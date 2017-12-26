冬季蜜月 就要去能滑雪的冰雪王国

导语：对于身处南方的人们来说，皑皑大雪就如同童话故事里的场景，银装素裹和好玩刺激的雪上运动只有到遥远的北方才可以体会。因此如果你选择在冬季度蜜月的话，不妨选择以下十个著名的冰雪之地，和心爱的TA一起在这个银色世界尽情嬉戏！（转载自ELLE中文网）

奥地利蒂罗尔之风

奥地利蒂罗尔之风

提到去奥地利滑雪，脑子里立刻出现一幅欢乐的画面——穿着皮短裤乘着雪橇的阿尔卑斯山居民、呜呜啦啦的乐队、圆顶的教堂，还有传统的雪道。其中的佼佼者当属圣安东（St。 Anton）。虽然它也有圆顶的教堂和琳琅满目的街道，但也有水准极高的缆车网路以及引人瞩目的现代阿尔卑斯建筑。大型的滑雪场除了有适合初学者的雪道之外，也不乏高手挑战自我的舞台——粉雪爱好者可以享受冲刺到附近村子里去的快感。 ??

其他值得推荐的度假村还有伊施格尔（Ischgl），以宽阔的雪道和超现代的缆车闻名；上谷尔格及高谷尔格（Obergurgl-Hochgurgl）则是阿尔卑斯山地区雪量丰富、雪质最好的滑雪场之一；还有祖尔斯（Zürs），一个奢华到极致的世外桃源。

瑞士白色童话

瑞士白色童话

在童话王国瑞士的冬天，大雪让这里变得更加富有魔力。坐着火车前往滑雪场的路上，是白雪覆盖的木屋构成的糖果盒般可爱的小镇。如果想要远离瑞士上流社会闹哄哄的游乐场，找一片清静的滑雪场，不妨前往Zinal和Grimentz，这两个小山村藏身在一片白雪皑皑的村子里，那些松木盖成的小房子有的可以追溯到12世纪。 ??

圣莫里茨的山谷海拔1，800米，降雪量奇大，雪质干粉。如果你是乘坐火车进入这座小城，会完全被白色的世界所迷住。对于专业的滑雪者，可以前往Lagalp这块不大的滑雪区，这里有很多陡峭的山坡和漂亮的粉雪。水平中级的滑雪者，Corviglia area是个不错的选择。许多热衷于越野滑雪的爱好者也会专程来此。

美国后山滑雪之乐

美国后山滑雪之乐

与欧洲雪场有很大的不同，上海婚庆主持人发现美国雪场的“管理性”更强。界限和雪道的标识更明显，有时候会拉根绳来区别野雪道和雪道。不是所有“后山”区域都允许滑雪者进入。但只要你在界限内，则无需付费雇佣向导，便可以自由安全地在粉雪上驰骋，完全不用担心雪崩的危险。 ??

科罗拉多州的范尔雪场是美国最大的雪场之一，雪道长，且拥有许多林间雪道。范尔雪场的前山（你面对的山峰）有几条双黑钻道：Blue Ox、Highline和Rogers Run，属于相对有挑战性的雪道，但是它们的危险系数并不高。最能勾起滑雪者挑战兴趣的，莫过于范尔有名的“后山碗”，其中包括“日落碗”、“日出碗”、“中国碗”、“西伯利亚碗”、“内蒙碗”和“外蒙碗”。每年有许多高手都是为此而来。

意大利全家出动

意大利全家出动

意大利的滑雪场主要分布在阿尔卑斯山和多乐美地两个区域。与法国、瑞士和奥地利相比，意大利雪场的趣味性和休闲性更强，带小孩子的家庭游尤为受到欢迎，同时价格也更为便宜。 ??

得天独厚的意大利拥有数量众多且庞大的滑雪区，这里不仅风景优美且地形多变。其中的佼佼者是位于中心地带的多乐美地。多乐美地的“Superski”缆车票覆盖12个滑雪区域，450架缆车相连的是1，220公里长的滑雪道。持有这张滑雪票，你可以搭乘有名的环形缆车Sella Ronda沿着Gruppo del Sella区域的雪道开始滑行。

法国雪场有美味

法国雪场有美味

这个国家有着世界上最大的相连雪场——三峡谷（Les Trois Vallées），贯穿四个独立的山谷，3，400米高的雪道也足以令人目眩。其间坐落着八个度假村（以及十几个小村落），总计169个缆车，是美国最大滑雪场范尔（Vail）的五倍。由于大部分地势都海拔较高，使得这里成为比欧洲其他度假村更佳的滑雪圣地。 ??

