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看完了Dior的男装秀 就知道为什么宋仲基选它做婚服

2018年01月21日 00:26 新浪时尚
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　　导语：巴黎时间一月二十日下午三时，Dior Homme艺术总监Kris Van Assche于巴黎大皇宫呈献2018冬季系列发布秀，宋仲基、陈飞宇和冯德伦助阵大秀。

邀请函邀请函

　　看完Dior男装秀 就知道为什么宋仲基选它做婚服

　　宋仲基

宋仲基宋仲基

　　当天，宋仲基选择了灰色大衣亮相，与秀场造型的潮男相比，宋仲基通过严谨的着装散发了绅士魅力，要知道在去年大婚时，宋仲基就是选择了Dior Homme西装亮相，看来他对该品牌也是真爱了。

宋仲基宋仲基
宋仲基宋仲基

　　冯德伦

冯德伦冯德伦

　　虽然留起了胡子，不过冯德伦依旧帅气，微微张开的衬衫领口潇洒不羁，没有太多束缚，让优雅尽显。

冯德伦冯德伦
冯德伦冯德伦

　　陈飞宇

陈飞宇陈飞宇

　　陈飞宇的造型叛逆活泼，朋克的发型预示了青春期的个性，西装上身的效果，传递了少年初长成的兴奋。

　　说完了明星我们看看本季的秀场

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说完了明星我们看看本季的秀场说完了明星我们看看本季的秀场
说完了明星我们看看本季的秀场说完了明星我们看看本季的秀场

　　本季秀场被布置成简约的颜色，彩灯的闪烁让人想到了奔放的街头，而本季的设计也延续了简约的主题，艺术总监Kris Van Assche将经典时装杰作结合街头化潮流的双重可能， 在解构Dior经典西装之时，融汇了剪裁技艺与摩登怀旧的潮流。

　　秀场解析

　　修身剪裁

精致的剪裁精致的剪裁
图腾图腾
开场黑色西装采用了顺排扣的款式开场黑色西装采用了顺排扣的款式
黑色西装黑色西装
黑色西装黑色西装
黑色西装黑色西装
黑色西装黑色西装

　　本季男装外套借鉴Dior先生所设计的经典BAR JACKET廓形， 开场黑色西装采用了双排扣的款式，很好的勾勒了身体曲线，随后一系列的黑色西装都采用了X形状剪裁，谁说男生不能凸显腰身，设计师Kris Van Assche显然第一个不同意。

条纹条纹
条纹元素条纹元素
条纹元素条纹元素
条纹元素条纹元素
条纹元素条纹元素

　　除了经典的黑色，暗纹的条形元素展示了严谨的男性元素，不过内搭配饰和脖子上的丝带细节，依旧风格尽显。

这些黑白的方式简约而时尚这些黑白的方式简约而时尚
随后我们看到了大量的撞色套装随后我们看到了大量的撞色套装

　　随后我们看到了大量的撞色套装，这些黑白的方式简约而时尚，不过重点是模特脚上穿上了同色系的板鞋，绅士风格混搭着街头的元素，轻松而不失庄重。

　　经典亮色

绿色绿色
绿色绿色
绿色绿色
绿色绿色
绿色绿色
绿色绿色

　　在这些看似庄重的元素背后，色彩终于出现了，就像是周末的酒吧，男人们觥筹交错，而应景的灯光映衬在衣服上的效果，撒上了灿烂的颜色，柠檬质感的黄绿色搭配沉稳的驼色，纠结着这种看似稳重实则疯狂的元素。

红色红色
红色红色
红色红色

　　大量的红色贯穿着黑色的印花，就像是被黑暗叫醒的激情一般雀跃。除了炽热的红色，沉静的绿色给了冬季一点生机，撞色的搭配、充满了80年代的复古喇叭裤，与针织 马球衫、高领毛衣、羊绒大衣，呈现了青年衣橱的混搭个性。

　　款式丰富

大衣大衣
风衣风衣
夹克夹克
夹克夹克

　　除此之外印象中的Dior Homme可能多以西装示人，不过本季棒球夹克，剪羊毛的皮衣，以及茧形的风衣都在丰富着男性的衣橱。

　　流行元素预告

　　看完了大秀，我们盘点一下本季的新趋势

　　运动板鞋

　　运动板鞋轻松休闲，作为年轻化的标志成为本季秀场的一大元素。简约的款式搭配休闲装或者是正装都不失为一种风格。

板鞋板鞋

　　叠穿

　　叠穿的方式最近几季非常流行，通过长短不一塑造了时装的层次感。

叠穿叠穿

　　大胆的撞色

撞色 撞色
撞色撞色

　　丝带

　　在choker风靡了女装界之后，丝带这个元素开始被男装设计师利用起来。

丝带丝带

　　看完大秀，我们介绍一下幕后功臣。

　　设计师介绍

设计师介绍设计师介绍

　　Kris Van Assche 1976年出生于比利时，1998年毕业于安特卫普皇家艺术学院 后，便很幸运的进入当时由Hedi Slimane所任职设计总监的YSL实习。接下来的六年，Van Assche一直跟随着Slimane 从YSL 到Dior Homme 担任他的助理，2007年4月接任成为Dior Homme品牌创意总监，要说Kris Van Assche为了Dior  Homme也是尽心尽力，2005年Kris Van Assche创建了自己个人品牌，但在2015年的时候，为了更专心于设计，KrisVan Assche 宣布暂停自己个人品牌。

　　精彩花絮

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　　2017年初Dior Homme设计师Kris Van Assche在他的ins上晒出了这样一张照片，赫然矗立的Nike标志中间植入了Dior一个大大的LOGO，下面的标签又是@diorhomme 又是把Nike原本的标语改良，眼瞅着这是要合作的节奏？这个消息一石激起千层浪，不过后来不了了之。

　　好了！以上就是本季Dior Homme最新男装的全面解析，更多精彩请继续关注新浪时尚的男装周报道。

标签: 宋仲基Dior男装秀

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