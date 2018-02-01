上海的标准总汇三明治之路

导语：2018年开始的1月1日，作为上海的第一批外企酒店这30年坚持的静安希尔顿撤牌了。今后，锦江国际集团的昆仑饭店挂牌经营。虽然这新闻只是一家酒店的结束与开始。不过，对上海人来说（也可能是80后以前的上海人来说……），静安希尔顿的结束应该是舍不得的事情吧，因为华山路上的一个标识没了。（来源：界面 作者：路street）

我看到这新闻之后，感觉需要自己的眼睛来确认事实，不知不觉走到了前静安希尔顿酒店的门口。牌子确实已经改成“静安昆仑大酒店”，不过进去了里面其实没什么变化的感觉。工作人员的徽章已经不是希尔顿，还有里面一些小小的东西上面写的名称都不是希尔顿，其他没什么大变化。听说，翻牌后的酒店暂无停业装修计划，大部分员工也没有离开，服务上暂时持续前静安希尔顿一样。

我来美式酒店的时候有一个常规，就是在咖啡厅吃“总汇三明治”：英文叫Clubhouse sandwich或Club sandwich，中文别名叫俱乐部三明治或公司三明治。如果说上海的三明治，大家想得到的应该是Tock’s的酸菜牛肉三明治、have a good time的玉子烧三明治那些吧。对，那种三明治也确实好吃，但是像吃比萨需要讲“Margherita”一样，三明治也有经典的“标准”，就是总汇三明治。因为这名称下必须有固定的基础材料，比如微烤的吐司面包，鸡胸肉（鸡腿当然不行！），培根，煎蛋，番茄，生菜，还有蛋黄酱。另外有一个规则，是基本上需要三层方式，配菜有炸薯条也是必须的。这样的三明治就是“总汇三明治”。

为什么在酒店要吃三明治？第一，总汇三明治在19世纪的美国诞生之后（诞生由来有几种意见），基本上所有的美式酒店提供自己原创的，加上自己的酒店名称的总汇三明治，也可以说总汇三明治是能够代表每一家酒店的元素之一。国际酒店是在各国展开品牌时，最重要的是保持各品牌的“标准”。按照上面写的基本规则，考虑自己的顺序，各种材料的大小与量，有的时候突破规则等，各家酒店都会提供自己独有的总汇三明治。所以，为了确认各家酒店的特色与水平，我经常吃酒店的总汇三明治。

总汇三明治

前?静安希尔顿大酒店

（现静安昆仑大酒店）

点菜的时候顺便问了Wi-Fi密码，服务员先回到吧台和同事确认了“Wi-Fi密码和之前的一样是吧？”。听到这对话，虽然希尔顿的牌子已经被撤了，但是里面没有变化，我相信了。期待着等待20分钟左右，总汇三明治的大盘子来了。

静安希尔顿的总汇三明治一看就是非常经典，吐司面包的切法与使用的材料都是按照基本规则来做的，其实没有非常特别。但是，国际性标准的角度来说，没有特别是最标准。如果在每一个国家都要统一品牌感的话，应该不能在一个国家特别好，也不能在所有的国家做到极好的，无论在哪里都有统一的高品质，就是国际性标准的基础吧。

但是很细细地说，有两个出彩的地方。第一个是非常柔软的鸡胸肉，这应该是这家总汇三明治的最突出的亮点。而且，鸡胸肉和培根的布置也很周到，一口一口吃着，嘴里没有这两种味道的冲突感，搭配很舒服。第二是浓味的蛋黄酱，有一点带着芝士味道的。除了番茄酱以外，这蛋黄酱也有瓶子，可以自己再添加在三明治里面，或者是薯条上放一点这蛋黄酱也很好吃的。

说一点点不好的元素，是煎蛋与薯条。煎蛋煎得太硬了，而且薯条应该是冰冻产品，土豆的味道和口感有点不够。

吃了静安希尔顿（现昆仑酒店）的总汇三明治，其他美式酒店的总汇三明治到底是什么样子，这样的好奇突然起来，就开始探索上海美式酒店的标准了。

上海波特曼丽思卡尔顿酒店

离静安希尔顿也不远，我先到了上海商城的上海波特曼丽思卡尔顿酒店。“丽思卡尔顿”当然是一个顶级的国际性品牌，他们的标准到底多么高或者多么特别，我的心里不得不期待，我就忍不住带着不怀好意的微笑过去南京西路的上海商城。

进去庄严的大门口还是这家酒店有特别的风格，总汇三明治也应该有特别的工夫吧。带着这种期待感，和静安希尔顿一样等了20分钟左右，《丽思总汇三明治》来了。

低调，多么低调。有点意外丽思的总汇三明治是非常简单、很干净。早上看到这三明治，胃口肯定会回来的，应该是因为这家没有培根，另外有牛油果，所以看起来颜色真的很鲜艳，有点像BLT三明治。虽然一片的尺寸有一点大，但是味道很爽，所以很容易吃得下。我感觉，丽思的总汇三明治有点现代化，适合女性的口味。

