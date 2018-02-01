152年难得一遇的“天象春晚” 各品牌倒是坐不住了

导语：1月31日晚上，152年难得一遇的“天象春晚”正式上演，一共邀请到了三位大腕——超级月亮、蓝月亮、红月亮。不仅如此，三位也将同台演出。想看春晚的小伙伴，这次真不用上天。

超级月亮

如果说昨天你没观赏到这次天文奇象，没关系，看下面这张动图就可以。

“天象春晚”正式上演

虽说这是一次天文爱好者的狂欢，但不少品牌也没放弃这次绝佳的宣传机会，比如说和其中一名大腕同名的——蓝月亮。

给蓝月亮洗衣液最好的宣传

这就是你们要的蓝月亮

看，这就是你们要的蓝月亮，没毛病

老天都在给他们打广告，就是不知道这广告费他们给不给。

除了他们自己的官方恶搞，不少粉丝也贡献了自己“拍摄”的蓝月亮，果真都是错极美的。

蓝月亮的女朋友——红月亮

蓝月亮与女友红月亮齐上天

离摄像头最近的超大蓝月亮

除了蓝月亮这个主场选手，其他选手也争相斗艳。

比如@荣耀手机，就推荐大家用荣耀V10的夜景模式记录这历史性一刻，蹭了一波热点。

用荣耀V10的夜景模式记录这一刻

@荣耀honor 则从红月亮与蓝月亮下手，宣传了自家荣耀畅玩7X的红蓝CP。

荣耀畅玩7X的红蓝CP

@荣耀官方旗舰店 则说“一千个人眼中有一千个哈姆雷特，一千个青年眼中有一千个超级月亮。你眼中的超级月亮是什么样？”，为整个品牌宣传了一波。

荣耀官方旗舰店宣传

@华为手机 也不示弱，同样选择宣传手机的拍照功能，推荐大家用华为手机的专业模式、绚丽星轨、流光快门、超级夜景等多个功能，拍出最美的月亮。

华为手机

华为手机

华为宣传

@小米手机 是冷科普了一下，解释了“蓝月亮”这个词。

小米手机冷科普了一下

@小米电视 说“月清晰，越震撼！”，旁敲侧击谈到电视清晰度的问题。

小米电视谈到电视清晰度的问题

@小米商城 从红下手。

小米商城 从红下手

@小米移动 说“超级蓝血月全食结束之后，明天就是1号了。电话卡又有新流量了！”

小米移动提到流量问题

@三星GALAXY盖乐世 则一石二鸟，先是为S8勃艮第红版造了势，又在海报里宣传了自家的智能语音助手Bixby。

三星GALAXY盖乐世 则一石二鸟

@一加手机 玩的也超溜，用月食的效果，宣传了手机的三种配色。

一加手机

@vivo智能手机 ——“152年来，今晚它最红。”

vivo智能手机

@魅族科技 抛给了大家一个小问题，152 年首次#超级蓝血月全食# VS超级寒冷的天气，你选择外出赏月还是室内避寒？

魅族科技

@魅蓝手机 颇有心计，把月全食比做了别的东西，这样你就可以把月全食握在手心了。

魅蓝手机

@360手机 带来的则是实实在在的干货，一张长图教大家怎么在三分钟就拍下漂亮的月亮。

360手机

因发了新品，@联想手机 在阔别差不多9个月后也借着月食宣传了旗下全面屏新机——联想K320T 。

联想K320T

努比亚这次则可以说最专业，作为国家天文台唯一战略合作手机品牌，他们带来了最权威的月全食直播。

努比亚月全食直播

索尼大法@索尼Xperia 也从拍摄和边框下手，向大家推荐了Xperia XA2 Ultra。

索尼Xperia

除了这些手机，昨天的蓝月亮也成功将一款2016年的游戏《贪玩蓝月》又带火了，还有它的代言人——[渣渣辉]。

渣渣辉

[渣渣辉]这个梗源于游戏的广告。在广告的开场白中，张家辉会说，“大家好我是张家辉！”。因为张家辉普通话不是太好，所以就变成了下面这个样子。

“大扎好，我系渣渣辉，探挽懒月，介四里没有挽过的船新版本，挤需体验三番钟，里造会干我一样，爱象节款游戏。”

游戏《贪玩蓝月》

不过说到蹭热点，放眼望去，最服的还是杜蕾斯，只能用“牛”来形容！

杜蕾斯

最后，再分享几张网友费尽心机拍下的月亮吧，都超美的。

网友费尽心机拍下的月亮

网友费尽心机拍下的月亮

网友费尽心机拍下的月亮

网友费尽心机拍下的月亮

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