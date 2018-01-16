2018年你该去这些最WOW的旅行目的地！

导语：据说30岁前全部去过的人，才是人生赢家！（来源：ShanghaiWOW）

世界上最迷人的高山度假胜地：圣莫里茨

位于瑞士的圣莫里茨，藏于阿尔卑斯山中，世界上最迷人的高山度假胜地，享鬼斧神工般壮美的自然风光。大约150年前，在圣莫里茨诞生了现代冬季冰雪运动；今天，这里依旧是全球滑雪爱好者的首选地。

签证：需要申请欧洲申根签。

交通：可以选择从瑞士苏黎世、巴塞尔国际机场转机。更推荐体验瑞士最有名的冰川快车，从策马特到圣莫里茨，沿途有冰川、森林、山谷，田野，震撼美景一路相随。

最佳旅行时间：冬季（11月-3月），名副其实的滑雪圣地；夏季（6月-8月），适于徒步旅行、马车游览、帆船或进行山地自行车和环保电动自行车运动。

Tips：建议利用春节拼个长假， 2月9日~2月24日或2月15日~2月24日，最长连休16天！快去欧洲滑雪吧！

全球最宜居的城市：墨尔本

格子般交错的巷道，壁廊墙角的绚烂涂鸦，完美诠释着墨尔本这座包容性十足的城市，也造就了这座城独有的艺术气质！来到墨尔本，别忘了去海滩走一趟，无论你是喜欢冲浪、看企鹅、边品酒边看日落，还是想在海边漫步，享受悠然海景，这里都能满足你。

签证：需要申请澳大利亚旅游签证。目前，澳大利亚十年旅游签证已经正式启动啦，中文在线申请，非常方便，签证含金量超高。

交通：国航、东航、澳航均有直飞航线，不到11小时的时间，提前3个月预定机票价格非常便宜，4000元左右便可以搞定。

最佳旅行时间：3-8月是秋冬季，其中3-5月的秋季气候宜人，是最佳旅游时间，满城都是金黄的落叶，别有一番风情。

Tips：赶紧抓住清明节假期拼假，3月24日-4月8日，正好是游墨尔本的黄金时期。

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探访世界上最大的迪士尼王国：奥兰多

来奥兰多的终极目标就是玩到尽兴！探访全球最大的迪士尼乐园，待上三天三夜也不会累！还能去海洋世界探索海底，乘坐奥兰多之眼鸟瞰整座城市，在Fun Spot America找回童年的快乐！

签证：美国十年签证，旅行达人都应该人手一张。

交通：上海没有直飞奥兰多的航班，需要从芝加哥等城市中转，最便宜的机票在4000元就能买到。

最佳旅行时间：奥兰多一年四季都阳光四溢，11月-2月期间前往最好，不想过冬，就飞去奥兰多吧~

Tips：抓住春节，连休16天，去奥兰多过夏天。

加州最富裕的高尔夫海岸：橙县

橙县在南加利福尼亚的中心，虽然不及它的邻居洛杉矶的名声在外，但一直都是富豪政要和好莱坞明星们的隐秘度假去处。橙县拥有天堂般的环境及气候，有无数绝美的海岸线，以及全国数一数二的著名球场。加州的迪士尼乐园也坐落于此。

签证：美签！美签！美签！还是美签，旅行达人必备，含金量真的超高！

交通：建议直飞洛杉矶，再一路自驾开车，感受加州海岸线之美。

最佳旅行时间：南加州天气很好，基本很少下雨。一年四季皆可前往，早晚温差比较大，紫外线强，白天要注意防晒。

Tips：中秋和国庆最长连休16天，9月22日-10月7日，租辆车，游遍加州。

印度洋的一滴泪：毛里求斯

“上帝先创造了毛里求斯，再按此制造了伊甸园。”马克吐温的评价让毛里求斯名扬天下。这里是人世间一个梦幻般的地方：郎朗晴天、钻蓝色的海水、雪白的沙滩、深邃的陆地、绵延的原始森林……天堂里有的，这里应有尽有。

签证：免签。

交通：中东转机是最好的选择，从迪拜转机，顺便去机场买买买。

最佳旅行时间：6月-11月，气候凉爽且雨水较少，适合下海看景。12月去也不错，可以看到当地有名的圣诞花。避免1月-3月去，潮湿多雨而且可能遇到龙卷风。

Tips：端午节拼假6月16-6月24日，最长休8天，足可以深度游毛里求斯啦！