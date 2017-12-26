导语：冬天从被窝里挣扎起床上班，总要为在裤子里加秋裤而作斗争。好不容易将秋裤塞进裤子里，照镜子一看，腿看起来粗了一圈！而且那些其丑无比的褶皱是什么鬼？看了看窗外在狂风中肆意摇摆的树木，再瞧了瞧自己臃肿的双腿，这么冷的天气不穿秋裤怎么行！（转自：ELLE）

宽松庞大的阔腿裤作为这几年时尚界的宠儿，在街头随处可见，但你请不要忘记，直筒裤也是“藏裤遮肉”的利器哦！今天要告诉你的是，直筒裤+短靴组成CP，不仅能让你显高显瘦，即使再多藏条秋裤也看不出！

劝你还是穿直筒裤+短靴 再多藏条秋裤也看不出

水洗牛仔直筒裤通常给人休闲与舒适，建议挑选裤子脚边刚好到靴口处的长度，留出纤细性感的“脚踝间隙”，搭配一双短靴，气场与高度信手拈来。

劝你还是穿直筒裤+短靴 再多藏条秋裤也看不出

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博主Gitta Banko身穿天蓝色雕花镂空大衣外套，内搭天蓝色衬衫，下穿彩色侧条纹宽松九分直筒裤，脚穿裸色Fendi杏色袜子靴，顺色装扮简约时髦。

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凡妮莎-哈金斯身穿米色毛绒外套，下身穿直筒牛仔裤，脚踩棕色粗跟踝靴，手拿Gucci老花刺绣手提包，休闲随意又充满了温度。

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街头潮人身披奶茶色外套，内搭五角星印花红色衬衫，下穿水洗牛仔直筒裤，脚踩皮质小短靴，肩背链条包。保暖与时尚兼得，十分值得借鉴。

再来看西装材质的直筒裤与小短靴之间，又有怎样的搭配效果？

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直筒裤的裤型笔直流畅，利落的剪裁加上西装面料，呼之欲出的干练与性感气息，使得其成为都市职场女性的通勤穿搭。而且直筒裤特有的“空气感”，很好地修饰了腿部形状，即便你在里面穿了多少条秋裤，它都能帮你遮掩。

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明星示范：

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戚薇身穿暗红色西装，内搭白色印花黑色T恤，下穿单排扣黑色开衩直筒裤，脚踩黑色高跟短靴，手提酒红色包袋。戚哥在时尚穿搭上，就从未让人失望过。

格纹一直是最受欢迎的元素，复古优雅的格子图案，让人不禁想起英国维多利亚时期的英伦风味，塑造简约优雅，干练潇洒的形象。

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同样的格子花纹也会因其格子大小与颜色产生不同的效果。

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直筒裤有了竖条纹元素的加入，无论是上衣还是裤子，流水般垂直的线条，在视觉上得到了延伸，看起来会更加显高显瘦。

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倘若在笔直的竖条纹基础上将其线条加宽弯曲，营造波浪般交错的效果，会给人增添几分趣味性。

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值得注意的是：倘若你个子不够高，那么就最好选择裤脚卷边或者九分裤，长过鞋面的裤子，会让你看起来更加矮，而且不够精神。

直筒裤+短靴，除了裤子的搭配，还有鞋子的选择也同样重要。

1 平跟短靴

NO.1：马丁靴 绝对是走帅气路线的女生在这个季节的必备。

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NO.2：切尔西靴 硬气可能不如马丁靴，但是打造率性风格也少不了它的存在。

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艾里珊·钟身穿藏蓝色连帽呢大衣，内搭白色条纹针织衫，肩背Miu Miu金属色链条包，下穿米色铅笔裤，脚踩黑色方跟切尔西靴，从街头帅到街尾。

2 袜子靴

袜子靴是去年就火起来的一种靴子。它的特点是看起来像袜子一样紧紧包裹住你的脚踝，满足了温度的条件下，又流露出温柔优雅的小女人韵味。

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3 粗跟短靴

粗跟短靴经典耐看，穿起来很舒服不会特别累脚，走起路也基本没什么负担，普及度比较高，“百搭之王”非它莫属！

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直筒裤作为时尚界的“老人”，经典的宽松直筒裤型一直流传至今，搭配一双小短靴，演绎出个性十足的风采！