最让人牵挂的味道是团圆 2018京城年夜饭指南

导语：一年365天，最特别的就是一顿年夜饭。再过两周就是除夕了，现在就奉上今年的京城年夜饭攻略，选一桌属于你的家宴吧。

年夜饭之所以让人盼望，食物本身的魅力已经淡化，让人期盼的却是一年到头的亲情团聚。阖家围坐，一起吃一顿年夜饭，除了菜式和味道，还讲究讨个好彩头。

关于年夜饭，你关心的一切这里都有答案，最值得期待的京城酒店年夜饭团圆宴都在这里了。

王府半岛酒店 凰庭

王府半岛酒店 凰庭

王府半岛酒店粤式中餐厅凰庭参照北京贵族庭院的风格进行设计，在传统怀旧的氛围中喜迎中国新年。凰庭两款新春套餐“吉祥”与“如意”包含多款经典菜品，如脆皮乳猪、桂花烧鳗鱼、酒香花雕鸡等。此外，丰盛的主菜中也选用诸多名贵食材，包括寓意着阖府团聚的鲍鱼合家欢、代表年年有余的清蒸石斑鱼以及象征着金燕回巢的杏汁炖燕窝。餐后配以多种中式甜品，如奶黄芝麻球、雷沙汤丸或杨枝甘露等。

时间：2018年2月15日至20日

价格：新春吉祥套餐价格每位988元，新春如意套餐价格每位1588元，两款套餐均包含无限畅饮红葡萄酒、中国白酒、啤酒与软饮（以上价格均需加收15%附加费）。

地址：王府井金鱼胡同8号王府半岛酒店B2楼

电话：+86 10 6510 6757

禾家年糕

北京诺金酒店 禾家

诺金酒店禾家JIA中餐厅得名取自“稼”，意为农作物之家，又蕴含和美之意，在“禾美之家”欢聚一堂，讨个好彩头。主厨何孝源师傅的年夜饭套餐菜单也年味十足，年糕、蒸鱼，寓意着步步高升、蒸蒸日上、年年有余。活灵活现的鱼形及元宝年糕灵动清透。

芝士虾多士

何师傅严控食材，厨艺精湛，尤其是对海鮮及汤类产品有独到心得，擅长以最恰当的烹饪方法去配合材料，发挥食材本身的美味，成就一道道令人难忘的“新粤式”好味道。

脆皮芝麻鸡

时间：2018.2.15-2018.2.18

价格：吉祥团圆宴6888元（8-10人）；阖家团圆宴8888元（8-10人）；富贵吉祥宴10888元（8-10人）

地址：将台路甲2号诺金酒店一层

电话：+86 10 5926 8281

龙庭春节菜品合照

北京瑰丽酒店 龙庭

即日起至2月16日，龙庭粤菜餐厅将吉祥寓意融入将美味菜肴之中，以“鸿运一团和气”（红烧元蹄）、“招财三色水饺”、“年年有余年糕”等节日菜品献上最诚挚的新春祝福。

鲜果麒麟乳猪件

家宴套餐定价分别为每位1288元、1588元或1888元的尊享春节套餐，四位起订。

蟹粉大虾皇

另有富含港粤年夜饭传统的豪门海鲜大盆菜可供选择，每份2188元，捞起新年好运。

盆菜

地址：呼家楼京广中心瑰丽酒店4层

电话：+86 10 6536 0058

秦唐中餐厅

王府井希尔顿酒店 秦唐中餐厅

秦唐中餐厅设计灵感来源于中国现代剧院，以新派精品粤菜及特色养生北京烤鸭而闻名。中餐行政主厨孔德龙师傅精心选材、匠心缔造，推出盛世安康、年年福禄、锦绣华年及金玉满堂四套年夜饭套餐。

清汤枸杞冬菜牛肋腩

“盛世安康宴”2688元+15%服务费，可供四至六人共享清汤枸杞冬菜牛肋腩，蟹子竹笼百花芥菜胆，清蒸游水海鲈鱼等十道精致菜品。

珍珠翡翠白玉汤

“年年福禄宴”可供八至十位客人共享，其中包括珍珠翡翠白玉汤，剁椒千岛湖鱼头以及经典的养生焖炉北京鸭等，售价3888元+15%服务费。

映雪龙虾

“锦绣华年宴”可供八至十位客人于包房内享用，价格为5188元+15%服务费，十三道精致菜品包含映雪古巴龙虾，花菇菜胆野生鹿筋，铁板黑椒汁新西兰羊排等菜品。

滋补谭家迷你佛跳墙

最后一款“金玉满堂宴”可供八至十位客人于包房内享用，定价7888元+15%服务费，菜品包括：滋补谭家迷你佛跳墙，天府鲜麻椒澳洲和牛肉，野生松蘑烧金瓜黑猪腩排，香烤盐池滩羊排及清蒸游水海东星等十二道菜品，定会为您的年夜饭带来不一样的味觉盛。

时间：2月15日-21日

地址：王府井东街8号王府井希尔顿酒店5楼

电话：+86 10 5812 8888转8417（请提前三天预定）

盈餐厅

三里屯通盈洲际酒店 盈餐厅

盈餐厅主厨精心选配上等食材，蕴含美好寓意的节日珍馐，推出多款团圆宴。包含千事吉祥套餐（328/位，6位起订）；米其林行家主厨菜品（800元/位）；宾客盈门（5，888元/席）及囊橐充盈套餐（2，888元/席）。

米其林行家主厨菜单

时间：2018.01.24 - 2018.02.23，需提前1天预定

地址：南三里屯路1号北京三里屯通盈中心洲际酒店三层

电话：+86 10 8516 0066

金阁餐厅

金融街丽思卡尔顿酒店 金阁中餐厅

餐厅掌门人陈宝生大厨推出三款定制家宴菜单，满足不同胃口。独家秘制“梨山酱澳洲和牛粒”，天然健康食材精心熬制的滋补汤品“天籽兰花响螺螺炖辽参汤”，寓意吉祥的“椰汁煎年糕”都是必点的节日佳品。

天籽兰花响螺螺炖辽参汤

时间：仅限除夕当天供应

价格：招财进宝（4880/桌，4-6位）；花开富贵（6688/桌，6-8位）；金玉满堂（8888/桌，8-10位）

地址：金城坊东街1号金融街丽思卡尔顿酒店二层

电话：+86 10 6629 6999