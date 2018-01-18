2018日内瓦表展：脚踏实地，更不忘手摘星辰

导语：每年一月，全球高级钟表爱好者的目光都将聚焦于瑞士日内瓦。SIHH这四个字母是每年年初钟表盛会日内瓦国际高级钟表沙龙的简称，更是往后一整年高级制表业发展的风向标。第28届日内瓦国际高级钟表展将于2018年1月15日至1月19日期间举行。澎湃新闻亲赴表展现场，为读者带来第一手的表展信息。（来源：澎湃新闻）

前所未有 声势浩大



今年参展品牌迎来前所未有的声势。其中高级制表参展品牌（Exhibiting Maisons）之中，SIHH迎来了爱马仕的加入。而容纳了多个独立制表品牌的时间广场（Carré des Horlogers）展区则有5个全新的成员加入，这让今年的参展品牌数量打破去年的纪录，达到了35个。

与此同时，今年SIHH也将延续去年的做法，于1月19日举办SIHH历史上的第二个公众开放日，让表迷们可以通过SIHH官方网站提前购得公众开放日的入场券。今年，在展馆的中心，SIHH设立了一个可容纳百人的礼堂（Auditorium），创意与思想将在这里进行碰撞。从CEO到行业的精英，来自高级制表业的名家们将于此与观众交流，旨在帮助大众可以深度审视促成高级制表现状、影响高级制表明日的那些重要因素。

Auditorium礼堂

遍布于场馆各处的“White Box”同样是今年展会的亮点之一，这个即插即用式的“移动工作室”为媒体与意见领袖们提供了极大的便利，无论是进行采访、拍摄腕表，还是编辑社交媒体的稿件，这个百变空间极大地拉近了表展与大众之间的距离。

White Box采访室

脚踏实地 质美兼得



过去的2017年是奢侈品市场剧烈变化的一年，消费者依赖社交平台获取信息并影响市场销量的趋势已经不容忽视。对于时尚界是如此，对于制表界亦有相当的影响——少数制表品牌在2017年及时调整市场策略，主打性价比，设计极具辨识度，甚至有些复古的腕表成为市场的宠儿，也让这些品牌获得了意想不到的市场活力。

今年，越来越多的高级制表品牌加入其中，推出设计亮眼、风格独具且价格亲民的腕表——“脚踏实地”成为2018年制表界不容置疑的关键词之一。

时间的平衡之美



爱马仕 Carré H 腕表

爱马仕自 2010 年开始推出 Carré H 腕表，一款由 Marc Berthier 设计的方形腕表，其极具现代感的风格，经过精心设计以达到一眼即可清晰读时的特性。 如今，该表款以崭新的面貌再现?：设计师 Marc Berthier 将方形表壳增大数毫米，并善用巧妙的光线效果，在精钢表壳上施以抛光及微粒喷砂处理，玑镂表盘采用直角排列饰纹，更配备拥有细致刻面的指针及阿拉伯数字时标。

爱马仕 Carré H 腕表

这拿捏的恰如其分的光影效果，也和谐地彰显出腕表的流线造型，展示方形的四个圆角、表壳的凹弧轮廓以及圆柱形的表镜。最后，独创一格的数字字型设计——个位数前加上“0”——为该腕表增添了新颖的美学平衡感。

致敬时代的经典元素

积家 北宸系列响闹腕表



积家从1968年的经典Memovox极地响闹腕表汲取灵感，重新演绎成5款新作。包括三针自动腕表、计时腕表、世界时计时腕表，以及散发强烈复古气息的积家北宸系列日历腕表和积家北宸系列响闹腕表。

积家北宸系列响闹腕表

积家北宸系列腕表采用积家自制机械机芯，不仅秉承大工坊的制表工艺，更融入复古设计，为当代男士带来经久耐用、动感优雅的时计作品，于腕间迸发活力。 在积家北宸系列首发5款腕表当中，其中一款为限量版腕表，纪念Memovox极地响闹腕表面世50周年。通过设定时间，这款响闹腕表会发出响闹提醒，即便在水下仍然清晰。

150周年的诚意



IWC万国表波涛菲诺系列150周年纪念款

IWC万国表波涛菲诺系列150周年纪念款

今年是IWC万国表150周年纪念，品牌推出了一系列的纪念表款，其中备受欢迎的波涛菲诺系列也推出了特别版本。最具性价比的就是搭载日历功能的款式，分别有白色和蓝色漆面表盘两种选择。这次IWC使用的漆面工艺，与钢琴的烤漆类似，形成一种极具层次的质感，感觉很像是大明火珐琅烧制，质感比之一般的表盘有很大的提升。腕表背面镌刻了150周年纪念铭文，并标注独立编号，每种颜色限量2000枚。