就算是体能超好的滑雪爱好者，要往返玩遍整个雪场也至少需要一整天时间，不过沿途的吃饭根本不是问题，从米其林二星的La Bouitte，到坐在餐桌旁能眺望牛圈羊圈的Ferme de la Choumette，都是不错的选择。

日本冰与火

日本冰与火

日本作为世界一流的滑雪目的地，除了丰富的降雪、优美的风景外，与众不同的是这里有众多能令你充分放松的温泉。其中北海道的二世谷，因拥有被无数人和媒体誉为“世界上最轻最深”的粉雪而跃居首位。最明显的证明就是公路两边雪墙高可达三米。 ??

排在前两位的还有长野县的志贺高原（Shiga Kogen Ski Resort），这是日本最大的滑雪区，由21个滑雪场组成。海拔2，305 米的横手山是志贺高原的最高峰，山顶建有瞭望台，从那里不仅可以看到志贺高原和草津温泉，还可以远眺北阿尔卑斯群山和富士山。

韩国感受冬奥会氛围

韩国感受冬奥会氛围

韩国的滑雪场大多集中在冬季降雪量丰富的江原道地区和交通便利的的首尔近郊。江原道作为韩国最先降雪的地区，高山众多，是滑雪和单板滑雪的最佳去处。 ??

位于江原道平昌郡的Alpensia度假村滑雪场有亚洲阿尔卑斯之称，在即将到来的2018 年平昌冬奥会中将举办越野滑雪和跳台滑雪比赛。 ??

而2018年冬奥会的高山滑雪比赛则在龙平滑雪场举办，这里素有“韩国屋脊”之称，是韩剧《冬日恋歌》的主要取景地，是获得国际滑雪联盟认可的亚洲第二个世界级滑雪场，从11月到次年4月初均适宜滑雪。

加拿大以粉雪闻名

加拿大以粉雪闻名

加拿大和美国的情况颇为相似，雪场有巡逻队员检测雪崩，所以，如果想在这里滑野雪的话，也无需雇佣向导。BC省的Revelstoke雪场，粉雪无处不在，平均每年降雪量达12米，有许多林地滑雪区和一个大碗。为了让滑雪者了解如何进入，滑雪学校会提供半日和全天的雪上巡逻，这样你能更好地了解地形。 ??

同样以粉雪闻名的惠斯勒在中国雪友圈中可谓是人人皆知。另外一个可以滑野雪的雪场是大白（Big White），它同样适合中级水平的滑雪者。

新西兰南阿尔卑斯山风光

新西兰南阿尔卑斯山风光

作为反季节滑雪旅行的目的地，新西兰吸引了来自欧美及日本、韩国和中国的众多滑雪者。 ??

以风景优美而闻名的皇后镇和瓦纳卡是滑雪胜地中比较有名的两个小镇，两者相距不远。对于水平比较普通的滑雪者来说，其中Coronet Peak、Cardrona Alpine Resort、The Remarkables和Treble Cone四个滑雪区域可供他们选择。而对于专业级的滑雪者来说，Snow Farm拥有许多野雪雪道，且本地娱乐生活非常丰富。 ??

另外一个是距离基督城一小时车程，位于梅斯文（Methven）的胡特山滑雪区（Mt Hutt）。这个区域非常适合家庭度假，十岁以下的孩子免费（由付费的大人陪同）。由于方向朝南，来自南极的潮湿冷空气经常光顾，使得其成为南岛所有滑雪度假村中雪质最好的度假村。

中国训练集中营

中国训练集中营

中国比较好的雪场资源主要集中在东北和华北一带。东北雪场地形最丰富、雪质最好的当推北大壶，由于三面环山，风相对较小，保证了雪道不易结冰。中高级雪道比较长，尤其适合那些对粉雪着迷的滑雪者。长白山的万达度假区则更适合对滑雪运动本身不那么执着，但对雪有向往的客人。 ??

万龙滑雪场无疑是华北地区最大最好的滑雪场。张家口气温比较低，它的雪质偏硬，但在二三月份则有粉雪。雪季初期人工造雪能达到90%左右，后期自然雪比较多。万龙是亚洲雪季最长的，从十一月初到来年的清明节假期，每年日本队、韩国队、蒙古队都在万龙滑雪场训练。