看完今年这10款腕表毒物 你不心动算我输

导语：刚刚结束的日内瓦表展上，各家品牌都暗自较劲PK了起来，你玩诗意浪漫？我玩时尚百搭！你玩超薄记录？我玩复古工艺！总之，没一家认输的，格调君评选出了TOP 10的新表毒物，我不信你会不心动。（来源：YOKA时尚网）

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表多圈

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表多圈，图片来源卡地亚。

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表一定不陌生，被马思纯完美演绎的猎豹腕表，在新的2018年继续绽放光芒。

与过去相比，新款双圈或三圈表链精致细腻：18K黄金、18K玫瑰金或18K白金链带缱绻环绕腕间。圆润利落、设计细腻的方形表壳，精彩诠释卡地亚的美学精髓。更有于表壳或表圈镶嵌钻石的18K玫瑰金或白金表款，根据个性来选择更适合自己的小猎豹。

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表多圈，图片来源卡地亚。

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表多圈，图片来源卡地亚。

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表多圈，图片来源卡地亚。

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表，图片来源梵克雅宝。

今年SIHH梵克雅宝再次艳惊四座：专为女性打造的Lady Arpels Planétarium腕表，将太阳与邻近行星，包括水星、金星、地球及其天然卫星月球栩栩如生地呈现于眼前。

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表，图片来源梵克雅宝。

精致柔美的设计搭载为世家独家研发的自动上链机械机芯，每颗星体均按照其在自然界中实际围绕太阳公转速度而运行。水星围绕表盘运行一周需88天，金星需224天，地球则需365天。月球环绕地球运转一周需时29.5天，星际芭蕾是否让你的心柔软了呢？

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表，图片来源梵克雅宝。

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表，图片来源梵克雅宝。

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium诗意复杂功能系列腕表，图片来源梵克雅宝。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

第一眼看到这个腕表系列，我就被吸引住了。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

首先是故事：记录了法国当年5个热气球飞行记录，所以有了今天的5个款式、即五种不同颜色。其次是复杂的制表工艺，其中，热气球是微微拱起、呈现浮雕效果，人手在表盘雕刻，制作出半透明的镂空珐琅工艺之天空每只热气球需要3周时间去完成哦~因为工艺不可逆转性。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

江诗丹顿Métiers d’Art艺术大师系列Les Aérostiers热气球腕表，图片来源江诗丹顿。

IWC万国表“ 致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版

IWC万国表“ 致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版怀表，图片来源IWC。

IWC万国表庆祝自己的150周年生日，在众多特别版腕表之外，这枚致敬波威柏（Pallweber）“150周年” 特别版怀表非常吸引人，限量50枚。

IWC万国表“ 致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版怀表，图片来源IWC。

波威柏，是IWC曾推出过的怀表。这个特别版本怀表以数字显示小时和分钟。手工玑镂饰纹的18K红金表壳、18K红金表链、白色漆面表盘、白色显示盘和蓝色小秒针——这枚怀表的手感非常细腻。

IWC万国表“ 致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版怀表，图片来源IWC。

游丝盖上的两个视窗可以显示小时和分钟，因此即便在前盖闭合时，仍能读时。值得说明，怀表后背也可以打开欣赏机芯：IWC万国表94200型自制机芯，60小时动力储备。

爱彼千禧系列女装腕表

爱彼千禧系列女装腕表，图片来源于爱彼。

尽管珍贵宝石在女性心中占有一席之地，她们对腕表的要求却远不止此。腕表必须反映佩戴者的个性风格，引人注目、触动人心。大脑、灵魂……以及悦动的内心都要兼顾。

爱彼千禧系列女装腕表，图片来源于爱彼。

今年爱彼带给女性的是三款全新千禧系列女装腕表，第一个亮点是白色蛋白石首次应用于千禧系列；其次是把去年用于皇家橡树上的霜金工艺用在了千禧女表上，打造流光溢彩的效果；第三个是波兰式金质编织表带，请注意，这是波兰式表带哦，跟原来米兰式编织表带不同噢。

爱彼千禧系列女装腕表，图片来源于爱彼。

米兰编织表带和波兰编织表带均采用形似弹簧的细长金线，通过链状结构编织而成，再由手工进行切割、焊接和组装。二者的区别在于金线的缠绕方式。米兰编织表带的金丝全部以同一方向缠绕，结构较为简单一致，而波兰编织表带的结构相对复杂，金线以两种方向交替缠绕，营造出更加紧致、光滑的表面。

