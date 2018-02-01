这8家新开业酒店 即将在今年刷爆朋友圈

导语：“住下”栏目全新上线！为你盘点那些位于塔尖的顶级酒店，推荐最新最潮的出行玩乐资讯，揭秘“常旅客”必备技能。这一期，必须来说说2018年即将开业的那些新酒店。但这些顶级酒店似乎卯足了劲头，你占尽绝佳风景我独享隐世秘境，简直就是一场不动声色的优雅暗战。各位酒店控们，请收藏好这份清单，一家一家睡过去。

北京前门文华东方 极具文化底蕴的享受

帝都的位置，是可遇不可求，去年，文华东方酒店集团宣布将于北京的中心地带管理一家奢华酒店物业。北京前门文华东方酒店位于北京传统胡同中，毗邻天安门广场，预计今年开业，将在地道的老北京氛围中为宾客提供绝佳的入住体验。

这家坐落于前门东区胡同里的酒店，位于北京最古老胡同中的一处，宽敞豪华的园景四合院套房让宾客沉浸于传统京范儿生活的迷人魅力中。所谓胡同，是指将传统庭院住宅连接起来的各种窄街小巷，其历史可追溯到13世纪。四合院更是北京胡同所独有的建筑风格，别有洞天的院落勾勒出首都京韵。

酒店的各种功能区分布于前门东区胡同各处，巧妙隐匿于私人传统住宅、各式零售店、餐厅、酒吧和文化场所之中。各色餐厅，提供精致美馔。这些餐厅包括：全天候屋顶露台餐厅、中式餐厅、大堂酒廊、传统茶馆及招牌文华饼店，更有多功能会议室为宾客提供理想的活动场所。文华东方水疗中心 将于私密宁静的环境中为宾客提供放松身心、重焕活力的全方位体验。酒店还设有包括设备先进的室内游泳池及健身中心在内的康体设施。

养云安缦 遗世绝俗的世外桃源

养云安缦毗邻上海市区。度假村中，在上海得以重建的江西明清古建筑村落周围，环绕着同样从江西远道而来的樟树，成为一处遗世绝俗的世外桃源。本世纪初，因修建水库，江西省抚州（距上海700公里）的部分古村落和樟树林岌岌可危。

这一项目应运而生，历时十多年，不计代价地将古宅保护性拆解、运输和重建，并不远千里将古树移栽至上海，由植物学家、工程师、建筑师和能工巧匠组成的团队同心协力面对这一巨大挑战，工匠们悉心记录下详细的建筑细节，以便其后重建。这些建筑被细致入微地一件件拆解开，不仅显示出它们悠久的历史，也透露出建筑物中的古建筑营造技术。经过漫长的旅途，这些古宅与获救的樟树再次聚首，平板卡车车队将它们不远万里运到上海，终以养云安缦的形式复苏。

上海宝格丽酒店 苏州河畔的珍宝

作为LVMH旗下的意大利国宝级珠宝商-宝格丽，跨界做高端酒店业毫不含糊。从米兰一路开到伦敦和巴厘岛，再到今年最新开业的北京与迪拜，姗姗来迟的上海宝格丽酒店82间客房将位于历史悠久的上海商会。你可以静赏苏州河在脚下蜿蜒而过，优雅地汇入玉带般的浦江。

宝格丽对符合质感调性的设计师特别“恋旧”，意大利建筑师Antonio Citterio就参与设计其旗下的所有宝格丽酒店。出乎意料的是，宝格丽的内部不是璀璨耀眼，竟以暗色系延续一贯的高冷摩登。对于珠宝的暗喻隐藏设计中，可以确定的是招牌的“祖母绿泳池”以及上海最佳景观的顶层“弹簧酒吧”将如约而至。

