加班狗必备 5个瑜伽动作帮你缓解疲劳

导语：快到春节了感觉大大小小的事儿一大堆，报表、总结、加班一切都来的那么“突然”！回到家窝在沙发上，却还是感觉缓不过劲儿来的累！别让你的身体超负荷运转，这5个简单的瑜伽动作，集中注意力释放压力~（来源：爱丽时尚网）

下犬式

增加你血液里的含氧量，让你精力充沛并且刷新你的身体。不比平时，这个动作要比平时做的更长，丢掉那些工作让思想停留在这个动作上全神贯注！

你可以先做出斜板支撑的体态，然后抬高你的臀部，双脚向前移动至你舒服的地方，脚掌紧贴地面。

站立前屈

集中注意力前驱你的身体，想象你所有的压力都会从你的背部滚到地板上。向下拉伸专注于脖子后面紧张的肌肉，你的脊椎和颈部肌肉会得到释放。

从犬式慢慢向前走到垫子顶部，尽量用你的手抓住你的大脚趾，如果费力也可以握住脚腕；

在你吸气的时候挺直你的背部，呼气时折叠腹部；

将你的下巴内收，放松你的肩膀，拉长脊柱。

婴儿式

跪在瑜伽垫上深呼吸，超级放松腰背的好姿势。如果感觉不错你可以将手臂向后伸展，手掌朝下放在垫子上，放松肩膀。

腿部拉伸

臀部坐在瑜伽垫上，双腿伸直向前；

弯曲你的右膝盖，身体向前额头贴近膝盖；

吸气做起来，呼气折叠你的躯干；

你可以把手放在腿两侧的地板上，也可以抱住你的伸直的左脚（右脚）。

竖腿式

如果你只有时间做一个瑜伽姿势，而你感到压力太大不知所措。竖腿式拯救了你，并且每天坚持真的可以瘦腿哦。

让你的肩膀和头轻轻地在地板上休息，腿部贴墙与身体呈90度；

手臂放在你的身体两侧，闭上你的眼睛；

如果感觉你的下背部不舒服，可以将身体向外移动。

虽然年底事儿多也不要给自己太大压力，调整好身体做最棒的自己~