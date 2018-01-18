一样的短刘海 艾玛-罗伯茨竟比艾玛-沃特森美那么多

导读：俗话说，刘海是女孩第二张脸，有了刘海，总多了一份安全感，就像脸上多了一层防护罩一样，造型也多了更多变化的可能性。除了传统齐刘海、火了一阵子的空气刘海，近几年开始越来越多女孩尝试眉上短刘海，以前总会担心这么短的刘海岂不是把整张脸都露出来了？不过看看明星们的示范，你会渐渐发现原来这种短刘海竟意外的让五官看起来更清楚、视觉效果也更加显眼呢。（来源：YOKA时尚网）

近年来都留着中长发配长刘海，但近日她出席BAFTA的茶会时，刘海剪成超短，让她的五官更为突出。有人认为新Look超有新鲜感、眼前一亮，但又有不少粉丝认为跟她不太相称，大家认为呢？

Emma Watson剪了眉上刘海后，另一位Emma也换上了同款短刘海，Emma Roberts刚刚跟男友Evan Peters一同出席 Critics’ Choice Awards时，就展示了自己全新的发型-一头金色的Bob Hair配上眉上的短刘海，很有个性。

国内明星方面，郭采洁应该算是短刘海的鼻祖了，有萌也有“蠢”，怎么看怎么讨人喜欢！

剪了“狗啃刘海”的诗诗，瞬间从甜美小女人变身帅气“小男生”，俏皮灵动，元气满满，

舒淇的短刘海没有呆萌，也没有可爱，配上烟熏妆，出乎意料地变得帅气叛逆，个性十足。

吴昕也是在剪了“狗啃”刘海后，辨识度瞬间大增，估计现在都没几个人记得她以前的样子了吧？

许玮甯

吴越

不过，眉上短刘海也没有想象中的那么不挑人，也绝对不能算是谁剪谁好看系列的，比如又仙又美的的许玮甯、古典气质的吴越，碰到短刘海，就有点微妙了，有点硬着头皮扮少女的feel。

这一刀剪下去不知道是好看还是不好看，可能确认的是，要花好久的时间才留的回来。

短刘海代表着脸上所有细节将会被放大呈现，任何小瑕疵都不能放过！我到底适合不适合呢？

今天我们为你整理了三大Tips，只要遵守这些原则，就能轻松驾驭眉上短刘海。

一定要画眼妆

将整张脸毫无保留的给全世界，对于平常习惯用浏海遮掩的女孩可说是完全无用，因此，一定要画上眼妆，尤其是亚洲女孩，才能显得更有精神。

依照脸型选择刘海长度

如果是脸型比较圆润的女孩，建议先从bob头短刘海入门，脸型较尖的女孩，可试着挑战高层次的利落短刘海，增添帅气。

刘海两侧预留长度

建议不要剪的太宽，脸蛋才不会看起来过大，当然，如果天生瓜子脸，这一点就可以略过了。