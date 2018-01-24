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你的“青蛙”儿子去的那些景点 原来大有来头

2018年01月24日 15:11 新浪时尚
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　　导语：这两天，朋友圈里突然多了许多晒娃的空巢老人。20多岁的李大妈王大爷，一天到晚秀着他们家整天夜不归宿的儿子今天又去了哪。当然我也不例外。（来源：游研社）

不好意思我的在家呢不好意思我的在家呢

　　虽然没事就看他在家吃喝拉撒，可你还真不一定了解他。人家发来照片，你连这是哪都不知道，这就有代沟了。

　　孩子们现在长本事了，咱们这做父母的也得不断学习，提高自身姿势不是。

　　别哪天李大妈来问，你家娃上哪旅游去啦？

　　你支支吾吾憋了半天蹦出几字：

　　“就是那个什么城堡…”

　　这不就露怯了。

　　三天广场舞抬不起头来。

　　说起来，小呱们去的那些地方，很多都不是普普通通的森林草地，而是日本知名的名胜古迹。

　　现在咱就把这些地方缕一缕，看完之后，呛呛李大妈自然不在话下。

　　更重要的是，知道了这些有趣的地方之后，有机会的话，咱何不亲自到那转转，来一次别开生面的 圣地“寻亲”之旅呢。

　　名古屋城

　　先画个重点，小呱们最常去的这地儿叫名古屋城。这也是大家最容易认出是特色景点的地方。

长这个模样的城堡叫天守阁，在日本还有很多。长这个模样的城堡叫天守阁，在日本还有很多。

　　之所以能确认这就是名古屋城，其中一个原因是，大多数的天守阁都孑然矗立在平地之上，身边并无可以与之比肩的建筑。而名古屋城的旁边有一个小天守阁与主城连在一起，这被称为连立式。

　　当然，连立式的天守阁在日本也不是独此一处，但名古屋城还有一个特色，就是上面的两个金色的小揪揪。

　　这看着像炸黄花鱼的玩意叫金鯱（hu），是权利和地位的象征。

　　金鯱（大家熟知的大阪城天守阁顶上也有这个金鯱，但大阪城的建筑风格是独立式的）

　　当时德川家康建这座城的时候非常实诚，给这一对金鯱上贴的都是实打实的黄金，215.3千克。

　　这么一大坨黄金挂在房顶，谁见了不动心啊。

　　后来德川的子孙们财政入不敷出，今天爬上去刮点明天爬上去刮点，老祖宗贴的金箔快给他们撸秃了皮了。最后二战的时候老美直接扔了个炸弹，把名古屋城轰了，行了你们谁也别刮了。

名古屋城名古屋城

　　所以现在名古屋城依然在修缮之中，但除了特殊的修缮期都对外开放。作为“日本三大名城”之一和德川御三家的世袭居地，这地还挺值得一去的。

　　另外，去了名古屋城的小呱们会给你带回来一些当地的特产：

　　ういろう，汉字写作：“外郎”。

　　外郎是一种“和菓子”，在日本根据地区不同也有着不同的风味。名古屋的外郎由于多采用黑糖为原料，所以外观呈红色。

外郎的口感糯糯的，有嚼劲，据说只要吃上第一口就欲罢不能。外郎的口感糯糯的，有嚼劲，据说只要吃上第一口就欲罢不能。
名古屋知名老店青柳总本家的外郎名古屋知名老店青柳总本家的外郎

　　信州善光寺

　　善光寺位于日本长野县的长野市。知名度相比名古屋城差了不少，但是它在日本的文化地位并不低。

　　这个地方之所以重要是因为里面供奉了三大“绝对密佛”：阿弥陀如来、观音菩萨和大势至菩萨。

　　我们这个佛系蛙，来给这三老拜一拜自然是合情合理。

　　虽然这几位灵不灵咱不清楚，但从日本战国时代开始，这三位大佬就被折腾来折腾去，好不辛苦。先是被上杉谦信转移到了直江津市，然后被织田信长带到岐阜，后来又被丰臣秀吉带到京都，再又被德川家康转移到尾张。

　　不过辗转多年后，三老最终还是重归了这片故土，也许这正是三位大佛和善光寺的灵性之处吧。

　　如果小呱去了这个善光寺的话，就会带来当地的特产：五平饼。

　　五平饼，也叫御币饼（育碧饼？）是日本中部地区的特产，以粳米为原材料烹制而成，甜甜咸咸的，外焦里嫩。喜欢育碧的朋友一定不要错过。（误）

　　温泉（别府温泉、有马温泉、草津温泉）

　　在日本这个地质不稳定的国家，许多地区都活跃着高质量的温泉，也因此成就了许多以温泉为基础的旅游胜地。

　　小呱显然还不太理解“温水煮青蛙”这个道理，各地的名泉都是他的常去之处。可以说对这些地方，他都已经很熟了。

　　不过如果他长时间都没回家，还有一种可能是：

　　他已经熟了（比如旁边那个红色的螃蟹）。

与小呱这张照片构图几乎相同的，是别府观光协会中的一张宣传图↓与小呱这张照片构图几乎相同的，是别府观光协会中的一张宣传图↓
不出意外的话，小呱应该是看了这张图之后来的一场“圣地巡礼”。不出意外的话，小呱应该是看了这张图之后来的一场“圣地巡礼”。

