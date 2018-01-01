想飞无人机？不如去这些航拍友好型景区

导语：航拍虽易限制却多，大疆开始发掘无人机友好型景区。无人机带来的空中视野是无可比拟的优势。（来源：界面新闻）

（原标题：《航拍虽易限制却多 大疆开始发掘无人机友好型景区》）

晴空之下，一架无人机在青山绿水之间自由地飞翔。它依次飞过热带雨林、亭台池塘、林间瀑布、丘壑山谷，以及片片水田，之后返航回到无人机主人身边，带着一路拍摄的照片和视频缓缓降落。

这是中国无人机制造商大疆创新（后文称“大疆”）想让游客们在热带雨林景区呀诺达体验到的新玩法。

从空中俯视的呀诺达热带雨林

位于海南保亭黎族自治县的呀诺达景区拥有中国唯一地处北纬18度的热带雨林，它北连五指山南邻海棠湾，景区内有以雨林、山谷、瀑布等自然景观为基础，同时融合了黎苗民俗和南药文化于一体的自然和人文旅游资源。在之前将近10年的运营中，已有总量超过一千万的游客来这里感受热带植物的繁茂、穿越水帘和峡谷间踏瀑戏水、乘滑索从上空飞跃雨林，或登上观景台上欣赏海上日出。而在近日与大疆共同合作成为“无人机友好型景区”后，呀诺达景区更以长期空域和门票优惠面向爱玩无人机航拍的游客敞开大门。

呀诺达是继宁夏沙湖、江西婺源篁岭、湖南张家界武陵源旅游区后，大疆合作的第四个“无人机友好型景区”。目前在呀诺达，游客们可以借助“天空之眼”，从哇哎噜观景台眺望农场、水库甚至海棠湾景，在雨林谷俯视周围郁郁葱葱的热带雨林和船型黎族传统民居，飞跃三道神瀑探索丛林和山石中的瀑布上游，而虽然热带雨林一年四季的植被颜色变化不大，但如恰逢日出、黄昏、薄雾、夕阳等时段和天气，不同的光影更能给景区增添独特的色彩。

哇哎噜观景台的日出

随着无人机技术日臻成熟，航拍已开始进入大众消费领域并被运用到旅游当中，然而并非所有景区都欢迎无人机这一新鲜事物。出于对环境保护的考虑，很多景区担心无人机在飞行中产生的噪音会影响动植物生态；而假如飞机意外飞丢或在飞行中损坏，其自身的电池、塑料、电子元件将难以找寻和清理，最终会成为垃圾被遗留在景区内；此外之前出现过由机械故障或不当操作引起的无人机伤人和破坏文物和古建筑事件，也让许多管理部门对无人机说不。目前美国大部分的国家公园、澳大利亚的海滩上空、日本东京和大阪的所有公园、法国巴黎市区、柬埔寨全境等旅游目的地，以及国内诸如安徽黄山、南京夫子庙、杭州西湖、敦煌鸣沙山月牙泉等景区均不允许无人机在未经官方许可的情况下飞行。

三道神瀑上游景观

而与景区合作共建“无人机友好型景区”，大疆认为这是一种受监管且有保障的旅行新方式。“旅行是大部分用户购买无人机的主因之一，根据调研和回访，我们用户的90%都会将其运用在旅行中，”大疆创新公关经理张梵晞告诉界面新闻，“我们在进行‘无人机友好型景区’合作时，会优先考虑周边7公里空域开阔、具有2-5个开阔起降地点、无人机服务保障能力充足的国家5A、4A级景区进行合作。”

虽然时间不长，但目前大疆在有计划地推进“无人机+旅行”的概念，未来也计划与更多国内外符合条件的景区开展合作。到时候欢迎游客带着无人机前往游览的风景名胜可能就更多了，甚至还可能出现专为无人机飞行而设的景区。而当这样的应用场景多了，市场也跟着变大了。

通过大疆Maric Pro无人机拍摄并制作的视频：

图片来源：dji、yanoda

视频来源：丁皓辰