泡温泉减肥又保湿 但你真的泡对了吗？

导语：适度泡温泉，有加速血液循环、促进新陈代谢的效果。所以，温泉水不仅能疗愈身心更能净化皮肤。但如何泡温泉才真的好，让我们一起来看看！（来源：YOKA时尚网）

泡温泉

泡温泉能帮助肌肤保湿？

温泉水中所含的微量矿物质，的确有可改善皮肤的角质代谢，让皮肤在当下摸起来较显湿润、光滑；但是，这样的现象只是暂时的，并不代表有利肌肤锁水、保湿。只有在泡温泉前、中、后，注意下面几点，才能真正做到帮助肌肤保湿的效果。

泡温泉前先卸妆、清洁

都说泡温泉对皮肤好 泡对才是真的好！

1、泡温泉前先卸妆、清洁

在泡温泉前，要卸妆后沐浴后再去泡温泉，防止毛孔堵塞，透过温泉水改善肌肤角质代谢，同时让温泉的微量元素进入身体。

2、探试池温

先用手或脚探测泉水温度是否合适，千万不要一下子跳进温泉泳池中。

脚先入池坐在池边，伸出双脚慢慢浸泡，然后用手不停地将温泉水泼淋全身，最后时不时让全身浸入到泉水中。

3、先暖后热。

温泉区内设不同温度的泳池，从低温度泉到高温度泉浸泡要循序渐进，逐步适应泉水温度。

4、间歇式泡温泉

每次泡20分钟，起来稍加休息，运动调节一下血液循环。过度浸泡不但容易造成肌肤刺激，更可能因此导致肌肤中的水分因高温流失更快，变得更干燥。

再次清洁

5、再次清洁

泡温泉后，最好以清水（非温泉水）冲洗一次身体和再一次洁面。尤其是，肌肤皱折处，例如，脖子、耳后、腋下、跨下、膝盖后方等部位，要特别加强清洗。此动作有助避免温泉水残留肌肤，造成肌肤刺激、诱发过敏反应。特别是，浸泡对肌肤较刺激的硫磺泉时，更要特别当心。

6、护肤保湿

最后，应以干爽洁净的毛巾将身体上多余的水分吸拭干净，并尽速涂抹适量的乳液、乳霜，来帮助肌肤锁水、保湿，减少水分的流失。

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