周冬雨的“粉笑颜”果然有毒 没有笑看着却像笑了一样温柔可人

导读：粉嫩嫩的小仙女是什么样子？答：就是周冬雨笑起来的样子呀！粉嫩嫩的脸颊搭配一双笑意盈盈的眼睛，远远看上去活泼俏皮鬼灵劲儿十足！你也想要？（来源：时尚芭莎）

周冬雨是出了名的小眼睛美女，一双笑眼让人过目不忘，肌肤也是粉白粉白的晶莹透亮！

仔细观察她的五官，总是笑意盈盈亲和力十足。粉嫩嫩的脸颊、带着笑意的眼眸，怎么看怎么觉得这小女子仙气十足！

那么到底何为“粉笑颜”呢？就是软萌可爱的粉嫩脸，意在靠妆容和平日的护肤打造出“我没有笑看着也如笑了”一般的温柔效果。

Point1：肌肤白嫩散发珍珠光

想要妆出粉嫩干净的效果，白是第一要求。偏黄或者是小麦色都不能展现出软萌可爱的最佳效果。

教你怎么妆：美白！美白！美白！除了日常的美白精华不能省之外，防晒也是必不可少的步骤。另外你也可以选择一款含水量高的底妆，第一它比较保湿，第二其中含有的水分能在你的脸上展现出光泽感。你也可以选择一款带有珠光感的妆前乳，加涂在苹果肌的位置，瞬间提亮肤色，令肌肤白亮有加呢！

Point2：“微笑”眼线化上眼

想要打造出“笑眼”的妆效，眼线是绝对不能少的元素之一。眼线既不能太长也不能过于宽，恰到好处的增加眼睛的深邃度，并且勾勒出“月牙”的眼型即可。

教你怎么妆：眼尾部分第一不要向后拉地过长，第二要稍微上翘一点，形成一个弧度。最好选择黑色的眼线笔，相对于棕色眼线笔来说，黑色的更加富有阴影感，在眼型的衬托上更能出效果。

Point3：微宽的绒绒眉

年轻的女孩们毛发都是比较旺盛的，她们不仅头发生长得旺盛，眉毛也是绒绒的质地。随着年龄的增长，人的眉毛就会开始脱落逐渐变得稀疏，所以我们在化的时候，不仅要勾勒出形状，更要依靠眉刷来打造出绒绒的质感。

教你怎么妆：先用眉笔勾勒出形状，之后用眉刷从前到后把眉毛刷顺，再用染眉膏将眉毛染色，最后再用眉刷，小面积沿着“Z”字型，横向刷一遍。

Point4：粉色腮红打圈化

既然我们追求的是粉嫩的效果，那么粉色的腮红一定是必不可少的步骤之一。另外你选择的颜色，也要选偏冷色调一点的粉色。冷色调的粉色更加适合白皙的肌肤。

教你怎么妆：选择一把大刷子，采用打圈的方式，从苹果肌的两侧一直到耳垂位置，化出腮红。注意在颜色方面，要画出渐变的效果，不要一水儿下来颜色都很深。

Point5：晶莹玫瑰色口红是首选

想要画出颇具质感的“粉笑颜”，晶莹玫瑰色的唇妆是你不容错过的款。相对于正粉色来说，它更具一些“重量感”，偏轻熟女一点。

教你怎么妆：想要打造出晶莹感的唇妆，你可以直接选择唇蜜或者是唇露，如果是选择了亚光的唇部产品，那么你在化好唇妆之后，可以在外侧叠加一层透明色的唇蜜，增加唇部的晶莹度。

蕴含充沛水分的water base剂型，为肌肤带去丰盈的水分。轻轻地拍打至脸颊上，瞬间散发出自然的光泽感。而且还能有效提亮肤色，令脸部白皙光滑。

立体三角式笔头有效地勾画线条，使整个眉形自然流畅。尾端搭配螺旋眉扫设计有效梳理眉形，起到固定眉形和过渡颜色的绝佳效果。

一套中包含了魔术底妆刷、轻柔蜜粉刷、专业眼勾勒刷、专业精细眼线刷、专业眼影刷，可谓是超大容量。而且刷毛的质感很软，轻扫脸颊的时候犹如爱人的轻抚，温柔感十足。

渐变的颜色，让它能轻松在脸颊上呈现出自然的颜色，轻扫双颊，突显面部的轮廓感。

芭莎商城新上架的Dear Dahlia，大理石的包装非常高级，拿在手里超有质感。而且我们卖的这款是防晒气垫，没有色号的限制，类似于素颜霜。可以填补毛孔、提亮肤色，给你的肌肤带来自然的光泽感，还有防晒的功效！

另外还有全色系的口红，它们家口红的颜色很妙，看实物觉得很深，但是涂在嘴上就刚刚好，每一款都能提亮肤色。

小仙女们别等着啦，快把亲和力十足的“粉笑颜”化上脸吧！