不过，这家薯条很粗，越嚼越有土豆的味道与口感。一个人吃这大一盘肯定会撑得走不动。我推荐和闺蜜两个人一起吃一份，应该够吧。

总之来说，丽思总汇三明治不是我期待的那种经典的，他们特地添加的牛油果也没什么存在感，只是提高卡路里的东西。不过，面包好吃。

上海威斯丁大饭店

好，继续走一走总汇三明治的旅程，下一站是河南中路的威斯丁。在一楼餐厅看着看着别人吃自助餐，等着等着20分钟，虽然前面已经吃了两份总汇，但是我的肚子饿起来胃口恢复了。

其实，这家就是我最理想的总汇三明治，烤得焦黄的吐司面包、暄腾腾的鸡胸肉、又脆脆又有熏味的培根、红红地完熟的番茄、然后半熟糊糊的煎蛋……完美。

虽然培根和鸡胸肉挨着，但是两个味道也没有冲突，而且感觉再加上浓厚的肉感。可能是因为非常新鲜的蔬菜和很糊糊的半熟煎蛋做一种包膜效果，把浓厚的肉感都包在里面，所以没有特别的油腻感。威斯丁的总汇三明治，吃了一口就能够感受到幸福。不仅是威斯丁，喜达屋集团本来就是很执着有标准的统一感。虽然现在在万豪集团的下面，以前的喜达屋集团是在全世界用统一的菜谱来提供总汇三明治，这就是最完美的酒店标准。

还有一个特点是薯条与沙拉的整个一盘的搭配。如果在上海，这薯条是必须要吃的逸品。土豆的口感也好，炸的程度也真好，也不是太咸。大家那么喜欢吃brunch的现在，这一套总汇三明治当然是最推荐的候选之一。

金茂君悦大酒店

如果说上海的美式酒店，还是不能忘记1999年开业的这家也应该可以算上海代表性的老牌酒店、浦东金茂君悦大酒店。虽然2010年被上海柏悦酒店夺走了世界最高的酒店的勋章，但是在54层咖啡厅又点了总汇三明治之后的20分钟等待时间中，还是从这里眺望的上海风景也不错（其实，我去年刚刚克服高所恐惧症，当天第一次来到金茂君悦……）。

好，回到正题，其实我本来对金茂带着不小的期待，但是不得不有点失望了。虽然挑选的材料很好，火腿也很高品质……嗯？等一下，火腿？菜单上明明写的是……鸡胸肉，我点了“传统俱乐部三明治”……，为什么里面有火腿呢。

还有，当然金茂的特色是高楼，我明白想表现这特色，但是这三明治做的实在太高了，吃的不方便。应该是有两层生菜可以去掉一层。如果说好一点的元素，煎蛋很好吃，其他材料本身也都很好。但是，总汇三明治最重要的是搭配，这搭配做的不好，那使用多么好的材料也没意思，有点遗憾。

上海外滩华尔道夫酒店

好像我还是不太习惯太高层了，就哭着哭着下来了。然后，下一站是今天的终点站，是在黄浦江的对岸，华尔道夫。对，华尔道夫已经是中国买下来了，但是还是在美国纽约最重要的传统酒店之一，不可能忘记吃这家的总汇三明治。

说实话，我的肚子已经达到饱和状态，不过看着看着别人吃下午茶的一套甜品，又等着等着20分钟，我的肚子完全准备好了，没想到一个人一天能吃这么多总汇三明治。但是，对手也挺厉害的，也没想到最后一份总汇这么大……。不过，不用担心，这家的总汇一共有三片，每一片的面包风味不一样，应该吃得下……应该吧。

其实，“以貌取物”这一句说的好，这份总汇看起来很不错，当然味道也很好吃。那有什么问题？对，这家总汇的每一片太大了……，而且面包也烤得有点硬，嘴里稍微受伤了。嗯？原因只是我今天吃的太多了？也可能是，我只是想说，这家的总汇三明治和丽思的不一样，量确实很厉害，比较适合挨饿受冻的大男生。当然，三个闺蜜一起吃也没问题。

虽说是总汇三明治，但完全没有总汇三明治的样子，这就是华尔道夫的WALDORF CLUB SANDWICH。好像他们改过菜谱了，菜单上写的面包是佛卡恰（FOCACCIA），但实际上不是，还有菜单上没有写牛油果，但实际上有。也没关系，好吃就好。我再告诉你，这家的总汇三明治非常好吃，但是必须要很饿的状态来吃，这家的总汇三明治不是一般情况下在酒店简单地吃三明治的那种。

今天啰啰嗦嗦地介绍了“总汇三明治”，大家感觉如何呢？如果你们最近感觉下午茶也已经够了，普通的brunch也够了，那就换个方向去吃总汇三明治吧。有规矩却没有一模一样的国际酒店的标准三明治，大家也一起享受一下吧。