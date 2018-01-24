你的“青蛙”儿子去的那些景点 原来大有来头

导语：这两天，朋友圈里突然多了许多晒娃的空巢老人。20多岁的李大妈王大爷，一天到晚秀着他们家整天夜不归宿的儿子今天又去了哪。当然我也不例外。（来源：游研社）

不好意思我的在家呢

虽然没事就看他在家吃喝拉撒，可你还真不一定了解他。人家发来照片，你连这是哪都不知道，这就有代沟了。

孩子们现在长本事了，咱们这做父母的也得不断学习，提高自身姿势不是。

别哪天李大妈来问，你家娃上哪旅游去啦？

你支支吾吾憋了半天蹦出几字：

“就是那个什么城堡…”

这不就露怯了。

三天广场舞抬不起头来。

说起来，小呱们去的那些地方，很多都不是普普通通的森林草地，而是日本知名的名胜古迹。

现在咱就把这些地方缕一缕，看完之后，呛呛李大妈自然不在话下。

更重要的是，知道了这些有趣的地方之后，有机会的话，咱何不亲自到那转转，来一次别开生面的 圣地“寻亲”之旅呢。

名古屋城

先画个重点，小呱们最常去的这地儿叫名古屋城。这也是大家最容易认出是特色景点的地方。

长这个模样的城堡叫天守阁，在日本还有很多。

之所以能确认这就是名古屋城，其中一个原因是，大多数的天守阁都孑然矗立在平地之上，身边并无可以与之比肩的建筑。而名古屋城的旁边有一个小天守阁与主城连在一起，这被称为连立式。

当然，连立式的天守阁在日本也不是独此一处，但名古屋城还有一个特色，就是上面的两个金色的小揪揪。

这看着像炸黄花鱼的玩意叫金鯱（hu），是权利和地位的象征。

金鯱（大家熟知的大阪城天守阁顶上也有这个金鯱，但大阪城的建筑风格是独立式的）

当时德川家康建这座城的时候非常实诚，给这一对金鯱上贴的都是实打实的黄金，215.3千克。

这么一大坨黄金挂在房顶，谁见了不动心啊。

后来德川的子孙们财政入不敷出，今天爬上去刮点明天爬上去刮点，老祖宗贴的金箔快给他们撸秃了皮了。最后二战的时候老美直接扔了个炸弹，把名古屋城轰了，行了你们谁也别刮了。

名古屋城

所以现在名古屋城依然在修缮之中，但除了特殊的修缮期都对外开放。作为“日本三大名城”之一和德川御三家的世袭居地，这地还挺值得一去的。

另外，去了名古屋城的小呱们会给你带回来一些当地的特产：

ういろう，汉字写作：“外郎”。

外郎是一种“和菓子”，在日本根据地区不同也有着不同的风味。名古屋的外郎由于多采用黑糖为原料，所以外观呈红色。

外郎的口感糯糯的，有嚼劲，据说只要吃上第一口就欲罢不能。

名古屋知名老店青柳总本家的外郎

信州善光寺

善光寺位于日本长野县的长野市。知名度相比名古屋城差了不少，但是它在日本的文化地位并不低。

这个地方之所以重要是因为里面供奉了三大“绝对密佛”：阿弥陀如来、观音菩萨和大势至菩萨。

我们这个佛系蛙，来给这三老拜一拜自然是合情合理。

虽然这几位灵不灵咱不清楚，但从日本战国时代开始，这三位大佬就被折腾来折腾去，好不辛苦。先是被上杉谦信转移到了直江津市，然后被织田信长带到岐阜，后来又被丰臣秀吉带到京都，再又被德川家康转移到尾张。

不过辗转多年后，三老最终还是重归了这片故土，也许这正是三位大佛和善光寺的灵性之处吧。

如果小呱去了这个善光寺的话，就会带来当地的特产：五平饼。

五平饼，也叫御币饼（育碧饼？）是日本中部地区的特产，以粳米为原材料烹制而成，甜甜咸咸的，外焦里嫩。喜欢育碧的朋友一定不要错过。（误）

温泉（别府温泉、有马温泉、草津温泉）

在日本这个地质不稳定的国家，许多地区都活跃着高质量的温泉，也因此成就了许多以温泉为基础的旅游胜地。

小呱显然还不太理解“温水煮青蛙”这个道理，各地的名泉都是他的常去之处。可以说对这些地方，他都已经很熟了。

不过如果他长时间都没回家，还有一种可能是：

他已经熟了（比如旁边那个红色的螃蟹）。

与小呱这张照片构图几乎相同的，是别府观光协会中的一张宣传图↓

不出意外的话，小呱应该是看了这张图之后来的一场“圣地巡礼”。

而吊在这个筐子里的，显然就是当地正宗的“温泉蛋”了。

别府冈本屋普通温泉蛋

（注：小呱看到的那种蒸蛋方法叫“地狱蒸”，蒸出来的鸡蛋跟白煮鸡蛋差异不大在这里就不放图了）

然而那张宣传图却是出自别府观光协会的一个：“别府地狱巡礼”的传统旅游线路。同样出自这个线路的一个项目是 “地狱蒸料理”↓

别府观光协会“地狱蒸料理”官图

所以，带你朋友去这种地方真的好吗？

“别府地狱巡礼”线路中的“鬼山地狱”

