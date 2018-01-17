伯爵1960年代经典之作——Extremely Lady腕表回归！

导语：相信本届伯爵SIHH发布的这款椭圆高珠女士腕表，已经受到不少读者的关注。但也有很多人表示，对此系列不甚了解。事实上，当年的Extremely Lady系列曾以颠覆传统的椭圆宝石表盘与精致细腻的黄金表带名动一时。（来源：表态网）

其中非常有名的一块，是杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯（Jackie Kennedy Onassis）曾经的一枚藏品——椭圆形设计、翡翠表盘上镶嵌有钻石与祖母绿的Oval腕表，据说这块表是杰奎琳生前最爱的一块表，1996年这块表被伯爵回购收入品牌典藏系列。这块表椭圆形翡翠表盘，其上是紧密镶嵌32颗钻石（重约0.6克拉），4颗祖母绿（重约0.1克拉）分别镶嵌于12、3、6和9时位，内搭9P手动上链超薄机芯。柔软的黄金表带，其上被称为“宫廷式图腾”的装饰设计拥有如丝绸般柔滑的质感以及如树皮般细密的纹理。

这次伯爵发布的新品，也包含了当年极受欢迎的元素——椭圆形表壳、彩色宝石、金质链带以及镶嵌宝石的表圈。

红金或白金表壳及表带，表圈镶嵌24颗钻石，内部搭载伯爵56P石英机芯。境外售价是50，500美元，约合人民币32.8万。

最吸引人之处当是表带部分，这种在贵金属表面创造出精致纹理的原创设计，也是20世纪60年代与70年代之间伯爵标志性的经典创新成果之一。下图这款红金Extremely Lady的表带，采用18K红金材质，经手工打造出极为柔软细腻的质感，模拟奢华毛皮。

我们来看看在现场刚看过实物的珍妮花如何点评：

“伯爵的这几枚金带表，我在看到官图时就很期待看到实物，外媒一句金工凿成皮毛感就勾起我无尽好奇。没想到的是，期待这么高，看到实物依然觉得棒。首先表带不止有“皮毛”感的，还有霜花和木纹，共三种版本。其次表带是细块链节拼装在进行金工处理，所以戴上手非常贴合且可拆卸调整尺寸，正面看却浑然一体，颜值与佩戴感受无可挑剔。”