上海镛舍 以现代设计诠释上海风情

坐落于亚洲先进城市的一抹不落俗套丶高尚高雅。镛舍是太古酒店在亚洲开发的第六间酒店，也是第四间The House Collective居舍系列品牌酒店。

设计师这次把简洁的线条感风格用在了酒店的设计上，酒店外墙成排林立的铝合金圆形栅格，巧妙将酒店的两栋塔楼与周围建筑区隔开，缔造出静谧安逸的都市休憩空间。整齐划一、功能性极强的幕墙装饰是海派建筑中不可或缺的经典元素，更因其极富线条感的圆形设计平添了几分律动魅力。

镛舍共设有111间客房，并提供102个单位的镛舍公寓式酒店。继与纽约名厨Gray Kunz广受好评的成功合作後，我们将把奕居的特色餐厅Café Gray Deluxe引入上海。镛舍由着名米兰建筑师兼室内设计师Piero Lissoni操刀设计，建筑由Lissoni Architettura及Wong and Ouyang负责，一如既往地延续‘居舍系列’的定位及理念，氛围和谐而豪华，提供高格调个性化服务，为宾客缔造宾至如归的亲切感。酒店名字 的‘Middle’源于其所在位置‘大中里’的‘中’字，大 中里为上海别具历史文化气息的地区之一。镛舍提供安逸宁静、简约优雅的舒适空间，令宾客在品味上海历史遗韵的同时，体验多元化的都市活力。

上海苏宁宝丽嘉酒店 现上海滩雅致摩登风情

上海苏宁宝丽嘉酒店位于上世纪二十年代的历史建筑内，10层楼主体建筑与一栋上世纪20年代的5层历史建筑相连而成，暖色调的花岗岩石砌筑而成的立柱式外墙，有着意式巴洛克平衡而稳重建筑风格，酒店东南角的钟楼式造型，与苏州河沿岸历史建筑相互辉映，灵动柔和的细节处理，巧妙地融入了外滩新古典主义建筑群，和谐而统一，低调且优雅，重现上海滩雅致摩登风情。

162间舒适宽敞的客房与套房60平米起，宽敞的落地玻璃窗，部分房间还拥有180度全视角江景大露台，可俯瞰苏州河畔及外滩沿线万国建筑博览群，远眺浦江美景与陆家嘴迷人天际线。室内设计以经典而简约黑、白、金色为主色调，从家具、艺术品到客用品，每一处细节都经过反复推敲，无不彰显宝丽嘉品牌低调奢华的品味，优雅艺术的文化内涵。

广州保利洲际酒店 珠江之畔有洲际兮



酒店坐落于广州珠江沿岸的保利天幕广场，毗邻中国进出口商品交易会展馆，拥有350间舒适客房，于2018年1月29日正式揭幕，成为洲际酒店及度假村在华第40家酒店。

酒店的室内设计以中国海上丝绸之路为灵感，大堂采用海浪色的地面、礁石形状的休闲廊以及线条优美的船身墙面，艺术化地表现海上丝绸之路元素。定制的世界地图象征着广州海上商贸的繁荣格局。从客房抽象画到宴会厅木棉花轮廓水晶灯，设计灵感均汲取自广州历史文化，简洁又优雅地呈现古港口风貌和本地风情。

酒店备有琳琅满目的本地及国际佳肴，其主理进口牛排和精选葡萄酒的恰餐厅设有开放式厨房， Josper烤箱烹制香气四溢的牛扒，专业侍酒师也会为客人提供配酒建议。经典中餐馆御公馆供应地道粤菜和传统中菜，14间包房以“金木水火土”为主题，可举办公司晚宴及家庭聚餐，一边品茗，一边与壮阔江水比邻而坐。

全日制餐厅月色西餐以“新鲜出炉”为理念，供应环球自助早餐以及一系列西式、东南亚、日式、印度及中式菜肴，带来多元化的美食体验。位于顶楼的冠顶餐厅线条流畅的时尚设计与城市天际完美结合，现场乐队的音乐与珠江脉搏共舞，不仅有美酒与城景相呼应的精致画面，更有大厨倾心奉上的一段奇妙的美食之旅。优雅奇妙的大堂酒廊以礁岩为设计概念，供应中式或英式茗茶、特调咖啡、啤酒、葡萄酒、鸡尾酒及滋味小食。