当然也不是所有的温泉对小呱来说都这么危险。

相比别府地狱，另外两处温泉度假地，就温和多了。

有马温泉，和之后要介绍的草津温泉都被包括进“日本三名泉”之中。

小呱去的地方就在号称有马温泉元汤的“古泉阁”旁边。

至于小呱的拍摄地，显然就是后面的小桥了↓

另一处草津温泉的取景地则是位于当地温泉街中心部的大型设施：“汤畑”。

经过工程改造之后，汤畑的温泉会像瀑布一样涌出，被称为“大瀑布之汤”，运气好的话，可以碰到夜晚闪耀各色灯光的限定演出活动。

话说回来，这个蛙儿子还挺懂生活。一边看着“大瀑布之汤”，一边享受着温泉特产：“温泉馒头”↓

温泉馒头，顾名思义，和面的时候用的是温泉水，蒸的时候用的是温泉的蒸汽。因为对温泉蒸汽的温度有着比较苛刻的要求，所以就成了某些温泉景点必吃的美食之一，当然也是回乡礼物的不二之选。

所以，看到小呱经过长途跋涉之后带回来的圆滚松软的温泉馒头，心中应该也会像泡过温泉一样温暖吧。

伊势神宫-宇治桥

单从这张照片上看，感觉这孩子去了一个什么不得了的地方。

一个奇怪形状的青铜大柱高耸入云，在此衬托之下的小呱显得非常渺小。

但是这么一个“庞然大物”为什么叫“宇治桥”呢。

嗨，说白了这就是桥上的栏杆柱↓

这个青铜材质的栏杆柱叫“擬宝珠”，常被用在日本各种桥梁和神社建筑之中，头上的形状模仿的是佛教的舍利壶。

宇治桥上的这十六颗算是极具代表性的擬宝珠之一了，而其中左手边第二根的擬宝珠又与其他宝珠不尽相同。除了颜色不同之外，上面还书有“天照皇太神宫”等字样。

在日本这个号称有“八百万神”的国度，大大小小的神社数不胜数。但在这里，看到凝宝珠上的那“天照”二字，想必大家应该也能猜出里边供着的是谁了。天照大神，这个人的地位在中国也就跟女娲差不多吧。

宇治桥

所以这个伊势神宫可以称得上是日本人的精神支柱。

因为这座宇治桥就是位于伊势神宫的内宫之中，所以拍一张这个回家，就等于告诉家长：

“我去伊势神宫玩了”。

按说这种操作真的能称得上是低调秀出游的典范，不过家长能不能看懂就是另一回事了。

值得注意的是，小呱从伊势神宫回来，也会带回来一种伊贺当地的土特产：かた焼き（Katayaki）。硬要给他翻译成中文的话，应该叫“坚硬烧”吧。

不管是看名字还是看实物，这个“坚硬烧”好像都不像是特别好吃的样子。它的卖点是“伊贺忍者”所携带的食物，由小麦、红薯加上砂糖制成，特点就是极其的坚硬。功能上有点像超市中常见的压缩饼干，不过味道就见仁见智了。

其他

最后再来说几个小呱去过的像是普通风景，但其实也是知名景点的地方。

最不好辨认的是这个奥入濑溪流的“苔桥”。

在奥入濑溪流中，由于浓密的树林常年遮天蔽日，再加上源源不断的小溪流过，让路边倒下的树干和桥边两旁的横梁上积满了苔藓，因此也就有了“苔桥”之称。

从那里，小呱会给你带来日本东北地区的特产：南部煎餅。

味道跟中国某些地方的干煎饼差不多，一般都有芝麻味和花生味两种选择。

绳文杉，因曾被推定为有着7000年以上的树龄，所以被用日本“绳文时代”的“绳文”命名。（目前对绳文杉公认的树龄在2500-3000年以上）

现实中它长这样：

入道埼灯台。

现实中位于秋田县的男鹿市，是日本著名的观海圣地。

天桥立，位于京都的砂州，被称为日本三景之一，据说是形成于6000年前的冰河时代。

关于“天桥立”的来历，有一种说法，是男神伊邪那岐为了可以方便通往女神伊耶那美的住处，在空中所搭建的大浮桥。

于是，通篇梳理下来，总感觉这个你天天嫌弃的青蛙好像比你还会享受生活。

所以说，与其等着小呱回来，何不亲自踏上旅程呢？