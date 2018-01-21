看完了Dior的男装秀 就知道为什么宋仲基选它做婚服

导语：巴黎时间一月二十日下午三时，Dior Homme艺术总监Kris Van Assche于巴黎大皇宫呈献2018冬季系列发布秀，宋仲基、陈飞宇和冯德伦助阵大秀。

邀请函

看完Dior男装秀 就知道为什么宋仲基选它做婚服

宋仲基

宋仲基

当天，宋仲基选择了灰色大衣亮相，与秀场造型的潮男相比，宋仲基通过严谨的着装散发了绅士魅力，要知道在去年大婚时，宋仲基就是选择了Dior Homme西装亮相，看来他对该品牌也是真爱了。

宋仲基

宋仲基

冯德伦

冯德伦

虽然留起了胡子，不过冯德伦依旧帅气，微微张开的衬衫领口潇洒不羁，没有太多束缚，让优雅尽显。

冯德伦

冯德伦

陈飞宇

陈飞宇

陈飞宇的造型叛逆活泼，朋克的发型预示了青春期的个性，西装上身的效果，传递了少年初长成的兴奋。

说完了明星我们看看本季的秀场

说完了明星我们看看本季的秀场

说完了明星我们看看本季的秀场

说完了明星我们看看本季的秀场

本季秀场被布置成简约的颜色，彩灯的闪烁让人想到了奔放的街头，而本季的设计也延续了简约的主题，艺术总监Kris Van Assche将经典时装杰作结合街头化潮流的双重可能， 在解构Dior经典西装之时，融汇了剪裁技艺与摩登怀旧的潮流。

秀场解析

修身剪裁

精致的剪裁

图腾

开场黑色西装采用了顺排扣的款式

黑色西装

黑色西装

黑色西装

黑色西装

本季男装外套借鉴Dior先生所设计的经典BAR JACKET廓形， 开场黑色西装采用了双排扣的款式，很好的勾勒了身体曲线，随后一系列的黑色西装都采用了X形状剪裁，谁说男生不能凸显腰身，设计师Kris Van Assche显然第一个不同意。

条纹

条纹元素

条纹元素

条纹元素

条纹元素

除了经典的黑色，暗纹的条形元素展示了严谨的男性元素，不过内搭配饰和脖子上的丝带细节，依旧风格尽显。

这些黑白的方式简约而时尚

随后我们看到了大量的撞色套装

随后我们看到了大量的撞色套装，这些黑白的方式简约而时尚，不过重点是模特脚上穿上了同色系的板鞋，绅士风格混搭着街头的元素，轻松而不失庄重。

经典亮色

绿色

绿色

绿色

绿色

绿色

绿色

在这些看似庄重的元素背后，色彩终于出现了，就像是周末的酒吧，男人们觥筹交错，而应景的灯光映衬在衣服上的效果，撒上了灿烂的颜色，柠檬质感的黄绿色搭配沉稳的驼色，纠结着这种看似稳重实则疯狂的元素。

红色

红色

红色

大量的红色贯穿着黑色的印花，就像是被黑暗叫醒的激情一般雀跃。除了炽热的红色，沉静的绿色给了冬季一点生机，撞色的搭配、充满了80年代的复古喇叭裤，与针织 马球衫、高领毛衣、羊绒大衣，呈现了青年衣橱的混搭个性。

款式丰富

大衣

风衣

夹克

夹克

除此之外印象中的Dior Homme可能多以西装示人，不过本季棒球夹克，剪羊毛的皮衣，以及茧形的风衣都在丰富着男性的衣橱。

流行元素预告

看完了大秀，我们盘点一下本季的新趋势

运动板鞋

运动板鞋轻松休闲，作为年轻化的标志成为本季秀场的一大元素。简约的款式搭配休闲装或者是正装都不失为一种风格。

板鞋

叠穿

叠穿的方式最近几季非常流行，通过长短不一塑造了时装的层次感。

叠穿

大胆的撞色

撞色

撞色

丝带

在choker风靡了女装界之后，丝带这个元素开始被男装设计师利用起来。

丝带

看完大秀，我们介绍一下幕后功臣。

设计师介绍

设计师介绍

Kris Van Assche 1976年出生于比利时，1998年毕业于安特卫普皇家艺术学院 后，便很幸运的进入当时由Hedi Slimane所任职设计总监的YSL实习。接下来的六年，Van Assche一直跟随着Slimane 从YSL 到Dior Homme 担任他的助理，2007年4月接任成为Dior Homme品牌创意总监，要说Kris Van Assche为了Dior Homme也是尽心尽力，2005年Kris Van Assche创建了自己个人品牌，但在2015年的时候，为了更专心于设计，KrisVan Assche 宣布暂停自己个人品牌。

精彩花絮

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2017年初Dior Homme设计师Kris Van Assche在他的ins上晒出了这样一张照片，赫然矗立的Nike标志中间植入了Dior一个大大的LOGO，下面的标签又是@diorhomme 又是把Nike原本的标语改良，眼瞅着这是要合作的节奏？这个消息一石激起千层浪，不过后来不了了之。

好了！以上就是本季Dior Homme最新男装的全面解析，更多精彩请继续关注新浪时尚的男装周报道。