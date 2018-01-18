导语：相比起多元化图案设计的各式衬衫，几乎每个人的衣橱里都有一件的白衬衫，严谨无趣的第一印象却让它很难被贴上时尚的标签，2018年白衬衫的新穿法帮你对它彻底改观！

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

张俪

白衬衫≠正装内搭

谁说白衬衫就要和西装、套装、挺立的剪裁捆绑在一起？抛开这样的传统观念，白衬衫可以变换多重身份！

白衬衫：外套

张俪

选择一件紧身或者修身的纯色作为打底，再穿上一件略微宽松的白衬衫作为外套，潇洒简约，再搭配西装裤和小皮鞋就不会显得无趣了。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Bella Hadid

Bella Hadid 身穿白色衬衫，内搭白色运动Bra，下穿深蓝色破洞直筒牛仔裤，脚踩Converse白色帆布鞋。内短外长的穿法可以拉长腿部比例也不会显得不修边幅。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen

如果街头随性不是你的风格，那在阳光灿烂的天气里选择一件柔软材质的白衬衫内搭花朵印花连身裙也是极好的。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Candice Swanepoel

白衬衫：连衣裙

Candice Swanepoel

Oversize的衬衫是现在最为流行的单品之一，但是Oversize的白衬衫很难像条纹衬衫、印花衬衫一样穿出时髦感。反之，一件收腰设计的长款白衬衫则能烘托出其他所不具备的女性气质。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

金慧仁

金慧仁身穿荷叶袖白衬衫，下穿白色高腰短裙，脚踩裸色漆皮尖头高跟鞋。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

bra top

搭配多元素的单品如bra top、腰带和白色衬衫裙叠穿，也能打造出属于自己不一样的感觉。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni身穿白色纽扣衬衫裙搭配西装外套、红色过膝靴。把西装裤换成过膝靴，就能立刻气场全开！

白衬衫：打底

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Nadia Ali

Nadia Ali戴黑色Celine太阳镜遮面，身穿黑色毛呢大衣，内搭Drykorn红毛衣叠穿Van Laack白色长袖衬衫裙，手拎红色MCM包袋，下穿黑色打底连裤丝袜，脚穿Mint & Berry黑色麂皮粗跟堆堆靴。当白衬衫由主转为辅，露出衬衫边和袖子，让造型的视觉感更富有层次。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Leslie Sun

Leslie Sun她戴金丝边眼镜，身穿拼色毛衣，内搭白色衬衫，肩背Prada针织手袋，下穿粉色灯芯绒休闲裤，脚踩驼色圆头鞋。白色的简单和可塑造性性使得它和任何颜色都可以完美融合。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Irine Kim

Irine Kim

除了毛衣，随意外搭一件自己喜欢的T恤，是潮人的不二选择~

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

搭配?条连?裙

甚至可以搭配一条连衣裙，不论是性感的小黑裙或是温柔的大长裙，新买的或是已经穿腻了的，都可以让造型变得焕然一新。

白衬衫特有的细节变化

如果说白衬衫的缺点是简单、无味，那这恰好也正是它的优点。无限的可能性让它不仅百搭还充满着惊喜，让每个人都可以自己创造时髦。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

?V领

大V领

想要轻松改变造型，不妨多解开几粒扣子打造出大V领的效果，不仅可以修饰脖子线条、显脸小显瘦，还可以柔化剪裁的僵硬，增添女性魅力。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

郑秀晶

郑秀晶身穿Chanel黑色亮片半袖针织裙，内搭Chanel白色缎面翻领衬衫，脚踩Roger Vivier黑色缎面亮钻方扣尖头高跟穆勒鞋。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez身穿Canada Goose黑色毛领羽绒服，内搭白色深V系扣衬衫，下穿灰色格纹高腰半身裙，脚踩Ugg黑色麂皮雪地靴。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

李钟硕

特别设计

李钟硕。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Yoyo Cao

Yoyo Cao。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

Olivia Palermo

Olivia Palermo。

2018年百变造型风向标：白衬衫的穿搭魔法

?衬衫

寻找一件心水的白衬衫时，不妨注重领口、袖口、衬衣边这三个部分，然后为穿搭展开想象吧！