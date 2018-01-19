断货王#这8款润唇膏帮你打造冬日水润唇

导语：虽说三九天就要结束了，但北方的空气依旧干燥无比，而南方依旧阴冷如常。在这种时节中，除了皮肤容易闹脾气，就连双唇也特别容易干燥，唇纹明显加深。本期，断货王为大家推荐8款灰常适合冬天使用的润唇膏，让你在这个干燥寒冷的季节里也有水润双唇。

到了冬天，相信小姐妹们都有这样的体验，明明用的是最最滋润的口红，为什么妆效和持妆性都比以前差了很多？莫不是谁偷偷换了我的唇膏不成？

其实，出现这种情况，多是因为在冬季双唇本就干燥，你会发现自己的唇纹明显加深，缺水严重的时候还会起皮和裂口。所以，同一支口红妆感有变化就是非常正常的结果了。就好比你在没有做任何保养的皮肤上上妆，妆效肯定会大打折扣是一样滴。

所以，本王今天就为大家搜集了几款最适合冬季用的滋润度超好润唇膏。从本期开始，本王会为大家邀请业内大咖联合推出草单，要知道，这些专家老师给我们推荐的单品，也都是他们真正在用的喔，所以说，绝对值得入手。

本期嘉宾推荐：

侯聪老师心水推荐：L：A BRUKET杏仁椰子天然有机润唇膏

侯聪——健康美肌顾问 生活美学家

L：A BRUKET杏仁椰子天然有机润唇膏

推荐理由：润唇膏是一个特别喜欢和我们捉迷藏，可是我们又谁都少不了的保养单品。

这个冬天我很喜欢L：A BRUKET的杏仁椰子天然有机润唇膏。因为，不论是炎热干燥还是严寒气候它都可以长效保湿滋润唇部。膏体软硬度适中，淡到几乎没有的味道，和轻轻一涂抹就可以深度润养的效果。

L：A BRUKET的杏仁椰子天然有机润唇膏

当然，你会发现这个杏仁椰子润唇膏是会比大部分的润唇膏膏体要多很多粗很多。难道是因为瑞典人的嘴唇比较厚，嘴唇比较大么？当然不是，是因为这样使用起来更方便而已。

李铭泽老师心水推荐：DHC橄榄护唇膏

李铭泽——国际知名美妆专家

DHC橄榄护唇膏

推荐理由：唇部干燥起皮不仅会影响妆效，也会显得你不是那么精致，没有呵护好自己的双唇。市面上的护唇膏非常多，小李哥今天想要推荐的是DHC橄榄护唇膏。水润不黏腻，不会有一种满嘴都是猪油的感觉。因为不添加香精，所以这款护唇膏没有香味。

现在很多朋友都非常喜欢亚光唇膏，但是有一个问题就是亚光质地的唇膏会让唇部更加干燥，唇纹更加明显，很多时候我们会在涂口红之前涂上润唇膏，有些润唇膏虽然非常滋润，却会改变唇妆的妆效，将雾面亚光的妆效变成了滋润光泽感的。而DHC这款护唇膏在滋润你的唇部时，并不会改变唇膏的质地哦！

好了，看过了两位嘉宾的推荐，下面到了本王的专属时刻。首先给大家推荐的这两款是在护唇江湖上久负盛名但是国内却买不到的单品。大家想要拥有照例需要自己淘或者到当地去买。但它们真的好用的让本王不得不推荐给大家。

Lucas Papaw 神奇番木瓜万用膏

Lucas Papaw 神奇番木瓜万用膏

江湖人送绰号澳大利亚万用木瓜霜。说万用肯定是太过夸张，但是它可以用于烫伤、晒伤、受伤后肿痛；皮肤发炎、割伤及囊肿；蚊子叮咬、开放的伤口粉刺；暂时缓解皮炎及湿疹的症状；手部及脚步的干裂及干燥；润唇、面部滋润。

