同样是加湿 为什么我家就能湿润又有格调

导语：冬季天干物燥，如同“烘干机”般的家居环境是否让你倍感不适了呢？特别是在北方，温暖却又干燥的家居温度令人是又爱又恨，“加湿”自然成为了迫在眉睫的事情。然而，如何既能增添家居湿润感还能提升格调呢？这就来告诉你。（来源：YOKA时尚网 作者：MM逗）

家居环境如何加湿 图片来源自womensfashionesia.com

提问：家里特别干燥该如何加湿？

回答：多洒些水咯。

的确，水是可以帮助缓解干燥感，但为了快速增加湿润度用水盆每日往地面上泼洒水未免也有点太糙了…弄得地面湿滑也就算了，一不小心水洒的到处都是才真叫麻烦呢！

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行了，快放下你手里还没撒完的水盆吧…这就来告诉你些实用又能提升家居“高颜值”的小妙招，你可看好了哟！

1 我挑选的加湿器有点不寻常

加湿器 图片来源自Co.Design

说到加湿肯定想到的就是加湿器，方便有好用，可以很快有效的调节室内的湿润程度，缓解你身体的干燥感。

加湿器的选择 图片来源自Co.Design

然而，挑选加湿器可是有一点门道在其中的！先说说外形。现如今加湿器的造型也是五花八门，那些自认为“有创意又可爱”的加湿器造型真的是太可怕了…

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你试想下，在一个简约而又有格调的房间内，放上一个很丑的加湿器，一时间就把你的家居品味拉低了N个档次！所以如何选择一款好用还好看的加湿器是你需要考虑的。

无电版加湿器 图片来源自m.dway.co.kr

很多人都会选择带有造型的加湿器，为的是顺带装点下家居环境，那么这款无电版加湿器怎么样！无需插电，叶片当中知道的水分可以在空气中慢慢蒸发掉，令空间里很快就能有湿润感。

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价格：69元起

花瓶加湿器 图片来源自hardwaresphere.com

又或者选择这种花瓶加湿器也不错，非常实用。帮你加湿空间的同时，你还可当做花瓶来使用，搭配一支正在盛放的花卉，简约却又不简单，轻松提升家居“颜值”。

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价格：138元起

灯泡加湿器 图片来源自FVO FASHION SOURCE

还有这种灯泡加湿器。光是灯泡造型的外观就已经让人觉得很有趣了，另外，设计还很贴心，灯泡内你可以自行设计微景观摆放在家里当做装饰品，此外，在晚上还可以当做夜灯来使用哦！

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价格：50元起

当然，光注重外形还不行，在挑选加湿器的时候还要注意实用性。

加湿器实用性 图片来源自apartmenttherapy.com

除了外形，挑选加湿器的时候还要测试看看有没有噪音，另外，选择超声波加湿器会更佳，因为它产生的负氧离子对身体有一定益处。

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对了，还有一点需要特别注意，那就是要定期记得清理加湿器，这样才能保证水雾的清洁。

2 原来绿色植物还能这样！

绿色植物加湿 图片来源自Behance

绿色植物也是比较长见的加湿好帮手，因为在植物生长的时候会吸收大量的水分，然后通过植物的蒸腾作用将水分是放在空气中，空气中自然而然的会变得湿润很多。

话不多少，先来推荐你一些对加湿空气有着不错效果的绿植品种。

吊兰 图片来源自Rogue Wood Supply

比较常见的是吊兰，它对空气的净化效果很好，它可在室内水养，装入清水和花卉营养液就能使吊兰繁茂生长。不过吊兰需要修剪，但凡被忽略就会变成一坨杂草了。

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价格：10元起

富贵竹 图片来源自The Spruce

还有富贵竹也是比较常见的，通常很多人青睐它是因为名字听上去比较吉利，但其实它也是加湿利器。富贵竹是极耐阴植物，不需要特别养护，只要有足够的水分就能旺盛生长，从而来释放水分在空气当中。

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价格：25元起

不过相比前两者，对于绿植的选择我更倾向于龟背竹。

龟背竹 图片来源自Style and Designs

之所以比较偏爱龟背竹，主要因为它的叶片不较大，蒸发起来湿润度可能会更强一些，另外，冬季日照并不像夏季那么强烈，所以龟背竹养护起来也比较方便。

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价格：64元起

挑选好绿植之后，再来说说如何让它成为你家居设计的点睛之笔？

吊兰悬挂之美 图片来源自DIYbunker

如果你的家居环境并不是很大，那么选择吊兰其实是不错的选择。你可以省去一些空间，将植物吊挂在墙面上，这样不光为白色的墙面增添了些色彩，还可以帮你加湿哦。或者可以把它悬挂在窗边，当阳光斜射进来的时候，透过吊兰会更加有意境感。

适合家居就位置：墙面、窗边

富贵竹 图片来源自o2foryou.org

选择富贵竹的话，一般可以放在客厅或是玄关的位置，它自身独特的造型可以帮你轻松装点环境。

适合家居位置：客厅茶几、玄关柜

龟背竹摆放位置 图片来源自sofaquality.com

至于龟背竹同样比较适合放置在客厅的位置，龟背竹的叶面相对来说比较大，客厅可以用充足的空间来摆放它，另外，可以将其放置在沙发旁，营造出遥相呼应的视觉感。

适合家居位置：客厅

3 这种极具创意的鱼缸也不能少

鱼缸设计 图片来源自视觉中国

就风水上来说，有不少人为了图个吉利都会在家里放置一个鱼缸，其实除了寓意比较好之外，鱼缸还有加湿的作用。因为生态水族箱里的水分不断地蒸发到室内空气中，使干燥的空气湿度增大，所以如果家里养鱼秋冬季就没那么难熬了。

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不过说起养鱼，在家放一个四四方方的水族箱真的好吗？既占地方，看上去看非常的土气，所以尽管能够起到加湿的作用，但就家居设计而言我给“0”分。

那么如何让鱼缸能够不仅仅是加湿，还能有装饰作用呢？很简单：

造型奇特的鱼缸设计 图片来源自Pet Supermarket

先把那又大又土的鱼缸换一个造型吧！你可以尝试买一些造型奇特的鱼缸设计来吸引人的眼球，看上去既有趣还非常具有创意，很容易提升家居整体格调。

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价格：100元起

创意鱼缸 图片来源自fancy.to

或者你也可以选择这种假山设计的浴缸，省去了设计鱼缸内布景的麻烦，看上去还很有趣。

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价格：178元起

悬挂式浴缸 图片拉源自ebay.com

这样一个悬挂式的小鱼缸也不错，可以放在卧室内的床头柜上，精致而又具有设计感。

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价格：28元起

鱼缸中植物 图片来源自terrain

再有，为了搭配鱼缸中灵动的鱼类，你可以加入一些植物在其中增添清新自然的感觉。

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价格：31元起

贝类装饰 图片来源自PRI Productions

同样起到装饰作用的还有贝壳，放一些漂亮的彩色贝壳在鱼缸中也可以增添不少情趣，轻松的将大海搬回家，看上去也很舒适清新。

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价格：15元起

怎么样？这些帮你摆脱燥热痛苦提升家居品味的妙招是不是很实用呢！

那还等什么，赶快周末就动起来。