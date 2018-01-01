养宠物怎么拍不好？ 玩转宠物摄影小技巧

导语：在好莱坞电影圈中有两大拍摄难题，一是儿童，二是动物。而巧合的是这两点对于摄影来说也同样适用，作为最难以控制的两大拍摄主体，淘气的儿童和充满野性的动物常常让最有经验的摄影者苦不堪言。（来源：蜂鸟网）

而相对于更加高大上的野生动物摄影来说，宠物摄影似乎显得要亲民、容易得多，更何况作为现代品质生活的重要组成部分，宠物摄影也变得越来越流行。那么，如何才能成为一名称职的宠物摄影师呢？下面的八条建议可以帮助那些没有预算购买专业器材，而又想要自己的爱宠更加上镜的摄影爱好者提升照片的质量。

1、安全永远是重中之重

所有的宠物，无论它外表看起来多么温顺可爱，其本质上还是动物性的，因此我们在拍摄时也不能忽略安全问题。特别是那些流浪猫啊、流浪狗之类的，它们以前很可能有过被人类虐待的经历，这种动物对人类的戒心要更重一些。首次拍摄动物之前，我们需要花些时间来跟宠物们相处，让宠物闻闻你身上的气味、衣服的气味以及相机的气味，增进彼此的了解。千万不要在拍摄时突然大幅运动，或者发出音量很大的声音，这种行为可能会吓到你的爱宠，甚至引发攻击。

2、拍摄狗狗

人类最好的朋友是那些能够与我们进行配合的动物，比如说狗。它们比较容易对声音信号做出回应，并且也比较容易针对光线和理想拍摄角度调整身体的位置，一旦和它熟悉后，狗狗的拍摄在各种宠物中算是相对比较容易的。

3、我们最好的朋友

最珍贵的照片通常是那些记录下人与狗狗之间互动时刻的照片，在拍摄时我们需要留意这些瞬间在什么时候可能会出现，以便我们能够提前为拍摄做好准备。这个时刻或许会出现在当你的孩子放学回家时。在孩子打开房门后，狗狗一般会高兴地冲过来和孩子打招呼，或者是当你的母亲坐进他最喜欢的扶手椅里后，狗狗也会扑进她的怀里。

与拍摄人像类似，恰当的机身设定与光线条件也有助于带出动物摄影中的情感。上面这张照片，是用85mm的镜头拍摄的，画面中的主体是我最小的女儿和我家狗狗的亲密接触。我把光圈设定在f/1.8，创造出了梦幻般的焦外虚化效果，并烘托出了人与动物之间的友谊和信任。

接下来，下面这张图片是我为一个客户拍摄的，他们一家人和他们的宠物一起住在沙滩边。我希望在拍摄时能够把沙滩环境纳入到构图中，但是下午的阳光很不适合进行拍摄。好在我随后在沙滩边的更衣室后找到了一个阴影区域，然后我利用反光板将沙滩上的一部分阳光反射到我的拍摄主体上进行拍摄。由于小孩和狗狗处在不同的焦平面上，因此我选择使用f/5.0的光圈，它可以让我在保证拍摄主体清晰的前提下，拥有一定的背景虚化效果。

4、拍摄狗狗的微笑

在狗狗做完一系列运动后，它们通常会露出微笑，好吧其实只是张开嘴罢了。如果你并不想在狗狗们活动时拍摄它们，你可以先扔一个球，让狗狗自己先运动几分钟，然后再进行拍摄工作。下面的照片就是我在这种情况下拍摄的，在运动过后我家的狗在阴凉处“微笑”，身边还放着刚刚追回的“战利品”。我在这次拍摄中使用了f/2.2的光圈，这样既保证了阴影中的狗狗拥有足够的曝光，同时也达到了适度虚化背景的目的。

5、拍摄歪头动作

拍摄这组照片时，将狗狗放置在较低的地面上或者其他位置，这样我们就可以居高临下，以一种稍稍俯视的角度进行拍摄。为了能够拍摄到狗狗歪头的画面，我弄出了一些包括猫叫在内的声音来勾起狗狗的好奇心，大多数狗狗都会在这个时候将头歪向一侧然后看向你的方向。

6、喵星人

喵星人，凭借他们锐利的目光和长长的胡须，成为最受欢迎的宠物摄影对象之一。与狗狗不同的是，它们往往不会那么听话地待在指定位置，并且只有在喜欢你时才会与你有眼神上的交流。所以说，拍摄猫咪们我们需要有更多的耐心。猫咪是天生的狩猎家，它们格外喜欢捕捉毛线球和悬吊的玩具。利用它们的这种特性，我们可以借此引诱它们到预先固定好的拍摄位置。如果可能的话，把它们限制在一个相对密闭的空间内。

利用你的指甲刀弄出划东西的声音，猫咪很喜欢这种声音，当它们听到后就会看向你所在的方向。下面的这张小猫照片就是我在一个小房间里拍摄的，房间有一扇窗户可以让光线照进来，我将小猫引诱到窗边并试图让它看向窗外，这样我就能呈现出“两眼放光”的效果。在拍摄这张照片时我使用了ISO2000的感光度、f/4.0的光圈以及一颗35mm镜头。

别忘了利用好背光，它可以让猫咪身上的绒毛更具光泽，并创造出一种神圣的光晕效果。

7、兔斯基

除了猫狗这种比较主流的家庭宠物外，兔斯基也是人们很喜爱的一种宠物，而且它们“洗脸”时的动作简直可爱极了。兔子通常都比较爱干净，如果你等的足够久，不需要额外的诱导就可以拍摄下它们“洗脸”的镜头。不过你也可以通过抱兔子的动作来更早地达到目的，当你把它们放下时，它们就会迫不及待地去掉你留在它们身上的气味，所以最好的做法还是慢慢来，把相机先准备好。下面这张照片的主角是两只叫Latte和Zeus的兔子，第一组是它们一般情况下的状态，而第二组就是它们“洗脸”时的状态。两组照片都是用f/4.0的光圈和35mm的镜头拍摄的。

通常在进入一个新环境后，兔斯基们会习惯性地站起来检查他们周围的情况，下面的这张图片就是在这种情况下拍摄的。

8、小老鼠们

即便是最爱动物的人碰到下面这种动物都会有感到恶心的可能，它们就是老鼠。不过管它呢，我爱它们！它们最吸引人的地方就是那长长的胡须，还有它们吃东西时的动作。要知道小型生物的移动速度是相当快的，而拍摄此类生物最好的方式就是拿着或捧着它们，这时候如果你手中拥有一支微距镜头，那就再好不过了。

下面的这张照片展现出了小老鼠美丽的胡须，当然从中你也可以看到它们是多么的娇小和脆弱，好在它们在人类手中还是显得怡然自得的。

与拍摄喵星人类似，拍摄小老鼠时我主要还是依靠从窗口摄入的自然光线，不过拍摄那天是个阴天，光线并不是很好，所以我试图让小老鼠尽可能多的靠近窗户，并且使用了很高的ISO。好在这些照片只是放在网上展示，噪点问题并不是什么大不了的事。