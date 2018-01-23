不要扎堆去健身房了 2018年流行这样瘦身

导语：2018年想要给自己制定新的目标了么？如果实在不想出去运动，就别强迫自己一定要去健身房了！新的健身趋势我想更适合你。（来源：爱丽时尚网）

不一定去健身房 根据自己的需求选择适合自己的运动

20+的你一定要了解一下胶原蛋白

胶原蛋白是人体内最丰富的蛋白质之一，它赋予我们肌肤力量和弹性。30岁过后胶原蛋白会快速流失。如果20+的你再不注意的，随着生活压力的增大，会加速胶原蛋白的提早流失。2018年要从补充胶原蛋白开始。

绿色饮食屹然不倒

绿色饮食屹然不倒

在过去的几年里，绿色健康的饮食继续屹然不倒的成为主流。无论是想瘦身还是想要好肌肤的女孩，都会继续追捧牛油果、藜麦、羽衣甘蓝等超级食物。新的健康趋势更是把“素食主义”贯彻到底。对于平时常摄取蔬菜水果的女性来说，除了更容易让养成完美体态外，情绪也更加稳定，相信绿色饮食在今年会被越来越多的人追捧。

冥想训练成为主流

冥想训练成为主流

快节奏的生活，紧张忙碌的工作状态，压力越来越大。除了身体状态的下滑，生活的质量也会降低。每天抽出30分钟的时间练习冥想，然后做一些让身体及心灵能够彻底放松的运动。可能会让你更加有“独立思考”与“超造型思考”的能力，调整好自己的状态。

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抹茶来取代咖啡

抹茶来取代咖啡

每天早上习惯用咖啡唤醒自己的你，不如改一改用抹茶来取代咖啡。抹茶含有丰富的营养素，能强化免疫力，高浓度的叶绿素也能帮助身体排毒，预防毒素或重金属堆积体内。2018年换换口味。

不一定去健身房 根据自己的需求选择适合自己的运动

还在健身房排队跑步？挤在高温瑜伽房里练瑜伽？看着朋友圈里的妹子在健身房的镜子前健身打卡？心动的想着下一秒冲进健身房，拥有维密超模般的身材。别傻了，下一秒你只会拿起薯片。其实越来越多的妹子开始理性的看待去健身房的问题，选择一套好的健身操或者瑜伽课程，在家依然可以完成。或是买一些简易的健身器材在家运动，不要再跟风运动了，你需要了解自己，根据自己的需求选择运动。