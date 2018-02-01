护肤品的神助攻 美容仪器怎么选

导语：现在的日常保养不仅要靠护肤品，美容仪也成了化妆台的常驻一员。这么多的美容仪，还有名目层出的高科技，毕竟很多价格也不便宜，究竟哪款值得入手？明星同款真的有效吗？今天我们就来聊聊美容仪。（来源：YOKA）

现在的日常保养不仅要靠护肤品，美容仪也成了化妆台的常驻一员。这么多的美容仪，还有名目层出的高科技，毕竟很多价格也不便宜，究竟哪款值得入手？明星同款真的有效吗？今天我们就来聊聊美容仪。

想要瘦脸去水肿：有效成分——微电流

这类美容仪的原理是利用低强度的微电流，来刺激皮肤产生更多的胶原蛋白和弹力蛋白，由此达到紧致、去皱、去水肿等美容效果。

24K黄金棒

上过《康熙来了》被小S力捧，日本不老女神水谷雅子现身说法使用的beauty bar 24K黄金棒，可也是美容界的网红一枚了。

它主打促进淋巴排毒，刺激真皮层分泌更多的胶原蛋白。每分钟6000次的震动频率用来按摩面部穴位，去水肿和提拉紧致的效果肉眼可见。用完能明显看出下颚线条的提升。

在使用时配合按摩霜或面部精华，能促进护肤品的吸收，帮助紧致肌肤。

使用方法

1、将电动美容棒手柄下部旋转开关打开，按摩的力度根据自己皮肤可承受能力调节。

2、面部清洁后，将电动美容棒T型部位在自己的面部开始进行按摩，T型部位在按摩的每一个部位按3秒后，开始由里往外的推动。

3、有皱纹的地方可以多次返复操作。包括颈部，眼部唇部等。

明星谁在用

怀孕期间也保持少女颜的徐若瑄，虽然需要卧床静养，但保养可一刻没停歇，脸部的保养工作就是用黄金棒按摩，即使身上水肿，脸也还是那么小。

MTG ReFa 铂金滚轮按摩仪

ReFa美容仪根据用途和大小分为很多种，因为很多明星的推荐，虽然价格不菲但也是火到不行。

主要几款有适合眼周和便携的小两轮，面部和颈部适用的大两轮还有适合身体按摩的四轮。钻石切割形状镀铂金的滚轮手感很好，看着就很养眼。

它的原理一个是用与生物电流相似的微电流设计，能自主排列脂肪细胞，另外Y型设计，球型按摩头能更好的接触肌肤，并夹住肌肤，推拉按摩以达到瘦身瘦脸的功效。

明星谁在用

倪妮在节目中就被拍到在用两轮的ReFa按摩脸，怪不得无论拍戏多累都随时颜值在线，脸小怎么拍照都不会失误。

林心如在真人秀节目里就介绍了她庞大的化妆台以及随身带的美容仪，其中就有ReFa四轮按摩仪的身影。

胳膊滚滚、腿部滚滚，在没时间的情况下能够被迫运动。拜拜肉和腿部水肿就能轻松解决啦！

想要去黑头、细毛孔：有效成分——微电流

通过超音波振动，将水变为雾状，使污垢和皮脂浮出，让皮肤毛孔不再明显，定期清理肌肤更加光滑细致。

Aqua Quiana Qlean 黑头铲

一款主打清洁肌肤的美容仪，但跟洁面仪不同的是，它是靠超声波震动，把肌肤表面的水打成雾状，来松动毛孔里的白头、黑头和油脂，使他们浮出表面。

除了去黑头，它还有另外两种模式：

Nutrition模式，通过负电位的作用，可以把护肤品中有效的美容成分深入送到到肌肤，增加肌肤吸收度。

Up模式主要用来提拉紧致，通过正电位的作用，可以紧致肌肤，增加肌肤的弹性。

用法

大家给它的昵称是黑头铲，也是因为它的用法，只要在脸上喷水，并用刮板与肌肤呈45度在滑动就可以带出黑头和油脂。

只要找到角度，在面部铲铲铲，就能拥有干净透亮的肌肤啦！

明星谁在用

范玮琪就曾在化妆间用过这款化妆师的手边好物，还在额头和鼻翼试用，看来明星化妆师也推荐了不少好东西给她们。

想要Q弹紧致的肌肤：有效成分——RF射频电波

以电流的形式输出能量，使真皮层的肌肤加热，收缩变性、直径增加，可以使肌肤分泌更多胶原纤维，从而改善松弛。

YA-MAN 射频美容仪

射频其实是一种电磁波，能够达到真皮层产生热效应，加速血液循环，促进胶原蛋白的产生，主要功能是抗衰老。

除了抗老，Yaman美容仪的功能也着实很全了。

清洁模式，可以深层清洁毛孔。

保湿模式利用RF射频加热和离子力，使护肤品的美容成分渗透至肌肤深处，提高肌肤的吸收效果。

提拉紧致模式在给肌肤加热的同时，促进新陈代谢，增加脸部肌肉的弹性。

嫩肤除皱模式，是yaman hrf10t的新功能，原理是利用RF射频加热配合LED光学美肤，能够促成骨胶原的新生，可以美白祛斑。

冷却收缩模式则能够提高肌肤的弹性，紧致毛孔，消水肿。

明星谁在用

林心如的美容法宝之二就是YA-MAN美容仪了，多种美容模式于一身，面部只带这一个就够了。

美容仪要入手哪款你心里有谱了吗？保养功课可是不能停，不仅要护肤品，还需配合手法和工具哦！