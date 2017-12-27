这家老公寓的翻修手法 可以试试修复文物建筑？

导语：墙面泛黄发霉、地板拱翘、镜子锈迹斑斑。。。。。。大多数人看到这样一间屋子，怕是只有全部重新装修一条路可走。但秘鲁一位建筑师说，这些都是宝贝。（来源：界面）

（原标题：《这家老公寓的翻修手法 很适合用来修复文物建筑》）

旅居巴黎的秘鲁建筑师Diego Delgado-Elias最近翻修了一间巴黎的老式公寓，外媒评价他将百年前法国“美好时代”时期的奢华保留下来，又借助现代主义的技法，将19世纪的繁荣和现代都市主义的简约融为一体。

这间老式公寓有着高挑的天花板和硕大的落地式临街长窗，白天整间屋子都浸满了阳光。白色的墙壁和天花板让房间看起来更大，但时间一久，泛黄等问题也会特别明显。在翻修过程中，需要对所有墙面进行漂白处理，不过建筑师特意保留了几处由于风化而严重变色的墙壁，以此作为建筑“历史悠久”的标志。这种“岁月留下的痕迹”还有好几处：古色古香的镜框被铜绿所覆盖，卫生间的玻璃镜面上满是已经变质的银色……镀金护墙板、彩瓷壁炉架、以及人字形花纹拼花地板等许多传统的装饰元素也被一一保存下来。

客厅墙壁上墙纸已经发黄

镀银层已经明显蜕变的玻璃镜面，有点像龟裂纹青花瓷瓶

说完保留的部分，再来说说创新之处。经Diego Delgado-Elias之手改造的部分均以黑色为标志，这不仅是他的个人风格，同时也是传统19世纪资产阶级的内饰装饰中缺乏的一种颜色。客厅和厨房的窗户下方延伸的木质架子是黑色的，内置的三角形床头柜、漂浮在镶木地板上面的混凝土厨柜也是黑色的。精简统一的色调避免了空间的杂乱感，给人整洁干净的视觉感受。黑色木材还被用来制作走廊、墙壁和门。黑色元素的大胆运用，意味着与过去的明显区别。

墙面与卧床之间的黑色三角形床头结构

漂浮在镶木地板上面的黑色混凝土厨柜

一个黑暗的前厅，还颇有点舞台剧场入口的意思

在室内装饰上，Diego Delgado-Elias选择了上世纪中叶或更早时期的装饰艺术作品，还有他在跳蚤市场淘到的不配套餐椅。有点突兀的椅子反而成了平衡过去的富裕华贵和现代的极简主义的道具。

不配套的餐椅，是跳蚤市场淘来的

复古风似乎已经流行了很久，从时尚圈到建筑圈，不同领域的设计师们都一直在寻求突破。类似像Diego Delgado-Elias这样“刻意”保留历史痕迹的做法，来自乌克兰基辅的设计师 Slava Balbek也做过。在改造旧金山的“908 coliving”别墅时， Slava Balbek 根据建筑的格局重新规划，保留了原有的木质天花板，并通过张扬的色彩带来充满冲击力的视觉效果。

“908 coliving”住宅项目

Diego Delgado-Elias

Diego Delgado-Elias是旅居巴黎的秘鲁建筑师。曾在大型国际机构从事与酒店相关的大型项目长达十年，之后于2014年在巴黎成立了自己的代理机构。他在秘鲁、美国和法国的经历帮助他发展了一种介于真实与大胆之间的风格。

图片来源：Yatzer