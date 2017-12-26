设计师李薇开创零售新形态 与消费者共创美学新体验

导语：12月24日上午，国内备受瞩目的新生代设计师、最受时尚圈和媒体圈追捧的中国独立设计师品牌先锋Awaylee“设计师李薇的家”首家概念店在北京潮流地标、朝阳大悦城三层3F20隆重开业。

“设计师李薇的家”首家概念店

李莎旻子亲临现场

湖南卫视(微博)当红人气主播、热播网剧《花落宫廷错流年》女一号李莎旻子空降活动开幕现场为Awaylee热情打Call，现场与李薇互动，亲身示范全新设计，秒变娇俏少女。

Awaylee创始人兼创意总监李薇、李莎旻子与Awaylee合作伙伴高洋先生三人一起为新店开业剪彩

举香槟庆祝

当天Awaylee创始人兼创意总监、“设计师李薇的家”的主人李薇、李莎旻子与Awaylee合作伙伴名斯国际商贸有限公司董事长高洋先生三人一起为新店开业剪彩，随后，李薇挚友业界资深品牌顾问Johnny蒋庆先生、名斯国际商贸有限公司董事总经理孟楠先生一同开香槟庆祝Awaylee中国首家概念店盛大开业。李薇表示，作为独立设计师，这家概念店的诞生对设计师品牌意义重大，也标志着她将加快推进品牌进入下一个快速发展的新阶段。她也以全新的设计师概念店模式，独特的情感消费互动体验，开启设计师品牌的市场新模式。

媒体采访

“设计师李薇的家”邀你来体验设计师的创作灵感之源

位于朝阳大悦城3F20的Awaylee“设计师李薇的家”是设计师李薇推出的首家概念店，始终坚持少女心风格设计的李薇。将这家概念的创意做到了极致。运用了大面积的粉色装置设计，除了一排排夺人眼目的Awaylee仙服，从外墙、橱窗、设计师工作台、VIP更衣室、客人休息区、收银台，眼目所及每一处、每一个细节和角度的设计都散发着无穷的创新力和想像力，这正好佐证了《知日》创始人、对场景创造和设计力颇有研究的苏静先生提出的观点：创造力和想像力才是真正的新消费、新零售。

充满少女心的店内布置

店内细节布置

李薇更是亲自规划设计了这家店里的每一处细节。她说，美是她最重视品牌核心。她希望能从她精心挑选的设计新款，她喜欢读的书，她喜欢的时尚物件，她的生活方式，她的审美态度，能通过这家如她家客厅一样的店里，能传达给她的客人。她特地在店里安放了一张粉色的设计工作台，上面有她及设计团队创作每件时装的灵感创意图，也展示了一件时装创作出来要经历的创意，草图，到打版样衣的过程。让大家能更直观地感受到一件时装的设计创作过程，设计师在其中体现出来的重要价值。

新晋女神李莎旻子空降现场热情打Call又变装

新晋女神李莎旻子空降现场热情打Call

做为Awaylee多年的迷妹，湖南卫视人气主播兼歌手、热播网剧《花落宫廷错流年》女一号李莎旻子专程从长沙飞到北京参加此次Awaylee朝阳大悦城新店开业庆典活动。

新晋女神李莎旻子空降现场

在活动现场，李莎旻子对诸多主流时尚媒体表示，一直以来她都很喜欢Awaylee“清纯、浪漫、时髦”的设计风格，日常着装比较偏爱少女Style，所以，Awaylee每次推出新款她都会特别留意。

李莎旻子空降现场

“我深深被Awaylee的品牌理念和设计风格所吸引，一到北京就会去Awaylee的办公室选衣服，也看了一个又一个新系列的设计稿，亲眼见证了许多衣服从设计稿到样衣到成品再到Awaylee天猫店上销售的全过程。”现在终于等到李薇开了线下店。她说自己更喜欢这种能感受到李薇气场的家一样温暖的购物体验。