　　而吊在这个筐子里的，显然就是当地正宗的“温泉蛋”了。

别府冈本屋普通温泉蛋别府冈本屋普通温泉蛋

　　（注：小呱看到的那种蒸蛋方法叫“地狱蒸”，蒸出来的鸡蛋跟白煮鸡蛋差异不大在这里就不放图了）

　　然而那张宣传图却是出自别府观光协会的一个：“别府地狱巡礼”的传统旅游线路。同样出自这个线路的一个项目是 “地狱蒸料理”↓

别府观光协会“地狱蒸料理”官图别府观光协会“地狱蒸料理”官图

　　所以，带你朋友去这种地方真的好吗？

“别府地狱巡礼”线路中的“鬼山地狱”“别府地狱巡礼”线路中的“鬼山地狱”

　　当然也不是所有的温泉对小呱来说都这么危险。

　　相比别府地狱，另外两处温泉度假地，就温和多了。

　　有马温泉，和之后要介绍的草津温泉都被包括进“日本三名泉”之中。

小呱去的地方就在号称有马温泉元汤的“古泉阁”旁边。小呱去的地方就在号称有马温泉元汤的“古泉阁”旁边。
至于小呱的拍摄地，显然就是后面的小桥了↓至于小呱的拍摄地，显然就是后面的小桥了↓
另一处草津温泉的取景地则是位于当地温泉街中心部的大型设施：“汤畑”。另一处草津温泉的取景地则是位于当地温泉街中心部的大型设施：“汤畑”。

　　经过工程改造之后，汤畑的温泉会像瀑布一样涌出，被称为“大瀑布之汤”，运气好的话，可以碰到夜晚闪耀各色灯光的限定演出活动。

　　话说回来，这个蛙儿子还挺懂生活。一边看着“大瀑布之汤”，一边享受着温泉特产：“温泉馒头”↓

　　温泉馒头，顾名思义，和面的时候用的是温泉水，蒸的时候用的是温泉的蒸汽。因为对温泉蒸汽的温度有着比较苛刻的要求，所以就成了某些温泉景点必吃的美食之一，当然也是回乡礼物的不二之选。

　　所以，看到小呱经过长途跋涉之后带回来的圆滚松软的温泉馒头，心中应该也会像泡过温泉一样温暖吧。

　　伊势神宫-宇治桥

单从这张照片上看，感觉这孩子去了一个什么不得了的地方。单从这张照片上看，感觉这孩子去了一个什么不得了的地方。

　　一个奇怪形状的青铜大柱高耸入云，在此衬托之下的小呱显得非常渺小。

　　但是这么一个“庞然大物”为什么叫“宇治桥”呢。

　　嗨，说白了这就是桥上的栏杆柱↓

　　这个青铜材质的栏杆柱叫“擬宝珠”，常被用在日本各种桥梁和神社建筑之中，头上的形状模仿的是佛教的舍利壶。

　　宇治桥上的这十六颗算是极具代表性的擬宝珠之一了，而其中左手边第二根的擬宝珠又与其他宝珠不尽相同。除了颜色不同之外，上面还书有“天照皇太神宫”等字样。

　　在日本这个号称有“八百万神”的国度，大大小小的神社数不胜数。但在这里，看到凝宝珠上的那“天照”二字，想必大家应该也能猜出里边供着的是谁了。天照大神，这个人的地位在中国也就跟女娲差不多吧。

宇治桥宇治桥

　　所以这个伊势神宫可以称得上是日本人的精神支柱。

　　因为这座宇治桥就是位于伊势神宫的内宫之中，所以拍一张这个回家，就等于告诉家长：

　　“我去伊势神宫玩了”。

　　按说这种操作真的能称得上是低调秀出游的典范，不过家长能不能看懂就是另一回事了。

　　值得注意的是，小呱从伊势神宫回来，也会带回来一种伊贺当地的土特产：かた焼き（Katayaki）。硬要给他翻译成中文的话，应该叫“坚硬烧”吧。

　　不管是看名字还是看实物，这个“坚硬烧”好像都不像是特别好吃的样子。它的卖点是“伊贺忍者”所携带的食物，由小麦、红薯加上砂糖制成，特点就是极其的坚硬。功能上有点像超市中常见的压缩饼干，不过味道就见仁见智了。

　　其他

　　最后再来说几个小呱去过的像是普通风景，但其实也是知名景点的地方。

　　最不好辨认的是这个奥入濑溪流的“苔桥”。

　　在奥入濑溪流中，由于浓密的树林常年遮天蔽日，再加上源源不断的小溪流过，让路边倒下的树干和桥边两旁的横梁上积满了苔藓，因此也就有了“苔桥”之称。

从那里，小呱会给你带来日本东北地区的特产：南部煎餅。从那里，小呱会给你带来日本东北地区的特产：南部煎餅。
味道跟中国某些地方的干煎饼差不多，一般都有芝麻味和花生味两种选择。味道跟中国某些地方的干煎饼差不多，一般都有芝麻味和花生味两种选择。

　　绳文杉，因曾被推定为有着7000年以上的树龄，所以被用日本“绳文时代”的“绳文”命名。（目前对绳文杉公认的树龄在2500-3000年以上）

现实中它长这样：现实中它长这样：
入道埼灯台。入道埼灯台。
现实中位于秋田县的男鹿市，是日本著名的观海圣地。现实中位于秋田县的男鹿市，是日本著名的观海圣地。

　　天桥立，位于京都的砂州，被称为日本三景之一，据说是形成于6000年前的冰河时代。

　　关于“天桥立”的来历，有一种说法，是男神伊邪那岐为了可以方便通往女神伊耶那美的住处，在空中所搭建的大浮桥。

于是，通篇梳理下来，总感觉这个你天天嫌弃的青蛙好像比你还会享受生活。于是，通篇梳理下来，总感觉这个你天天嫌弃的青蛙好像比你还会享受生活。

　　所以说，与其等着小呱回来，何不亲自踏上旅程呢？

标签: 观光青蛙儿子

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