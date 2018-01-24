15款话题腕表 揭秘表展五大高能关键词

导语：日内瓦表展已经落下帷幕，再大咖的明星到表展也是为了这些各个品牌的新品腕表而来。到底有哪些值得一看的新品，我们一起来了解！

关键词一：超复杂

每年表展上一定少不了品牌炫技的超复杂手表，各种复杂功能的叠加、各种新式的复杂功能创新等。今年最有代表性的有朗格、梵克雅宝、高珀富斯等。

朗格Triple Split

是首款可进行多个小时比较计时的机械计时表。

朗格Triple Split

沛纳海 L’ASTRONOMO LUMINOR 1950 50毫米陀飞轮月相时间等式两地时间腕表

是沛纳海首款配备月相显示和创新偏振水晶玻璃日期显示系统的杰作。也是品牌首款搭载陀飞轮调节器、日历、时间等式功能，以及日出和日落时间显示的腕表。

沛纳海 L’ASTRONOMO LUMINOR 1950 50毫米陀飞轮月相时间等式两地时间腕表

伯爵Altiplano Ultimate Concept腕表

谁说超薄不是超复杂？伯爵一直将超薄做到极致。新款的概念腕表2mm超凡时计问鼎超薄腕表世界之巅。

伯爵Altiplano Ultimate Concept腕表

雅典Freak Vision奇想创见腕表

奇想系列首次推出自动上链腕表，不仅包含了雅典表在2017年SIHH发布的《InnoVision 2》概念腕表所使用的革命性创新发明。其中包括：结合镍制部件和微型薄片的超轻硅制摆轮，以及采用一个弧形圆顶水晶玻璃表镜制成的超薄表壳。

雅典Freak Vision奇想创见腕表

芝柏表镂空新三金桥陀飞轮腕表

芝柏表的第一枚镂空版的新三桥NeoTourbillon陀飞轮腕表。

GP芝柏表镂空三金桥陀飞轮腕表

关键词二：女士超复杂

复杂款腕表已经不单单只是存在于男款上，更多女士腕表开始使用超复杂功能的叠加和组合，甚至有品牌专门为女表设计超复杂的机芯。

爱彼皇家橡树概念系列浮动式陀飞轮腕表

这是爱彼皇家橡树概念系列自2002年面世来推出的首枚女装表，也是爱彼的第一枚浮动式陀飞轮腕表。

爱彼皇家橡树概念系列浮动式陀飞轮腕表

梵克雅宝Midnight Planetarium女表

在推出Midnight Planetarium腕表四年后，重新演绎此经典之作，以专为女性打造的Lady Arpels Planetarium腕表为世 家Poetic Astronomy诗意星象世界再献一阙迷人颂歌。精致柔美的设计 搭载为世家独家研发的自动上链机械机芯，将太阳与邻近行星，包括水 星、金星、地球及其天然卫星月球栩栩如生地呈现于眼前。每颗星体均按 照其在自然界中实际围绕太阳公转速度而运行。水星围绕表盘运行一周需 88天，金星需224天，地球则需365天。此外，这枚腕表最为引人注目的创 新之处非月球莫属，它环绕地球运转一周需时29.5天，日复一日。

梵克雅宝Midnight Planetarium女表

关键词三：跨界

高级腕表与其他行业的品牌相互跨界已经很普遍，今年同样有很多精彩的跨界合作款式推出。

名士克里顿俱乐部印第安传奇纪念版CHIEF限量款

红色计时秒针顶端加入印第安“I”首字母设计。日期圆盘走到19日的时候会显示“1901”，此数字是印第安摩托的创立之年，同时也呼应旋入式表背上与Indian Motorcycle? 印第安摩托并排的“1901”字样。

名士克里顿俱乐部印第安传奇纪念版CHIEF限量款

罗杰杜彼Excalibur Aventador S系列腕表

罗杰杜彼与兰博基尼赛事运动部的合作联盟于今年推出45毫米Excalibur Aventador S系列腕表。重新诠释了Roger Dubuis罗杰杜彼的标志性“星际镂空”概念。

罗杰杜彼Excalibur Aventador S系列腕表

关键词四：快速换表链

百搭已经成了很多常规款腕表的一项基本功能，而实现腕表低成本的“百搭”，便是通过表链的更换来实现了。今年很多品牌的常规款腕表都实现了快速换表带的功能，甚至将自己快速换表带的形式申请了专利。

江诗丹顿Overseas纵横四海系列

江诗丹顿Overseas纵横四海系列

卡地亚Santos de Cartier系列

Santos de Cartier系列腕表大号款，18K玫瑰金与精钢

伯爵全新Possession系列腕表

伯爵全新Possession系列腕表

关键词五：周年纪念

IWC万国表“致敬波威柏（Pallweber）”特别版腕表

品牌150周年。

搭配跳时数字。这是IWC万国表首次将小时和分钟数字显示装置于腕表上。早在1884 年起，表厂就以这种在当时革命性的方式，将时间显示使用于怀表中。

IWC万国表“ 致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版_型号：IW505002

积家北宸系列自动腕表

品牌185周年。

极具运动感的设计，与优雅表盘上的太阳放射状饰纹、粒纹装饰、乳白色装饰相得益彰。腕表搭配可替换的表带，并配备全新折叠式表扣。

积家北宸系列自动腕表

万宝龙时光行者系列自制机芯计时码表

美耐华表厂160周年

早在1911年，美耐华表厂便已研发出可精准测量至1/5秒的计时码表，并迅速将精确度提升至1/10秒。秉承这一创新精神，1916年，美耐华成为首批生产可测量1/100秒高频机芯的极少数表厂之一；1936年，美耐华进一步提升了所产时计的计时功能，在专业腕表和计时码表领域名声大噪。万宝龙新款的时光行者系列便延续了美耐华表厂在专业腕表和计时表方面的特长，采用经典的三计时盘“熊猫”表盘，搭载万宝龙自主研发的全新自动上链计时机芯，为传统计时码表的传世风采注入焕然新意。