有趣的是，李莎旻子表示自己是一个心怀浪漫的小女孩，日常着装风格偏少女系是一个非常“专一”的人，一旦确定了发型和着装风格，会喜欢很长时间且懒于尝试其他风格。“但是，我对Awaylee的设计和薇姐的搭配非常地放心，很有安全感，对我来说，今天的搭配是一套不同以往的LOOK，一个小突破，而且在突破的同时依然保留了我喜欢的少女风和纯真、温柔的元素，我超喜欢！”

而对于这一次变装成功，李薇认为这是她与李莎旻子一起创造的结果。“设计感十足的女性化风格白衬衫+漆皮裙非常适合李莎旻子，白衬衣具有装饰感和造型感，漆皮裙传递出酷与硬朗的感觉，肩部荷叶边设计凸显活泼，更令李莎旻子显得娇俏可爱。”

李薇说。未来，她会经常到店里来和客人互动。更多的消费者都能体验到由李薇来亲自指导变身的惊喜。

以创新力&设计力链接设计师与粉丝的情感互动 与顾客共创美学体验

店内模特

店内模特

“设计师李薇的家”概念店究竟有何特别之处？

设计师桌面

设计室桌面1

据Awaylee创始人兼创意总监李薇介绍，“设计师李薇的家”打破传统店铺或卖场只陈列产品、成交消费者的旧有模式，以设计师的家的概念让设计师本人与消费者之间产生更紧密的连接与心智模式交互，由此，让消费者深刻了解和体验设计师的审美、喜好、情感、品牌故事、品牌调性、生活情趣与生活方式，欣赏到设计师手稿并理解其设计灵感。

除此之外，在充满艺术与设计之美的“家”里，所有到此的人们还能从设计师的角度去理解产品、了解品牌故事，欣赏“家”主人李薇收集的许多至美至爱的藏品和它背后的故事，浏览Awaylee产品设计研发的全过程。如此，消费者便能够在美好的场景和氛围里感受和体验美，李薇与消费者、消费者群体之间分享、交流新鲜有趣的事物都成为了可能。

店内装饰

李薇说“我在微博上有几十万粉丝。他们经常会好奇我是怎么设计的。会想知道怎样才能成为一个成功的设计师。我把这个店会做成我的客厅，喜欢我的设计的粉丝和客人，可以来真实地感受我的设计，来体验到我们想带给她们的美的设计与服务。让她们一眼就能找到Awaylee，并知道这是她们心里想要的，因为Awaylee一定是一个有趣又好玩儿的品牌。”

李薇意图用服装和场景创意做为最直接的表达语言与大家在“设计师李薇的家”里进行情感交流，她认为喜欢穿着Awaylee衣服的人们与Awaylee品牌之间是一个相互寻找的关系。“我希望她们不管什么时候来我的家，都能一如既往地满足对少女心的渴望，保持着少女的成长状态，并通过着装传递清纯与浪漫的气息去感染身边的人们。”据悉，未来会有越来越多‘设计师李薇的家’概念店进驻全国各大城市时尚地标。

Awaylee“设计师李薇的家”首家概念店

李薇透露，12月24日的朝阳城大悦店 Awaylee首家概念店的开幕期间。她为粉丝与顾客准备了超多惊喜。除了给新老粉丝准备了大力度的储值返优惠劵回馈外。她还特别定制了女孩们喜欢的浪漫手捧花，每位消费的客人都会得到惊喜。 她也特别重视客人们对美的需求的体验，她说， Awaylee设计师的家，就是女孩们体验美的沙龙，她本人及设计团队也会经常到店里与客户互动，分享设计灵感，指导客人搭配，她也会邀请她时尚圈里的知名造型师，摄影师，艺术家，花艺师等生活，艺术美学家们，定期到店里举行美学与生活方式的分享。让所以爱美的人，都能在 Awaylee设计师的家一起感受美，体验美，共创美。