伯爵Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P

伯爵Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P，图片来源伯爵。

伯爵制表领域最引以为豪的就是它的超薄了，今年也不例外，又在超薄上做了文章。

2017年，伯爵为庆祝Altiplano系列和超薄9P机芯面世60周年，推出了Altiplano Ultimate Automatic表款。新作腕表以仅4.30毫米的厚度打破了制表界纪录。

伯爵Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P，图片来源伯爵。

这么薄的厚度，戴在手上可以说是宛若无物了吧。

伯爵Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P，图片来源伯爵。

Jaeger-LeCoultre 积家北宸系列腕表

Jaeger-LeCoultre 积家北宸系列腕表，图片来源于积家。

如何在运动时吸引更多的目标？积家的全新北宸系列腕表，是今年SIHH的大热款型。与积家之前的经典款式不同的是，新品更融入了精妙的设计，更具活力。

Jaeger-LeCoultre 积家北宸系列腕表，图片来源于积家。

全新时计包括三针自动腕表、计时腕表、世界时计时腕表，以及散发强烈复古气息的积家北宸系列日历腕表和积家北宸系列响闹腕表。 表盘结构独树一帜，巧妙地在三个同心圆中融合了多种工艺。中央的太阳放射状饰纹源于Memovox极地响闹腕表，显示小时与分钟的外圈经过粒纹装饰，而旋转内表圈则采用乳白色装饰。表盘镶嵌积家标志、经典阿拉伯数字时标、当代风格的梯形时标。行动派的人生，当说走就走。

Jaeger-LeCoultre 积家北宸系列腕表，图片来源于积家。

万宝龙1858系列自动上链腕表

万宝龙1858系列自动上链腕表，图片来源于万宝龙。

上世纪二、三十年代传奇的美耐华专业军用及山峰探险腕表是万宝龙重要特色之一，全新的1858系列，妥妥圈粉无畏的探险者。

万宝龙1858系列自动上链腕表，图片来源于万宝龙。

万宝龙1858系列自动上链腕表是1858系列中最为纯粹的一款复古时计，具备所有该系列独特设计准则的同时，引入更小的表壳尺寸令该系列表款更为丰富。搭配直径40毫米的缎纹磨砂精钢表壳与纤薄弧形表耳，青铜材质表圈与凹槽表冠打造出独特复古外观。此款时计表背镌刻有勃朗峰山脉图案、一个罗盘和两把冰镐，以及标志性勃朗峰。防水深度达100米，通过“万宝龙实验室500小时质量测试”。复古表大热的今年，万宝龙的品质保证具有更高的精准度和易读性。

万宝龙1858系列自动上链腕表，图片来源于万宝龙。

沛纳海LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC腕表38毫米

沛纳海LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC腕表38毫米，图片来源于沛纳海。

高级运动腕表，许多人都是从沛纳海的Luminor Due系列开始的。作为最纤薄、可塑性最高的系列，今年除表径42毫米款式外，更首度引入38毫米的新设计，纤细手腕终于也可以戴上Luminor Due了！

沛纳海LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC腕表38毫米，图片来源于沛纳海。

多款全新 Luminor Due 3 Days Automatic 腕表搭载OP XXXIV沛纳海自动上链机芯，配备沛纳海机芯标准的三日动力储存。所有腕表均在表身设有护桥杠杆装置，保护表冠免受意外撞击。表盘和表带均换上崭新色调，配合各种尺寸和特色，和谐搭配各种风格和场合。

沛纳海LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC腕表38毫米，图片来源于沛纳海。

爱马仕Carré H腕表

今年是爱马仕的SIHH首秀，果然是令人惊喜的。

爱马仕Carré H腕表，图片来源于爱马仕。

爱马仕自2010年开始推出，一款由Marc Berthier设计的方形腕表，其极具现代感的风格，经过精心设计以达到一眼即可清晰读时的特性。

爱马仕Carré H腕表，图片来源于爱马仕。

如今，该表款以崭新的面貌再现：设计师Marc Berthier 将方形表壳增大数毫米，并善用巧妙的光线效果，在精钢表壳上施以抛光及微粒喷砂处理，玑镂表盘采用直角 排列饰纹，更配备拥有细致刻面的指针及阿拉伯数字时标。各位数字前加上0，是不是更为妙趣横生呢？

爱马仕Carré H腕表，图片来源于爱马仕。

以上十款高级腕表，你种草了哪一枚呢？