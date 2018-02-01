你绝对想不到 这15种材质也能做成椅子！

导语：每一个真正的原创的理念，每一个设计的创新，每一种新材料的应用，每一种家具技术的发明都可以在椅子上得到最鲜明的表达。（来源：普象工业设计小站）

在现代设计的历史中，椅子的变革与建筑技术的发展是同步的，椅子的演变甚至可以看做为历史的一面镜子，以小见大。正如乔治·尼尔森（George nelson）在1953年指出的：“每一个真正的原创的理念，每一个设计的创新，每一种新材料的应用，每一种家具技术的发明都可以在椅子上得到最鲜明的表达。”

左一：乔治·尼尔森 （George Nelson）

今天也给大家带来15款新奇的椅子秀，看看设计师们是如何玩转材料，创造意想不到的新效果。

NO1 渐变玻璃

Ombré Glass Chair是致敬仓右史朗（1934-1991）之作。他标志性的玻璃椅子是20世纪最具影响力的家具设计之一。透明的玻璃仿佛像凝结在空气中一样。这个极具突破性的设计概念真实的反映了材料的重要性，并在玻璃材料的特殊运用上开创了先例。

将彩色油墨印色到玻璃上，让玻璃椅增添了些许璀璨迷离的光彩，不变的是仍然保有着玻璃独有的透明度。

玻璃椅子体现了对无形和透明度的迷恋。运用革新性的粘合玻璃手法，将六片玻璃板组合在一起，不需要螺丝也消除了所有结构痕迹。椅子有如一体成形般，呈现出若有似无的存在感。

NO2 海绵填充

来自乌克兰的90后妹纸Daria Zinovatnaya于2017年凭借其设计的Cherokee系列获得了德国的红点设计奖，由她设计的Cherokee系列明显和当今世界正流行的北欧风格不太一样。

作品受到世纪80年代以索特萨斯（Ettore Sottsass）为首的“孟菲斯派（Memphis）”的影响。设计造型简单，却通过颜色和材质的巧妙搭配让人感受到俏皮和创意。

NO3 白橡木

丹麦设计师Peter Qvist这把椅子名字叫 Qvist，作为家居设计师的他同时也是一位建筑师，擅长将先进的三维建模与熟练的工艺结合在一起。

这把椅子由17块分层桦木单板制成，将传统的白桦木材质玩出了新的感觉。

为了给木材提供平滑和丝绸般的光洁度，每块白橡木都用油蜡进行了手工打磨处理。

NO4 混合材质

这款是由美国设计师Evan Fay设计的Lawless“异形”椅，在满足正常功能的同时，又带来了全新的感受。当然目前也只是个概念设计，实际生活中运用，一不小心就菊花不保了。

这款座椅将长条型蓝色软垫编织在焊接的钢棍架上，组合成椅子的形状。两种材质不仅在视觉上的形成了强烈对比，有序而平衡的钢棍与混乱无章的软垫也制造了一组矛盾冲击，从而创造了一个对立却互补的现实空间。

NO5 聚丙烯

从小我们便学习到不少折纸手艺，这种工艺亦启发了两位来自荷兰的设计师。这款可折叠椅子（Flux Chair），仅需4秒即可将其展开成一把优雅舒适的椅子。收纳起来就像一个大号的信封，不占地方。椅子利用非常坚固的聚丙烯制造而成，聚丙烯是塑料中最轻的品种之一，这把椅子总重只有4.3KG，但却能承受160KG以内的重量。

配备的提手不仅能像文件袋一样将椅子拎在手上，也可挂于墙上收纳。还可像行李箱一样携带外出，特别适合各种郊游烧烤等户外场所~

NO6。衣架椅

有时候一到办公室，就会迅速的将外套脱掉挂在座椅的靠背上。JoeyZeledón就是这么一位不太情愿，多少有点“懒”的设计师。他将无数个普通衣架穿插到一个只有钢架结构的座椅里设计了这款衣架椅子。

衣架在完成本身角色的同时，还兼职了椅背和坐板的工作。将衣架和椅子结合到如此完美，这位设计师的脑洞真不小！

不仅如此，还很好的解决了衣架收纳的问题，挂西服时只需随手摘个衣架便可，既个性还省时省力。

NO7 竹

在传统百家工艺里面， 竹子是最与生活相结合的材质之一。竹子本身有一个重要的特性就是韧，将之弯曲可以产生很强的弹性应力。这不，来自台湾的一位小哥就设计了一把小竹凳。

