助增加体内维生素，这样能减少身体以及肌肤的亚健康状态。