手摘星辰 着眼更高

在社交媒体上广受流传的腕表作品，不仅是那些设计独特且“买得起”的腕表，还有那些凝聚了最高制表技艺，能够在第一眼博人赞叹的时计杰作。深谙此道的制表品牌们在今年一方面脚踏实地，另一方面更不忘推出限量版甚至孤品的高级复杂功能腕表，为品牌的知名度与美誉度赚得光彩。

宝石铸就的梦幻花园



梵克雅宝 Le Jardin花园系列高级珠宝腕表

梵克雅宝 Le Jardin花园系列高级珠宝腕表

2018年度日内瓦高级钟表展上，Van Cleef & Arpels梵克雅宝再次从自然界中撷取灵感，续写时间的诗篇，演绎流金岁月中的独特诗意。在Le Jardin花园系列中，梵克雅宝用宝石打造缤纷繁花，又将时间隐秘于瑰丽的花瓣下，花朵在遍地粉红色蓝宝石的闪烁芳菲间娉婷盛开。款款腕表造型多变同时内藏玄机，巧妙糅合了不同季节的韵律与高级珠宝工艺的雅致。

致敬探索蓝天的壮举



江诗丹顿 Métiers d’Art 艺术大师系列 Les Aérostiers 热气球腕表

江诗丹顿 Métiers d’Art 艺术大师系列 Les Aérostiers 热气球腕表

手工雕刻大师在表盘上凝聚心力：将精美的手工雕刻和微雕热气球悬浮于半透明的镂空珐琅背景之上，微缩工艺如实还原了 1783-1785 年之间在法国完成的五次热气球飞行壮举。每只热气球都需要至少三周的时间进行制作，以完整呈现原型热气球的装饰细节。这款独特的手动上链机芯采用了无指针时间显示方式。数字转盘透过表盘边缘镂空珐琅图案间的视窗展现时间，四个不同的数字盘分别清晰显示小时、分钟、星期和日期。该系列共计五款，以展现不同的飞行壮举，每款限量发行五枚。

捕捉时间之砂的流逝



卡地亚 Revelation 猎豹腕表

卡地亚 Revelation 猎豹腕表

卡地亚以沙漏为灵感创新演绎时间流逝的语言，经典标志的猎豹图案如同魔法一般，在眼前凝聚成形。轻轻转动手腕，表盘上的细小金珠便会沿着经过设计的轨道滚动，逐渐勾勒出精致的猎豹图案。这款时计作品宛如一幅转瞬即逝的画作，诠释不可重现的珍贵时光。这款腕表共有三个表款，分别为黑色、红色和绿色表盘，搭配玫瑰金表壳，表圈镶嵌钻石，表冠则分别镶嵌钻石、红宝石和祖母绿。

纤薄的极致演绎



伯爵 Altiplano Ultimate Concept腕表

伯爵一直都是超薄腕表的先行者，在不断突破自身的纤薄极限后，今年伯爵推出了一款几乎不可能实现的概念超薄腕表，厚度仅有2mm，几乎就是一元硬币的厚度。

伯爵 Altiplano Ultimate Concept腕表

这样的极致纤薄，意味着制表师需要对这款腕表的所有零件都重新设计，并且尽可能地减少每一个部件的厚度。比如，这款腕表放弃了传统机芯的表桥等固定结构，转而用表壳底部深挖而成的凹槽来固定机芯部件。此外全新设计的游丝结构、发条盒以及表冠等等都是促成最后2mm纤薄腕表的重要创新。

幻梦成“针”的时刻

雅典表Freak Vision奇想创见腕表

今年瑞士雅典表再一次突破界限、挑战传统，于SIHH上发布了全新的Freak Vision奇想创见腕表，以前所未有的崭新科技，展示时间的澎湃激荡。仿佛一艘遨游银河的宇宙飞船，这枚腕表充满未来主义的大胆设计令每一个观者眼前一亮。在铂金表壳与弧形圆顶水晶玻璃表镜笼罩的“船舱”内，一个巨大的梭形指针赫然醒目。

雅典表Freak Vision奇想创见腕表

腕表中的巨大指针内藏玄机，它的一端指示分钟，一小时旋转一圈；另一端则承载一枚以高科技材质全新演绎的“卡罗素”装置——通过不停歇的公转自转，“卡罗素”可以抵消地心引力对腕表走时的影响。另一个低调的指针位于表盘底层，只露出一个角指示小时的流逝。为了实现视觉上的创新，制表师需要完全改变机芯的运行机制，从“机芯驱动指针”的传统，到“机芯驱动自身旋转”的创新，其中的颠覆与勇气可想而知。