从外观上来看，这款竹凳和其他的凳子没有什么区别。但是这把竹凳结构特别讨巧，依靠自身的张力和穿插互相受力来承重。如同蹦床一样，可以根据各人不同的重量呈现出不同的弧度，使人们得到更舒适的体验。

这把竹凳全身没有一颗铁钉，利用了传统的竹榫卯工艺，以竹钉做固定。

NO8 金属

这把“AO”Chair 是中国设计师的作品，之前象君看展的时候还亲眼目睹过实物。这是一把会随着使用而产生变化的椅子，椅面起初是平整的，在使用的过程中，具有延展性的椅面会因为受到人体的重量而被压下去，贴合臀部而产生形变，形成一个微凹的弧度。

运用了类似剪纸的特别切割方式，可以将 2d 的平面拓形为立体的3D 凸面。六边形构成的花纹图样从边上往中间慢慢增大，从而得到自然且具有形式感的椅面。

NO9 布

这把Bertoia Loom编织椅由法国设计师 Clement Brazille 创作，也是是对美国设计师Harry Bertoia的标志性作品的重新诠释，表达对他百年诞辰的致敬。

就像织布机一样，用灯心绒、绒布等材质为每一把椅子穿上独一无二的外衣。 编织也很快显示出其好处。 一旦增加了编织，原来的铁丝椅就变得非常舒适、柔软和与众不同了起来。

NO10 泡沫

看起来表面粗糙，棱角尖锐的这把椅子，你敢坐吗？荷兰设计师Matthijs Kok设计的这款Stone Foam Stool看起来就像块天然大岩石。“硌人”是大家的第一反应，但实际上，它是个相当柔软的冷酷家伙。

对！它是软的！是由聚氨酯泡沫为原料，再用粘土颗粒，加上颜料搅在一起调色造出的伪装者。在你忐忑不安坐下去的那一刻，会惊喜地发现原来是泡沫，如婴儿的小屁屁般柔软。

NO11 废床垫

Ted Bed这款多功能软垫是由Volen Valentinov设计的。很有趣的是这张看似850×2000毫米的软床，可以很容易地变成扶手椅、懒人沙发、靠椅。而且材质也非常环保，是用床垫场的废旧材质制制成的，融入防水材料也使得它户内、户外都能使用。

NO12 亚克力

这是一把名为Exploded Chair的椅子，中文可以称为炸裂椅，看来是想把处女座前男/女友气炸吧。设计师Joyce Lin将一把木椅子拆解然后装入透明、空心的亚克力管里，亚克力管里的椅子“残肢”，歪歪斜斜的存在着，就像被炸开了一样。

这是一把解构分解椅，从远处看就像一把结构松散的废椅。实际上设计师是将一把分解的木椅嵌入在透明的塑料盒子，给人一种视觉上的错乱感。

NO13 木头+树脂

Hattern设计工作室一直专注于木材下脚料的循环利用，近期推出了一款名为Zero Per Stool的凳子。将木材废料收集起来之后再用树脂浇灌，然后冷却使其变硬，设计师也希望创造一款零浪费的家具呼吁大家关注环保。

树脂固化后，就得到了一个坚硬的木材和树脂混合体，接着再进行切割、抛光出凳子的凳面，最终的每一款凳子都有着独特的样式。

NO14 三维弹力织布

Layer是英国设计师benjamin hubert成立的一个体验驱动型工业设计机构。他们为moroso创作的一个“cradle”（“摇篮”）系列。将网状结构的吊床和传统的软垫躺椅相结合。该系列由一把椅子、一个屏风、一张桌子组成。

该系列产品采用和奥地利纺织工厂合作开发的三维弹力织物。这种网状材质具有高强度的弹性，能很好的依据人的体型提供灵活的支撑，极其符合人体工学。

NO15 毛线针织

小时候是不是经常帮妈妈绕毛线，来自Eindhoven设计学院的Hanna Maring小姐姐估计也有相同的童年经历。这把Big Rush椅子就通过将毛线循环缠绕在单一的金属框架上，拥有了一个新的造型。不仅造型别致，而且实用性也比较高，有时候将简单的想法组合在一起，也会出现不一样的惊喜效果呢。