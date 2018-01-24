老戏骨撑场巴黎高定时装周 最抢镜的却是他

导语：巴黎时间1月24日，2018春夏高级定制时装周已经进入了尾声。本季的巴黎高级定制时装周上几乎是老戏骨们的天下，现身Chanel大秀的佩姨，气场十足。几位小花旦宋慧乔、王丽坤也有不俗表现。不过虽说女神们造型全都堪称经典，却纷纷被Chanel秀场的这个十岁小男孩抢走了不少风头。

伊丽莎白-于佩尔

作为威尼斯、戛纳电影节的双料影后，并获得奥斯卡影后提名的伊丽莎白-于佩尔，是Chanel 2018春夏高级定制大秀上当之无愧的最美“老戏骨”。佩姨当天选择了皮衣搭配薄纱长裙的造型，简单的配色加上简约搭配，却穿出了不一般的时髦气场。

宋慧乔助阵Dior2018春夏高订

宋慧乔造型解析

助阵Dior 2018春夏高级订制大秀的韩国女星宋慧乔，1996年通过模特大赛出道，到今年也是出道二十多年了。不过厉害的是宋慧乔可是拥有逆龄颜值的完美女神。这次现身巴黎高级定制时装周，状态也是好到爆表。

王丽坤助阵Dior 2018春夏高订大秀

王丽坤秀场造型解析

女神王丽坤也现身Dior 2018春夏高订时装周，虽说当天她的造型打出的是“安全牌”，整身搭配都挑选的是极百搭实穿的单品，但俏皮的恰到好处，少女感满溢。

玛丽昂-歌迪亚助阵Chanel高定大秀

另一位时尚圈的顶尖女神玛丽昂-歌迪亚也助阵了Chanel 2018春夏高级定制大秀。可能是因为有颜任性，玛丽昂-歌迪亚当天就选了一款毛衣裙的造型现身，这身搭配随意到很像是在家休息顺便出门看场秀。

瑞塔-奥拉助阵Chanel2018春夏高级定制系列大秀

瑞塔造型解析

相比于老戏骨佩姨和女神玛丽昂-歌迪亚休闲随意的造型，歌手瑞塔-奥拉在本次高级定制时装周上的造型就“用心”了很多。又是腰包又是夸张的配饰，瑞塔就是要把Chanel穿出自己的专属style。

冈本多绪助阵Chanel2018春夏高级定制系列大秀

冈本多绪造型解析

电影《金刚狼2》的主演冈本多绪也助阵了Chanel 2018春夏高级定制大秀，短裙搭配过膝靴的造型让她大秀长腿纤腰的好身材。简约的黑色衬衫略带“性冷淡”的气场，让冈本多绪率性十足。

长腿小花童Hudson Kroenig

不过说句实话，在高级定制时装周上，明星从来都不是重头戏。更何况今年在Chanel的秀场上这位刚满十岁的小男模又再度发力，不仅压轴出场变身小花童，还已经初步有了长腿模样，看来赶超超模老爸是指日可待。

老佛爷的宠儿

这个压轴出场的长腿小花童名叫Hudson Kroenig，是世界顶级男模Brad Kroenig的儿子。从2岁起就开始为Chanel走秀，转眼间已经为品牌走了八年秀，是当之无愧的Chanel Boy，也是老佛爷的超级宠儿。

Hudson Kroenig和老爸

私底下是个呆萌小型男

Hudson Kroenig可说是史上年纪最小的超模，出生于2008年，是老佛爷KarlLagerfeld的的教子。其中他老爸Brad Kroenig曾是Karl最为喜欢的模特，更具体点的说，是老佛爷的专属模特，还替他开过个人照片展《One Man Shown》，在老佛爷操刀的时装秀上都有他的身影，得力于老佛爷的支持，Brad Kroenig在models.com的排名曾经很长时间占据第一的位置。

Chanel 2011春夏系列

看看这牵手的细节，有木有萌翻？

最萌男模

Chanel 2011春夏系列大秀是Hudson Kroenig的T台首秀，当时Hudson Kroenig跟老爸Brad Kroenig一起出场，是当场大秀上唯一的小男模。当时Hudson Kroenig刚刚2岁，牵着老爸一根手指的动作萌翻全场。

Chanel 2013早秋系列

Chanel 2014早秋系列

Chanel 2014早秋系列第二个look

Chanel 2015早秋

随后Hudson Kroenig还跟老爸一起为Chanel走过多次大秀，全部都是Chanel的早秋系列。不管是贵族气场的小王子，还是度假感十足的小骑士造型，Hudson Kroenig都能完美演绎，难怪老佛爷会这么宠他。

Heidi Mount (IMG) and Hudson Kroenig Chanel 2012秋冬系列

Chanel 2015早秋第二个look

Chanel 2013春夏高定大秀压轴出场

Chanel 2014春夏高级定制系列为Cara拖着裙摆

除了跟老爸携手走秀之外，Hudson Kroenig还是女模特们抢镜的神助攻。从2013春夏高级定制系列起，Hudson Kroenig多次跟身穿压轴婚纱的模特一共出场，还曾帮老佛爷的女版缪斯超模卡拉-迪瓦伊提过裙摆。

Chanel 2015早春闭秀出场

而Chanel 2015早春系列大秀上，Hudson Kroenig可是压轴出场的“闭秀模特”。一身白衬衫的造型出场，干净又帅气，瞬间成为全场焦点。

Chanel 2016早春系列牵着老佛爷出场

Chanel 2016春夏系列再次跟老佛爷一起出场

Chanel 2016秋冬系列

Chanel 2016早秋系列

Chanel 2017秋冬系列

Chanel 2017早秋系列

从Chanel 2016早春系列大秀开始，老佛爷频频携手Hudson Kroenig压轴出场，可见老佛爷对Hudson Kroenig真心是宠爱有佳。多少顶级超模都要嫉妒这个年仅十岁的小男孩。