今天我们主要就来讨论它的润唇功效。当然，这也是到目前为止，本王自己对它最满意的一点。

对于干燥的双唇，它所带来的瞬间滋润度绝对是让你满意的，而且200g的包装，真的有一种只当润唇膏无论如何也用不完的既视感。但是要说弊端，就是本王亲测觉得它滋润度虽然很高，但双唇会有一些油光感，虽然距离香肠嘴这样的程度还差十万八千里，但是作为一个精致女孩，我通常不会在白天使用它。只是在寒冷的冬季，每晚睡觉前，会涂上一层，第二天清早，双唇特别水嫩。

好了，说完了海外的草，我们回头来说一说就在我们身边可以轻松拔下来的小草们吧。

资生堂SHISEIDO 润唇膏

资生堂SHISEIDO 润唇膏

这款绝对会出现在你日本购物清单list上的润唇膏也是岛国药妆店网红，本王觉得它最大的功效就是对付已经起皮的双唇，真的可以使用几次就起到修复的效果。对于极度干燥的双唇来说，它简直就是急救佳品。而且涂抹之后，双唇也不会有过分的油光，适合随时用。

而且它还可以缓解和治疗唇炎，本王也是从曾经的一位唇炎患者盆友那里种下的草。

Fresh 澄糖滋润护唇膏 （花漾裸粉）

Fresh 澄糖滋润护唇膏 （花漾裸粉）

融合卓效保湿的澄糖、珍贵滋养精油以及基础SPF防晒保护。保湿效果显著，为双唇倾注水分，修护幼纹，改善唇部干燥情况，另有SPF15，令双唇免受紫外线侵害，更平添一抹轻柔甜美的花漾粉色。独特配方可多层涂抹，打造轻薄或丰润唇色，更可搭配畅销澄糖滋润护唇膏使用。

Fresh 的润唇膏系列绝对是品牌的明星产品，畅销多年，效果自不必说。要说最令本王满意的，就要算是它的防晒功效了，要知道，紫外线也会让黑色素在唇部沉积，久而久之，唇色就会变深。而我们日常防晒有很少会照顾到唇部，所以这支唇膏真的是非常合我的心意。

科颜氏柔润护唇膏（无色）

科颜氏柔润护唇膏（无色）

富含天然椰子油，抚平唇纹、提供长效锁水滋润保护且无副作用；SPF35 有效抵御UVA&UVB紫外线伤害；柠檬奶油**具有抗氧化作用。

科颜氏护唇膏一号虽然已经在江湖上赫赫有名，但是今天本王要为大家推荐的是这款品牌的新品润唇膏。它不再是啫喱质地、管状包装，而变成了像普通润唇膏一样的固体唇膏。使用起来更加方便卫生。而且这款润唇膏也带有防晒效果，还有更多颜色可供你们选择。本王自己还是比较钟爱无色的润唇膏。

曼秀雷敦浓厚极润护唇膏（无香料）

曼秀雷敦浓厚极润护唇膏（无香料）

蕴含3重天然锁水银子塞洛美，充分渗入干燥肌肤及角质层，紧密的锁住肌肤水分，保持肌肤水嫩饱满。

曼秀雷敦的润唇膏家族也是相当庞大，不知道你们怎么样，反正本王的学生时代，几乎就是曼秀雷敦润唇膏陪我度过的。今天给大家介绍这款是已经在日本热卖了很久，2017年才刚刚进入中国市场的浓厚极润护唇膏，它应该算是整个曼秀雷敦润唇膏家族里，滋润度最高的一支了，刚好适合我们这个干到极致的季节。

伊丽莎白雅顿经典润泽唇膏

伊丽莎白雅顿经典润泽唇膏 SPF15

由伊丽莎白雅顿著名的8小时经典润泽霜演绎而来，这支富含润滑成分、日晒防护与维他命E的唇膏能为双唇带来超级呵护。

本王以为8小时家族应该算是伊丽莎白雅顿品牌中能和时空胶囊齐名的系列产品了吧。这个系列主打的就是长效保湿，从手霜到润唇膏，绝对都达到了保湿军团中的战斗机级别。虽然说能否达到8小时确实无从考证（因为我们也不可能8小时不补涂唇膏或者手霜嘛），但是在使用期间的保湿效果绝对是让人满意的。