新年的仪式感 给平淡生活的一束光

导读：关于新年的仪式感，来自于新的衣服，新的口红，新的鞋子，来自于，庆祝全新的你的到来~（来源：太平洋时尚）

在《小王子》的故事里，小王子和狐狸有过关于“仪式感”对话。

小王子：“仪式是什么？”

狐狸：这也是一种早已被人忘却了的事，它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”

小时候，总是对过年充满浓烈的期盼，年三十会把全家上上下下打扫一遍，摆上漂亮的果盘，装上各样的糖果零食，穿漂漂亮亮的新衣服，出门放响不拉几的鞭炮（其实根本不敢点，但也总喜欢凑个热闹），然后开启年三十的“守岁”大戏。

而长大了，我们成了：

开始腰酸胃痛体质变弱，听到别人叫阿姨就生气的，喜欢穿粉色衣服和hellkitty的“中年少女”。

夜晚以喝酒熬夜蹦迪为荣，白天用党参枸杞泡茶续命，桌子摆满鱼肝油益母草蔓越莓维生素耍酷的朋克“cool gir”。

又或是什么都无所谓，不争不抢，不求输赢，一切都随遇而安，随缘随心随意随自己的，有也行，没有也行的“佛系女孩”。

我们多数时候，都在长大的时候丢失了这份仪式感，时间变得很难分割，一年一年变得走得很快，如果没有跨年这种仪式存在，也许我们都感知不到一年的时间流逝。而其实一切以个人为主体的仪式都是为了给施加仪式的主体某种心灵上的慰藉并且给主体一种明确的时间分割感，和过去好的不好的说一声再见。

就像失恋的少女，会在决定放手的时候落泪，大吃大吃，告诉自己一切从这一刻之后就要走出来了，而过年也需要一种仪式感，我们也应该给匆匆而逝的时光一个敬礼，像小时候一样为自己置办开年新品，笑着迎接风和日丽的新的一年。

开运小物①——口红

开运首选就是万众宠爱的口红。每个女生心里都有一支写着自己名字的口红（其实并没有），涂上的那一刻仿佛就从少女长成了独当一面的女超人，过去一年里的每一步探不到底的黑暗和每一步升盈的光辉都已经过去，而新的一年，笑颜如花才是主题。

阿玛尼‘小细管’红唇膏 320RMB

一袭素衣一抹红最为动人，简约低调又失高级的红色外壳，像把新一年的好运满满地积攒起来握在手中，添加有独有的液态保湿配方及添加的护唇成分，单单看膏体就觉得水润细腻，上嘴是更是丝滑水润，会让唇部水嫩到可以捏出水来一样的“玻璃唇”效果。

“涂上嘴秒种草色”——201#活力，非常好看的血浆色，有种清透的美，不会显得成熟，反而活力十足。

“出门不撞色冷调玫瑰”——400#经典，将水润和显色配合得很出彩的阿玛尼经典红色，涂在嘴唇上，让肌肤显白，非常惊艳。

“男神的橘子汽水”——300#嬉戏，偏橘调的西柚色，完完全全新一代的斩男色，元气少女感满满。

开运小物②——香水

古埃及人认为香水是太阳的汗水，把香气散发到空气中，就能与神交流，带来好运，一千种女孩，心中有一千个味道，女孩子到了一定年纪，就会慢慢对香水产生好感，香水也是必不可少的开年好物，女为悦“己”者容，这里的“己”是指自己，天大地大，没有再比能让自己开心更好的事情了。

Serge Lutens La File de Berlin 柏林少女香水50ml/270HKD

大名鼎鼎的芦丹氏柏林少女，红得惊艳，香得特别，本命年宝宝都应该入一只，闻起来带着胡椒味的玫瑰，比一般的花香来得辛辣，像温驯听话的少女心中的野马，属于叛逆的胡椒、荔枝味散去之后就是娇嫩纯正的木质陈香和玫瑰甘露的味道，桀骜而不俗艳。

伊丽莎白雅顿Red door红门香水100ml/398RMB

红门香水是雅顿标志性的香水，灵感来月举世闻名的雅顿浴场，与它家的绿茶香水清新恬淡不同，红门香水更为优雅成熟，瓶身的设计简单大气，馥郁的花香仿佛让人置身于花丛中，带有现代风韵，却不失活力。

开运小物③指甲油

在美丽绽放，看似风平浪静，实际上争奇斗艳的新年聚会中，连头发丝到指甲盖都要精美无比，稍不注意也输了。

Lancome 指甲油#French Red 约100RMB

质量与美感兼备，娇媚的定番色，涂上后吧指尖衬托得充满透明感，盖子的设计也是很适合涂抹抓取，显白显嫩显手赢。

Givenchy #07 Grenat Lnitie 约160RMB

虽然只是简单的红色，视觉却给人冲击感，冷调的深红色，皮纹logo顶的盖子看起来就很有质感，简洁利落巨好看，液体的质感非常浓郁，不管是什么肤色都能驾驭。