港媒：中国人重振澳大利亚奢侈品零售业 承包当地近八成销售

导语：参考消息网1月11日报道 港媒称，在澳大利亚，一个沉睡多时的奢侈品零售行业被来自中国的游客、学生和大城市居民所注入的资金唤醒。

澳大利亚品牌Dion Lee新品发布会（新浪配图）

香港《南华早报》网站1月10日报道称，据来自美国市场调研机构宜必思世界公司的数据，自2013年以来，主要集中在悉尼和墨尔本两个城市数个零售商业区的澳大利亚奢侈品零售行业年均增长速度达到了10.2%。

报道称，与许多亚洲城市的奢侈品市场已经饱和的情况形成对比的是，澳大利亚奢侈品零售市场在很大程度上一直处于服务不足状态，在这一增长背景下，全球奢侈品大牌，尤其是路易威登集团和开云集团旗下的品牌纷纷在澳洲开设新店或是重装店铺。

过去3年中，路易威登（占澳大利亚市场份额的15.4%）、蒂芙尼（占市场份额的13.2%）和普拉达（4.8%）等主要品牌都扩大了规模，重装了店铺，而巴黎世家、梵克雅宝、卡地亚和圣罗兰等新品牌则新建了零售店铺。

商业地产咨询服务公司世邦魏理仕的澳大利亚零售团队负责人蒂姆·斯塔林说：“在过去的12-18个月中，我们看到澳大利亚出现了这种趋势，这在很大程度上是由于路易威登、香奈儿和普拉达这些长期在澳大利亚的品牌所获得的成功推动的。”

据全球管理咨询公司贝恩公司的数据，中国消费者支出占全球奢侈品零售额的32%。而在澳大利亚市场，据业内人士估计，中国消费者支出至少占到了零售额的三分之二。

斯塔林说：“这些品牌获得成功的原因是，澳大利亚约60%至80%的消费来自中国人，不仅是中国游客，还有居住在澳大利亚和在澳大利亚出生的中国人。”

他说：“我认为这些品牌，尤其是路易威登集团，很快就利用了这一点，并推出了赛琳和纪梵希两个品牌。现在所有这些品牌都运作良好。”

报道称，澳大利亚奢侈品市场中的“中国”消费者是一个复杂和迅速演变的消费者群体，其中不仅包括中国游客（据澳大利亚统计局的数据，2016年中国游客的数量占澳大利亚总入境游客数的12%），还包括17万多名在澳大利亚高校学习的留学生，以及在中国出生的澳大利亚居民，他们中有一些人主要居住在澳大利亚，另一些人则在澳大利亚和中国之间往返。

总部位于悉尼的数字营销机构“准备好去中国”公司的珍妮弗·斯巴克表示：“我认为这个行业非常依赖中国买家，他们都希望有更多的中国买家。他们都希望与中国买家做更多的生意。”

斯巴克回忆说，在梵克雅宝最近在悉尼主办的一个VIP之夜上，据她估计有多达95%的客人都是中国人，他们都是有中国背景和澳大利亚住址的高净值人士。

据斯巴克说，澳大利亚的奢侈品牌不是利用传统的广告渠道接触这些购物者，而是通过在社区内“借助”中国人的微观影响力，继而影响这些人的朋友的购物行为。

斯巴克说：“（在悉尼）有一位女士非常有号召力。她是超级品牌的购物女王，她曾与爱马仕和其他一些品牌合作，并与她的女友们一起为爱马仕组织过多次活动。她没有得到过报酬，她不需要钱，但他们与品牌一起做工作，是一些微观影响人士。”（编译/林朝晖）