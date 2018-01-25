北欧风过时了 现在流行“盐系”装修

导语：现在的网络流行文化很有趣，佛系，养生90后，中年少女，每个人都可以给自己找到一个矛盾且有趣的符号。（来源：菠萝斑马居住指南）

那有没有新的标签，来更精准地定义我们不断升级的家居生活呢？

我家装修是美式/日式/北欧风，听来更像是上上一辈人的话语体系了。跟上面那些标签比起来，你仿佛是在说“我是美国/日本/北欧爱好者。”

斑马姐一直提倡，装修不需要满屋子的“风格”。因为每个风格背后，都是一个国家的人文精神和几个世代的生活方式的体现。

但时代正在趋于极度个人化，我们未必再需要用某个文化大帽子去扣住我们的生活，也不想用什么复古、简约、现代这些听上去就要抽抽的词汇，反而可以从日常出发，重新审视如何来打造属于自己的独特“风味”。

比如如果把房子当成一盘菜，那装修就可以是油盐酱醋味。今天就先说一说“盐系”装修，有兴趣的话接下来还

盐系是什么鬼？

“盐系”房间的最初发源，其实来自于一个日本女生TNK的房间。

她想要一个“帅气又清爽”的房间，因此借用了形容男生气质干净清爽的“盐系”一词。

盐系男子：五官偏淡，没有过度修饰，清汤寡淡的男子力

房子也是一样，选择中性色，不过度装饰，线条利落。

RoomClip@TNK

有人可能会说，不就是“性冷淡”风吗。其实我非常不喜欢这个翻译，让人感觉生活没了酸甜苦辣七情六欲。

性冷淡正宗的说法应该叫normcore，是英文normal和hardcore的合体，什么意思呢，就是平常+硬气。

这个就和我们的“盐系”有点接近了。

平常在哪里呢？

第一，颜色平淡。仔细观察你就会发现，TNK家里几乎只有四种颜色：黑、白、银色和木色。

RoomClip@TNK

全是中性色，赤橙黄绿青蓝紫是什么根本不知道。

第二，样式平常。该直的桌腿就直，该方的桌子就方。没有什么刻意的设计、花纹和装饰。

RoomClip@TNK

硬要说有什么造型的话，那就是线条感。

三，材质朴素。甚至可以说，材质都比较硬朗：金属、玻璃、木头，不特别抓人眼球，不带有情感色彩。

看看下面这盏灯，盐不盐？！简直就是盐做的！

RoomClip@TNK

上面所有元素组合在一起，就会有种硬朗的中性感。

RoomClip@TNK

看上去有点“日式”，有点“北欧”，但所有日式北欧的元素都被简化了。整体很中性，但也不至于冷淡到生无可恋，照样可以加入一些带有生活感的元素，比如手编框、绿植和地毯，以及一些小型装饰。

RoomClip@yasuaki

盐系房间有一种非常强烈的“人设”。可能你不知道一个住“北欧”房间的人到底会穿什么衣服，过怎样的生活，但是一到盐系，你马上就能看见一个帅气的盐系小哥本人。

可能穿着muji或者乔布斯的黑T恤牛仔裤

这位小哥最近搬进了一间和式榻榻米房子，依然可以很“盐系”啊。

RoomClip@yasuaki

要怎么搞“盐系”？

下面就来说说盐系的一些基本元素，非常容易实现。

最最基本的，你需要一面大白墙+浅色地板。

RoomClip@sea_green_sky

墙面不要太多装饰。尤其是窗帘，没有最好，有也要抹去存在感，和白墙融为一体。或者干脆随便拿一块亚麻布挂起来当窗帘，省钱。

RoomClip@sea_green_sky

不管是木地板、大理石地板还是水泥地板，都不要有太多纹路，以求达到这种效果：硬装完毕感觉好像没装啊。

RoomClip@rie_518

如果一定要在墙上挂画，最好不要用画框。并且画不能太具象，你挂一排照片就感觉对万物充满了留恋，有那种谁也看不懂的抽象画或者外文海报就很好。

迷一般的窗帘

再来说说家具和灯。

金属/玻璃吊灯是标配。其实这种形状的灯在北欧风里非常常见，但是不需要明亮的色块，黑色/银色/透明玻璃足矣，连黄铜色都不要有。

RoomClip@tuuli

如果觉得单调可以多挂几个。

RoomClip@Atsushi

或者走man一点的金属工业路线，多用铁艺。

RoomClip@TNK

有时候一个小灯泡就挺盐的。

RoomClip@weck104

家具就选择最简单朴素没有太多花俏的设计的。

RoomClip@rie_518

北欧和日式都喜欢在桌腿椅腿上做文章，要么是椅子腿在劈叉，要么给你搞个温柔的曲线，不需要的。桌腿椅腿都给我站直了。

想要硬朗点就用金属腿，质朴点就用木头腿。

RoomClip@Atsushi

如果你非要往房间里加进一些色彩，选择深蓝和红棕色系不会错，不过很容易就会变得“北欧”。

沙发必须选中性色，深灰浅灰、驼色米色，基本款就好。

RoomClip@rie_518

如果觉得布艺沙发实在没法制造视觉焦点，也可以选择基本款的皮质沙发。一些皮质的小装饰其实也会让房间看起来更有层次感。

RoomClip@sea_green_sky

到这里，一个盐系的房间基本就完成了。

并且，盐系可能是所有风格里最好买的一种了，预算也不用太高，宜家muji就能搞定。随便举几个例子：

沙发：

MUJI沙发主体/3人座。

7400元

餐桌：

NITORI餐桌，纳兹C，2190元

椅子：

Side Chair伊姆斯椅，钢脚。

1800元

MUJI工作椅，黑色，1230元

吊灯：

宜家FOTO 福托，银色，49元

盐系必须断舍离吗？

盐系和“性冷淡”、“断舍离”还不一样啦，不强调必须全部扔光，而是要主动选择、找到核心。

RoomClip@yasuaki

前面这位盐系小哥的家，家长来肯定嫌弃太乱啊。各种线绕在一起，墙角边堆着一些不知名的材料，甚至还有一面随意乱贴照片墙。

但你能隐隐感受到，他虽然东西多，但主题明确，视觉统一，应该都在他主动选择的框架之内，而不是像我们那样经常是因为“失控”造成的混乱，自己也不知道自己为什么买这么多东西，自己也不知道买了用来干嘛！

比如沙发上放50个抱枕，但看上去都很统一啊。

RoomClip@piyohop

就是喜欢火烈鸟和仙人掌，也不违和啊。

RoomClip@Sea_green_sky

完全可以暂时拥抱新物种，但不必刻意。

hamakaji的家里就有很潮的沙发和灯，但依然有种独特、清淡又帅气的美感。

RoomClip@hamakaji

最容易乱的洗漱、工作间，往往是因为各种洗护、清洁用品本身包装太花哨。试想下面那排白瓶黑盖的换成花里胡哨的各种家用洗涤剂，一秒破功。

RoomClip@Sea_green_sky

其实总结“xx系”、“xx风”，并非希望大家教条式装修，只是和大家分享一些不同的审美路径，愿你在装修和布置家居漫长而琐碎的流程里，能更早辨别自己的喜恶，建立自己的审美体系，并自始自终做出忠诚于你本心的选择啊。