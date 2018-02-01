学会这几招 大师级的摄影作品你也可以有

导语：随着手机摄影的盛行，每个人几乎都可以随心所欲地拍任意想拍的东西。但过度自由与无尽的选择却容易使人没有明确的目标和迷失创作的方向。（来源：蜂鸟网）

原标题：《把控组照的趣味性 教你如何选择系列照片的主题》

为了打破困境，选择拍摄相同的主题或者场景，让自己一次又一次地拍相同照片，这样可以创作一系列的作品，同时大大激发创造力。本篇文章将介绍6种拍摄系列作品的方法，希望能为你在摄影路上提供一些思路和帮助。

选择一个主题

在确定一个系列的主题时，选择一些你容易重新审视并且随时能拍到的地方或事物，可以是一座建筑、一个人、或者任何你喜欢的东西。

想一想，你周围是否有与众不同的、有拥有很好的自然光线或漂亮背景的地方？

定下计划，在不同的时间去到这个相同的地方，你会开始注意到在这个地方拍摄的好处，会慢慢留意到这个地方的点滴变化。

在所有的传统“好角度”拍摄过后，尝试着去找一个你从来没拍过的角度，高处或者低处，找一个新的方式看待这个空间和这个主题。甚至，你还可以和不同的人回到这个相同的地方。

找一些相似的主题

如果你找不到一个独特的位置，那么你可以尝试找到许多相似的地方。通过拍摄一系列相关的主题，你的作品将会表现出这些地方的相似之处和不同之处，这也将是一个有趣的视角。

这就像是找到了一个主题，在这个主题上实现了许多变化。这个主题可能是一系列相似的地点，又或者是一堆拥有共通点的道具。

几乎任何的东西都可以成为一个系列，所以用你的眼睛去挖掘你喜欢的东西进行拍摄吧！

用明确的概念主题进行拍摄

如果你找不到好看的地点，那你可以让自己用新的方式去看待熟悉的主题，用清新而简单的新概念进行拍摄。

比如：拍摄秋天漂亮的落叶时，如何用一种全新的方式进行思考？如何制定一个特别的规则，比如说“我只拍最小的一片落叶”。

通过设置一些限制，让自己用新鲜的视角观察树和树叶，这会让你对摄影恢复活力，也可以给作品注入创造力。

在不同的背景下进行拍摄

如果你的拍摄对象是可以移动的，那么把它带到不同的地方，并在新的环境下进行拍摄，看起来就像成为了永恒，而周围的一切都在变化。

也许你的主题足够小，你可以一直放在身边，当在某个新的地方时，就可以把它拿出来看是否能找到好的位置和角度进行拍摄。在一些特别的地方，不同的背景可以为你的系列照片带来更多变化，也会刺激你去挖掘更多意想不到的地点。

在不同的季节进行拍摄

另一种创作系列作品的方式是在不同的时间季节里多次回到这个地方进行拍摄。

每个季节每个时间的风景不尽相同，即使你的摄影主题从未改变，但季节性的变化让作品呈现得更有趣。此时你的主题可以是一棵树，或者是一片地方，用你喜欢的方式和角度进行记录就好。

用一个系列讲一个故事

如果你的拍摄主题跨越了一段人生，那你可以通过系列照片讲述一个故事。比如，主题是一个人，那你可以思考有多少种不同的方式可以拍摄，或者可以拍摄这个人出现在多少个不同的地点。

例如，通过记录旅行中参观不同地方的背影，透过这些照片，可以看到生活与旅途的故事。

结论

不管你选择什么作为你照片系列的主题，给自己设定界限才会鼓励你在这些限制下努力工作，从而更加有创造力。最好的系列照片是你可以无限期地继续拍摄，同时给予你足够的时间和机会思去考和改进，以进一步提高你的手机摄影技巧！