南京卓美亚酒店 演绎金陵奢华

说到卓美亚酒店集团，就想起它曾缔造传奇奢华酒店——迪拜帆船酒店，从波斯湾缓缓而来，足迹遍布中东、欧洲和亚太，2018年将在南京再添奢华地标。

南京卓美亚酒店位于扬子江畔的国际青年文化中心北塔39-67层，共有261间客房，由传奇建筑师扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）设计打造。外观设计灵感源自优美的帆船，兼蓄南京古城传统风韵，又不失国际化都市风情。

6间特色餐厅和酒吧，备奉匠心独运的创意美食，更有来自帆船酒店厨师团队打造的精致料理。63层设有泰丽丝水疗和空中泳池，自然采光的空中泳池，西面是一览无余的扬子江。傍晚时分还可欣赏壮丽的江畔日落。多功能厅位于67层，在城市之巅、云霄之间举办活动，定能为各路宾客留下难以忘怀的美好回忆。

三亚亚特兰蒂斯 巨鲸现世



三亚·亚特兰蒂斯是以海洋为主题的度假胜地，提供丰富的水上娱乐项目与完善的配套设施，以惊险刺激的水世界冒险乐园、神秘奇幻的水族馆、互动性强的海豚湾、全海景客房与套房、多种多样的用餐选择、舒适雅致的水疗馆和时尚新潮的精品店铺等设施与服务，力图将高端休闲度假体验提升至新的层次。

三亚·亚特兰蒂斯由世界知名的建筑设计师、室内装潢设计师与景观设计师通力合作完成，以奇妙缤纷的海洋元素融合了精致奢华的现代设计，意在唤起人们对大海的想象与憧憬。度假酒店拥有1，314间全海景客房及套房，其室内设计由Jeffrey Beers International（JBI）与Hirsch Bedner Associates（HBA）联合打造，其中最大套房达1，061平方米，令宾客尽情饱览海棠湾的旖旎风光，而最令人叹为观止的当属5间水下套房，透过卧室和浴室的落地窗即可欣赏水族馆大使环礁湖的壮丽景致，与奇趣曼妙的海洋生物共居，枕着海底世界悦然休憩。

亚特兰蒂斯水世界占地85，000平方米，旅客可以畅玩各式滑道，感受与鲨鱼和鳐鱼擦肩而过的刺激，或在长达1.7公里的极速漂流中开启冒险之旅，激起水花四溅，亦或徜徉于长达450米的私家沙滩上，放松小憩。

“失落的空间”水族馆则将带领旅客探索“亚特兰蒂斯传说”背后的神秘世界。池水在灯光的映射下呈现出奇幻多变的颜色，86，000尾海洋生物在大使环礁湖中游弋，囊括了逾270种淡水和海水动物。这里还有中国少有的大型海洋生物观景区，其缸体长达16.5米，厚达0.65米，游客亦可在此饱览海底亚特兰蒂斯遗迹与异域海洋生物。此外，宾客还可在海豚湾中与优雅而迷人的海洋生物亲密接触，一同戏水。

旅客可在21 间不同风味的餐厅酒吧及餐饮点位，赏味地道的寰宇美食。无论是海底餐厅的美味珍馐，或是池畔边的日落茶饮，都将成为一次难忘的用餐体验。

三亚·亚特兰蒂斯提供全方位的休闲娱乐服务，包括两个共占地7，500平方米的大型游泳池、电影院、儿童游乐场和游戏机等亲子设施、设备完善的健身中心、舒适雅致的水疗馆。还有总面积达3，445平方米的亚特兰蒂斯购物大道，荟萃了琳琅满目的高端商品，宾客可在此畅享购物乐趣。